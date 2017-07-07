Мутко: «Цель нового лимита одна – поднять конкуренцию в сборной»

Президент РФС Виталий Мутко прокомментировал введение нового лимита на легионеров в российском футболе.

«Серьезный шаг, связанный со структурой, будет принят после чемпионата мира. К концу сентября комитет профессионального футбола и представители клубов подготовят свои предложения, все ориентиры даны. Нам нужно определиться таким образом, чтобы найти решения по защите доморощенных игроков, по уровню конкурентной среды в нашем футболе.

Лимит – не лимит, каждый выдергивает из текста, как ему удобно. У нас есть стратегия развития футбола, в ней прописаны цели и задачи. Цель одна – поднять конкуренцию в сборной, защитить доморощенных игроков. Пока мы, как в свое время Германия, Испания, приняли такой регламент. Этот сезон идет по старому регламенту, каких-то проблем не должно быть.

Хочется пожелать команде, клубам, болельщикам помнить, что мы хозяева чемпионата мира – на наш внутренний чемпионат, на нашу атмосферу на стадионах все будут обращать внимание. Хочется всем пожелать яркого интересного сезона, чтобы игроки сборной в нем подтвердили свой класс, чтобы мы увидели новых футболистов, которые заявят о себе», – сказал Мутко.

РФС планирует ввести новые правила в сезоне-2018/19.