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  • Казаков: «Говорят, формат нового лимита – «8+17». Его должны объявить в сентябре»

Казаков: «Говорят, формат нового лимита – «8+17». Его должны объявить в сентябре»

11 июля 2017, 00:48
26

Журналист Илья Казаков поделился информацией о формате нового лимита на легионеров в чемпионате России.

«Всех смущает лимит, его новая формула. В кулуарах все увереннее говорят, что формат будет «8+17» и его должны объявить в сентябре.

Если действительно так, ситуация на рынке становится еще более напряженной. «Зенит» и «Рубин» вовремя сориентировались в ней, укрепившись русскими игроками, а у «Спартака», например, такой длины состава просто нет. И брать еще одного легионера, когда их число будет жестко лимитировано, глупо.

Молодые игроки из дубля в этой истории помочь могут вряд ли. Если посмотреть на тот же «Локомотив» – на летних сборах Семин прибегал к услугам дублеров, но ставка будет сделана на старую гвардию. Потому что есть задачи – в данном конкретном случае это место в тройке (хотя по официальной версии, для внешнего мира – в пятерке) и выход из группы в Лиге Европы.

А соответствовать задачам надо, чтобы остаться во главе команды. Создание «Казанки» – это ведь шаг именно в эту сторону. Желание понять, можно ли сделать боеспособную команду на основе молодых игроков», – написал Казаков.

Ранее глава РФС Виталий Мутко сказал, что целью нового лимита будет повышение конкуренции в сборной России.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Россия Казаков Илья
Комментарии (26)
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Klodus
1499723924
Такой лимит лучше
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zagrizlik
1499724750
дЭбилы...надо 11+14 делать,чтобы рубка за основу была, а они опять 3 игроков на "паспорт сажают"...мутко сдохни побыстрее, мир станет лучше без тебя.
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wobaekat
1499734344
Что должно случиться, чтобы эти туполобы перестали верить в лимит? Что должно случиться, чтобы убрали Мутко? Его смерть? Или смерть Путина? Доколе?
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Томь вперёд
1499736747
Вот опять! Ну почему с... в сентябре?! Решили, так объявите раньше, что бы клубы хотя бы попытались провести селекцию под новые правила! Россия...!!!
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Дядя Серёжа
1499738507
Мудко мудит?
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Gerero2198
1499742264
Трансферное окно в августе закроется, а объявят в сентябре. А что не в конце сезона? и потом пересмотреть результаты матчей, т.к. был нарушен лимит. Долботятлы - другого слова не могу подобрать.
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RedGreenHooligan
1499746971
Дибилы бл...(с)
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Gullit 76
1499751792
Очередной трёп - ясно что ничего не ясно.
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Garrincha58
1499758156
как всегда все через одно место, почему у русских все не как у людей
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EcioAuditore
1499771916
Лимит везде есть, в той же Англии и не надо просто говорить, нам не нужен лимит. Лимит нужен, но грамотный, если легионеров брать то качественных, а они бабок больших стоят, потянут таких ну максимум 5-6 клубов у нас. Так же ограничения я бы в заявке сделал для молодежи определенное количество таких в составе за всю игру. Так же на счет легионеров не шелпотреб какой нибудь, а с определенным количеством игр за сборную ну пусть там матчей 20-30 официальных, а не в товарищеских играх. Сделать планку по зарплатам не важно легионер или свой, это же касается и молодежи. И не менять его в течение определенного количества времени.
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