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  • Мутко: «Цель нового лимита одна – поднять конкуренцию в сборной»

Мутко: «Цель нового лимита одна – поднять конкуренцию в сборной»

7 июля 2017, 23:45
21

Президент РФС Виталий Мутко прокомментировал введение нового лимита на легионеров в российском футболе.

«Серьезный шаг, связанный со структурой, будет принят после чемпионата мира. К концу сентября комитет профессионального футбола и представители клубов подготовят свои предложения, все ориентиры даны. Нам нужно определиться таким образом, чтобы найти решения по защите доморощенных игроков, по уровню конкурентной среды в нашем футболе.

Лимит – не лимит, каждый выдергивает из текста, как ему удобно. У нас есть стратегия развития футбола, в ней прописаны цели и задачи. Цель одна – поднять конкуренцию в сборной, защитить доморощенных игроков. Пока мы, как в свое время Германия, Испания, приняли такой регламент. Этот сезон идет по старому регламенту, каких-то проблем не должно быть.

Хочется пожелать команде, клубам, болельщикам помнить, что мы хозяева чемпионата мира – на наш внутренний чемпионат, на нашу атмосферу на стадионах все будут обращать внимание. Хочется всем пожелать яркого интересного сезона, чтобы игроки сборной в нем подтвердили свой класс, чтобы мы увидели новых футболистов, которые заявят о себе», – сказал Мутко.

РФС планирует ввести новые правила в сезоне-2018/19.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Россия Мутко Виталий
Комментарии (21)
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DeutschlandUberAlles
1499460715
Да не поможет эта тупость несусветная! Какая-то нелепая мера! Надо фундаментально менять подход к работе с детьми, подростками и юношами!
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forward33
1499461849
Нужно, чтобы больше игроков играло за рубежом, а лимит пока не какого результата не даёт, когда его не было ярких игроков в сборной было значительно больше.
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sidul1
1499461943
Хочу сильный российский чемпионат с заполненными трибунами новых стадионов!Что бы молодежь билась за место в составе,а не махала своим паспортом,Мутко на мыло!
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bset
1499462169
Как можно повысить конкуренцию в сборной, убив ее в клубах? Может я чего-то не понимаю?
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Lenin26
1499466373
Порой мне кажется что русские игроки ему откат делают,чтоб лимит не отменял.
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bashnat013
1499480213
да с таким тренером и руководством в сборную особо никто и не стремиться
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Одинокий волк Маквейд
1499480760
Вот хамелеон. не ты разве в 2014 году еще министром эту самую схему зарубил?
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Сибирь за Спартак
1499481416
Ты же говорил, что при этой схеме 10 легов постоянно будут в основе. Вот дерьмо с языком без костей.
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zubr252
1499488888
Мутко обратно завалил сборную теперь ходит в героях Не знает чем заняться трутень.
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vladimir-7
1499492405
Первое, что нужно сделать, это расформировать РФС и освободиться от дилетантов, засевших в этом союзе, включая, в первую очередь, самого Мудко. А вот затем и заняться новому составу РФС, совместно с клубами, стратегией развития футбола в РФ и тактикой выполнения поставленных задач, а не только постановкой целей и задач, как заявляет Мудко.
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