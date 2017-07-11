Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Динамо» и «Спартак» рассудит Карасев, Сельдяков назначен на матч «Анжи» – ЦСКА

    Стали известны судейские бригады на поединки первого тура РФПЛ.

    Встречу ЦСКА с «Анжи» обслужит Владимир Сельдяков из Балашихи. На матч «СКА-Хабаровск»«Зенит» назначен арбитр из Улан-Удэ Роман Галимов. Дерби «Динамо»«Спартак» доверили судить москвичу Сергею Карасеву.

    «Урал» – «Ростов»: судья – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты – Рашид Абусуев (Санкт-Петербург), Андрей Болотенков (Москва); резервный арбитр – Алексей Амелин (Тула); инспектор – Сергей Анохин (Москва).

    «Тосно» – «Уфа»: судья – Владимир Москалев (Воронеж); ассистенты – Сергей Суховерхов (Воронеж), Андрей Глот (Ярославль); резервный арбитр – Иван Сиденков (Санкт-Петербург); инспектор – Александр Колобаев (Москва).

    «Анжи» – ЦСКА: судья – Владимир Сельдяков (Балашиха); ассистенты – Алексей Воронцов (Ярославль), Роман Усачев (Ростов-на-Дону); резервный арбитр – Николай Волошин (Смоленск); инспектор – Александр Гончар (Сочи).

    «СКА-Хабаровск» – «Зенит»: судья – Роман Галимов (Улан-Удэ); ассистенты – Владислав Назаров (Невинномысск), Алексей Ширяев (Ставрополь); резервный арбитр – Антон Анопа (Благовещенск); инспектор – Геннадий Куличенков (Тула).

    «Рубин» – «Краснодар»: судья – Евгений Турбин (Дмитров); ассистенты – Антон Кобзев (Москва), Дмитрий Чельцов (Москва); резервный арбитр – Сергей Куликов (Саранск); инспектор – Игорь Синер (Омск).

    «Ахмат» – «Амкар»: судья – Кирилл Левников (Санкт-Петербург); ассистенты – Дмитрий Жвакин (Ленинградская область), Егор Болховитин (Ленинградская область); резервный арбитр – Дмитрий Недвижай (Ставрополь); инспектор – Юрий Чеботарев (Краснодар).

    «Локомотив» – «Арсенал»: судья – Алексей Сухой (Люберцы); ассистенты – Алексей Стипиди (Краснодар), Арам Петросян (Бронницы); резервный арбитр – Станислав Васильев (Ижевск); инспектор – Андрей Бутенко (Москва).

    «Динамо» – «Спартак»: судья – Сергей Карасев (Москва); ассистенты – Антон Аверьянов (Москва), Тихон Калугин (Москва); резервный арбитр – Игорь Федотов (Москва); инспектор – Гаряфий Жафяров (Москва).

    Источник: Футбольные арбитры России

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.07.2017 18:57
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +6627

      ALeX-161-rus 12 июля 2017, 08:49

      Люди в черном назначены,ставки сделаны.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2812

      Бугимен 11 июля 2017, 21:10

      Победу нашему СПАРТАКУ!

      -2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11