Казаков: «Говорят, формат нового лимита – «8+17». Его должны объявить в сентябре»

Лимит везде есть, в той же Англии и не надо просто говорить, нам не нужен лимит. Лимит нужен, но грамотный, если легионеров брать то качественных, а они бабок больших стоят, потянут таких ну максимум 5-6 клубов у нас. Так же ограничения я бы в заявке сделал для молодежи определенное количество таких в составе за всю игру. Так же на счет легионеров не шелпотреб какой нибудь, а с определенным количеством игр за сборную ну пусть там матчей 20-30 официальных, а не в товарищеских играх. Сделать планку по зарплатам не важно легионер или свой, это же касается и молодежи. И не менять его в течение определенного количества времени.
Журналист Илья Казаков поделился информацией о формате нового лимита на легионеров в чемпионате России.
«Всех смущает лимит, его новая формула. В кулуарах все увереннее говорят, что формат будет «8+17» и его должны объявить в сентябре.
Если действительно так, ситуация на рынке становится еще более напряженной. «Зенит» и «Рубин» вовремя сориентировались в ней, укрепившись русскими игроками, а у «Спартака», например, такой длины состава просто нет. И брать еще одного легионера, когда их число будет жестко лимитировано, глупо.
Молодые игроки из дубля в этой истории помочь могут вряд ли. Если посмотреть на тот же «Локомотив» – на летних сборах Семин прибегал к услугам дублеров, но ставка будет сделана на старую гвардию. Потому что есть задачи – в данном конкретном случае это место в тройке (хотя по официальной версии, для внешнего мира – в пятерке) и выход из группы в Лиге Европы.
А соответствовать задачам надо, чтобы остаться во главе команды. Создание «Казанки» – это ведь шаг именно в эту сторону. Желание понять, можно ли сделать боеспособную команду на основе молодых игроков», – написал Казаков.
Ранее глава РФС Виталий Мутко сказал, что целью нового лимита будет повышение конкуренции в сборной России.