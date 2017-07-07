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    Мутко: «Цель нового лимита одна – поднять конкуренцию в сборной»

    Президент РФС Виталий Мутко прокомментировал введение нового лимита на легионеров в российском футболе.

    «Серьезный шаг, связанный со структурой, будет принят после чемпионата мира. К концу сентября комитет профессионального футбола и представители клубов подготовят свои предложения, все ориентиры даны. Нам нужно определиться таким образом, чтобы найти решения по защите доморощенных игроков, по уровню конкурентной среды в нашем футболе.

    Лимит – не лимит, каждый выдергивает из текста, как ему удобно. У нас есть стратегия развития футбола, в ней прописаны цели и задачи. Цель одна – поднять конкуренцию в сборной, защитить доморощенных игроков. Пока мы, как в свое время Германия, Испания, приняли такой регламент. Этот сезон идет по старому регламенту, каких-то проблем не должно быть.

    Хочется пожелать команде, клубам, болельщикам помнить, что мы хозяева чемпионата мира – на наш внутренний чемпионат, на нашу атмосферу на стадионах все будут обращать внимание. Хочется всем пожелать яркого интересного сезона, чтобы игроки сборной в нем подтвердили свой класс, чтобы мы увидели новых футболистов, которые заявят о себе», – сказал Мутко.

    РФС планирует ввести новые правила в сезоне-2018/19.

    Источник: ТАСС

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    07.07.2017 23:45
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +1038

      zagrizlik 8 июля 2017, 14:23

      После позора на КМ, ну гениально ёпти...дЭбил портовой.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 8 июля 2017, 08:40

      Первое, что нужно сделать, это расформировать РФС и освободиться от дилетантов,
      засевших в этом союзе, включая, в первую очередь, самого Мудко. А вот затем и
      заняться новому составу РФС, совместно с клубами, стратегией развития футбола
      в РФ и тактикой выполнения поставленных задач, а не только постановкой целей и задач, как заявляет Мудко.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +187

      zubr252 8 июля 2017, 07:41

      Мутко обратно завалил сборную теперь ходит в героях Не знает чем заняться трутень.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 8 июля 2017, 05:36

      Ты же говорил, что при этой схеме 10 легов постоянно будут в основе. Вот дерьмо с языком без костей.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat > Сибирь за Спартак 8 июля 2017, 05:43

      10 качественных легионеров не может себе позволить ни один наш клуб.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1038

      zagrizlik > Svoysvoemubrat 8 июля 2017, 14:24

      Зенит.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 8 июля 2017, 05:26

      Вот хамелеон. не ты разве в 2014 году еще министром эту самую схему зарубил?

      7
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    • ...
      Рейтинг: +76

      bashnat013 8 июля 2017, 05:16

      да с таким тренером и руководством в сборную особо никто и не стремиться

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +121

      Hasanino 8 июля 2017, 04:05

      Не нужен никакой лимит
      Тогда Русские будут играть, потому что заслуживают
      А не потому что должны

      1
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      Рейтинг: +584

      EvgenyP 8 июля 2017, 03:36

      Мутко сказал по-русски непонятно.

      0
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      Рейтинг: +1757

      Lenin26 8 июля 2017, 01:26

      Порой мне кажется что русские игроки ему откат делают,чтоб лимит не отменял.

      2
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      Рейтинг: +593

      СашкаГуров 8 июля 2017, 00:50

      хз

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