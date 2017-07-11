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    Казаков: «Говорят, формат нового лимита – «8+17». Его должны объявить в сентябре»

    Журналист Илья Казаков поделился информацией о формате нового лимита на легионеров в чемпионате России.

    «Всех смущает лимит, его новая формула. В кулуарах все увереннее говорят, что формат будет «8+17» и его должны объявить в сентябре.

    Если действительно так, ситуация на рынке становится еще более напряженной. «Зенит» и «Рубин» вовремя сориентировались в ней, укрепившись русскими игроками, а у «Спартака», например, такой длины состава просто нет. И брать еще одного легионера, когда их число будет жестко лимитировано, глупо.

    Молодые игроки из дубля в этой истории помочь могут вряд ли. Если посмотреть на тот же «Локомотив» – на летних сборах Семин прибегал к услугам дублеров, но ставка будет сделана на старую гвардию. Потому что есть задачи – в данном конкретном случае это место в тройке (хотя по официальной версии, для внешнего мира – в пятерке) и выход из группы в Лиге Европы.

    А соответствовать задачам надо, чтобы остаться во главе команды. Создание «Казанки» – это ведь шаг именно в эту сторону. Желание понять, можно ли сделать боеспособную команду на основе молодых игроков», – написал Казаков.

    Ранее глава РФС Виталий Мутко сказал, что целью нового лимита будет повышение конкуренции в сборной России.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    11.07.2017 00:48
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    Комментарии26
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      Рейтинг: +1241

      EcioAuditore 11 июля 2017, 14:18

      Лимит везде есть, в той же Англии и не надо просто говорить, нам не нужен лимит. Лимит нужен, но грамотный, если легионеров брать то качественных, а они бабок больших стоят, потянут таких ну максимум 5-6 клубов у нас. Так же ограничения я бы в заявке сделал для молодежи определенное количество таких в составе за всю игру. Так же на счет легионеров не шелпотреб какой нибудь, а с определенным количеством игр за сборную ну пусть там матчей 20-30 официальных, а не в товарищеских играх. Сделать планку по зарплатам не важно легионер или свой, это же касается и молодежи. И не менять его в течение определенного количества времени.

      -1
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      Рейтинг: +1241

      EcioAuditore > EcioAuditore 11 июля 2017, 18:27

      Начались минуса, а по сути если качественные леги будут, то может и наша молодежь будет учиться у них. Тот же ЦСКА в победном в Кубке УЕФА (хоть и лимита не было) уровень легов был выше, чем наших, тот же Дзага в дальнейшем выбил Дуду из основного состава

      0
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      Рейтинг: +17724

      paracetamol 11 июля 2017, 12:03

      8 на поле, 17 на лавке?

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 11 июля 2017, 10:29

      как всегда все через одно место, почему у русских все не как у людей

      2
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      Рейтинг: +3460

      acor94 11 июля 2017, 09:18

      А что странного. Объявят в сентябре и у клубов будет целый год на обновление составов.

      1
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      Рейтинг: +152

      Алексей Гозиас 11 июля 2017, 09:02

      Вообще непонятно

      0
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 11 июля 2017, 08:43

      Очередной трёп - ясно что ничего не ясно.

      2
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      Рейтинг: +24996

      bset 11 июля 2017, 08:10

      Я думал, неужели хотя бы вместо основы лимит будет в заявке. И то лучше. Но тут так переворотили, что непонятно, где лучше, а где хуже.

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      Рейтинг: +1241

      EcioAuditore 11 июля 2017, 07:48

      этот лимит не на этот который вот уже с 15 числа стартует, а на тот, что после ЧМ2018

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      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan 11 июля 2017, 07:22

      Дибилы бл...(с)

      2
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      Рейтинг: +2697

      turist82 11 июля 2017, 07:21

      Я бы сделал 6-19

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