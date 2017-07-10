Источник: Бакайоко пройдет медосмотр в «Челси»

В июне «Бомбардир» писал о возможном переходе полузащитника «Монако» Тьему Бакайоко в «Челси». Позже появилась информация об интересе к 22-летнему французу со стороны «Манчестер Юнайтед». Работник Sky Sports Джим Уайт поделился информацией касаемо трансфера.

«Бакайоко пройдет медосмотр в «Челси», стороны близки к подписанию контракта. Сумма сделки – от 35 до 40 миллионов фунтов», – написал журналист в твиттере.

Игрок перешел в «Монако» в июле 2014 года из «Ренна» за 8 миллионов евро. В минувшем сезоне он забил два гола и отдал одну результативную передачу в 51 матче. Портал Transfermarkt оценивает футболиста сборной Франции в 16 миллионов.