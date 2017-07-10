Источник: «МЮ» – главный претендент на Бакайоко

Вчера «Бомбардир» писал о желании «МЮ» перехватить Тьему Бакайоко у «Челси». Сегодня журналист Джим Уайт сообщил о том, что лондонский клуб договорился с игроком о прохождении медосмотра. Сумма сделки должна была составить от 35 до 40 миллионов фунтов.

Согласно Daily Mail, манчестерский клуб перебил ставку «Челси» и готов заплатить за 22-летнего француза больше 40 миллионов. Издание считает «Юнайтед» лидером в борьбе за хавбека «Монако».

В минувшем сезоне Бакайоко забил два мяча и отдал одну результативную передачу в 51 встрече всех турниров. Портал Transfermarkt оценивает футболиста сборной Франции в 16 миллионов.