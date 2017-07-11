«Динамо» и «Спартак» рассудит Карасев, Сельдяков назначен на матч «Анжи» – ЦСКА

Стали известны судейские бригады на поединки первого тура РФПЛ.
Встречу ЦСКА с «Анжи» обслужит Владимир Сельдяков из Балашихи. На матч «СКА-Хабаровск» – «Зенит» назначен арбитр из Улан-Удэ Роман Галимов. Дерби «Динамо» – «Спартак» доверили судить москвичу Сергею Карасеву.
«Урал» – «Ростов»: судья – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты – Рашид Абусуев (Санкт-Петербург), Андрей Болотенков (Москва); резервный арбитр – Алексей Амелин (Тула); инспектор – Сергей Анохин (Москва).
«Тосно» – «Уфа»: судья – Владимир Москалев (Воронеж); ассистенты – Сергей Суховерхов (Воронеж), Андрей Глот (Ярославль); резервный арбитр – Иван Сиденков (Санкт-Петербург); инспектор – Александр Колобаев (Москва).
«Анжи» – ЦСКА: судья – Владимир Сельдяков (Балашиха); ассистенты – Алексей Воронцов (Ярославль), Роман Усачев (Ростов-на-Дону); резервный арбитр – Николай Волошин (Смоленск); инспектор – Александр Гончар (Сочи).
«СКА-Хабаровск» – «Зенит»: судья – Роман Галимов (Улан-Удэ); ассистенты – Владислав Назаров (Невинномысск), Алексей Ширяев (Ставрополь); резервный арбитр – Антон Анопа (Благовещенск); инспектор – Геннадий Куличенков (Тула).
«Рубин» – «Краснодар»: судья – Евгений Турбин (Дмитров); ассистенты – Антон Кобзев (Москва), Дмитрий Чельцов (Москва); резервный арбитр – Сергей Куликов (Саранск); инспектор – Игорь Синер (Омск).
«Ахмат» – «Амкар»: судья – Кирилл Левников (Санкт-Петербург); ассистенты – Дмитрий Жвакин (Ленинградская область), Егор Болховитин (Ленинградская область); резервный арбитр – Дмитрий Недвижай (Ставрополь); инспектор – Юрий Чеботарев (Краснодар).
«Локомотив» – «Арсенал»: судья – Алексей Сухой (Люберцы); ассистенты – Алексей Стипиди (Краснодар), Арам Петросян (Бронницы); резервный арбитр – Станислав Васильев (Ижевск); инспектор – Андрей Бутенко (Москва).
«Динамо» – «Спартак»: судья – Сергей Карасев (Москва); ассистенты – Антон Аверьянов (Москва), Тихон Калугин (Москва); резервный арбитр – Игорь Федотов (Москва); инспектор – Гаряфий Жафяров (Москва).