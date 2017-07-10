Онопко: «Думаю, что «Рубин» включится в борьбу за чемпионство»

Тренер ЦСКА Виктор Онопко рассказал о том, кого он видит на данный момент конкурентами армейского клуба в борьбе за чемпионство. По словам специалиста, одним из претендентов на золотые медали РФПЛ является «Рубин».

Напомним, по итогам прошлого сезона казанский клуб занял в турнирной таблице чемпионата России девятое место.

– Думаю, что за «золото» в новом чемпионате будут бороться те же самые команды, что и в прошлом сезоне: ЦСКА, «Зенит», «Спартак». Также, думаю, что «Рубин» включится в эту борьбу. Думаю, он будет конкурентоспособным в новом сезоне. «Ростов» не стоит сбрасывать со счетов, хоть там и произошло много изменений… Мне кажется, и «Локомотив» будет бороться за чемпионство. Это боеспособная команда, в составе которой есть хорошие футболисты. Они будут в числе претендентов.

– Вы сказали, что «Рубин» – один из претендентов в борьбе за золотые медали. Связываете ли вы то, что казанский клуб вернется в эту гонку с приходом Курбана Бердыева?

– Понимаете, Бердыев долгое время работал в «Рубине», потом ушел в «Ростов». Считаю, что у него есть все качества, которые позволяют приходить к успеху. Но я склоняюсь к тому, чтобы больше говорить о нас и не заниматься разбором работы того или иного тренера.