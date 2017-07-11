Казаков: «Говорят, формат нового лимита – «8+17». Его должны объявить в сентябре»

Журналист Илья Казаков поделился информацией о формате нового лимита на легионеров в чемпионате России.

«Всех смущает лимит, его новая формула. В кулуарах все увереннее говорят, что формат будет «8+17» и его должны объявить в сентябре.

Если действительно так, ситуация на рынке становится еще более напряженной. «Зенит» и «Рубин» вовремя сориентировались в ней, укрепившись русскими игроками, а у «Спартака», например, такой длины состава просто нет. И брать еще одного легионера, когда их число будет жестко лимитировано, глупо.

Молодые игроки из дубля в этой истории помочь могут вряд ли. Если посмотреть на тот же «Локомотив» – на летних сборах Семин прибегал к услугам дублеров, но ставка будет сделана на старую гвардию. Потому что есть задачи – в данном конкретном случае это место в тройке (хотя по официальной версии, для внешнего мира – в пятерке) и выход из группы в Лиге Европы.

А соответствовать задачам надо, чтобы остаться во главе команды. Создание «Казанки» – это ведь шаг именно в эту сторону. Желание понять, можно ли сделать боеспособную команду на основе молодых игроков», – написал Казаков.

Ранее глава РФС Виталий Мутко сказал, что целью нового лимита будет повышение конкуренции в сборной России.