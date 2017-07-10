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    Источник: Бакайоко пройдет медосмотр в «Челси»

    В июне «Бомбардир» писал о возможном переходе полузащитника «Монако» Тьему Бакайоко в «Челси». Позже появилась информация об интересе к 22-летнему французу со стороны «Манчестер Юнайтед». Работник Sky Sports Джим Уайт поделился информацией касаемо трансфера.

    «Бакайоко пройдет медосмотр в «Челси», стороны близки к подписанию контракта. Сумма сделки – от 35 до 40 миллионов фунтов», – написал журналист в твиттере.

    Игрок перешел в «Монако» в июле 2014 года из «Ренна» за 8 миллионов евро. В минувшем сезоне он забил два гола и отдал одну результативную передачу в 51 матче. Портал Transfermarkt оценивает футболиста сборной Франции в 16 миллионов.

    Источник: Twitter

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    10.07.2017 22:54
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +450

      Houston 11 июля 2017, 00:46

      Насыщяет сильно перед Лигой Чемпионов Конте Челси. Красавчик

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