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  • Онопко: «Думаю, что «Рубин» включится в борьбу за чемпионство»

Онопко: «Думаю, что «Рубин» включится в борьбу за чемпионство»

10 июля 2017, 10:04
9

Тренер ЦСКА Виктор Онопко рассказал о том, кого он видит на данный момент конкурентами армейского клуба в борьбе за чемпионство. По словам специалиста, одним из претендентов на золотые медали РФПЛ является «Рубин».

Напомним, по итогам прошлого сезона казанский клуб занял в турнирной таблице чемпионата России девятое место.

– Думаю, что за «золото» в новом чемпионате будут бороться те же самые команды, что и в прошлом сезоне: ЦСКА, «Зенит», «Спартак». Также, думаю, что «Рубин» включится в эту борьбу. Думаю, он будет конкурентоспособным в новом сезоне. «Ростов» не стоит сбрасывать со счетов, хоть там и произошло много изменений… Мне кажется, и «Локомотив» будет бороться за чемпионство. Это боеспособная команда, в составе которой есть хорошие футболисты. Они будут в числе претендентов.

– Вы сказали, что «Рубин» – один из претендентов в борьбе за золотые медали. Связываете ли вы то, что казанский клуб вернется в эту гонку с приходом Курбана Бердыева?

– Понимаете, Бердыев долгое время работал в «Рубине», потом ушел в «Ростов». Считаю, что у него есть все качества, которые позволяют приходить к успеху. Но я склоняюсь к тому, чтобы больше говорить о нас и не заниматься разбором работы того или иного тренера.

Источник: БИЗНЕС Online
Россия. Премьер-лига ЦСКА Рубин Онопко Виктор
Комментарии (9)
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Дядя Серёжа
1499670911
Максимум отобрать очки у кого-нибудь.
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insider_retro
1499671244
Вполне возможно... Домашние игры будут аккуратно брать, на выезде выжимать по максимуму, надеяться на осечки соперников во всевозможных дерби и "матчах сезона".... Своё наскребут и будет неплохо...
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Berdchanin
1499671392
Спартак в тройку не попадет в этом году и в ЛЧ 4 место в группе займет . Пусть мне дислайков наставят, но я говорю сущую правду )
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Aviator_Maslennikov
1499679623
Какое чемпионство может быть у Рубина? Место в восьмерке - да. Там состав наполовину менять надо. Бердыев же не волшебник. Хорошо, что в Локо не пришёл, а то бы и у нас полкоманды после него ушло. Рубину оно надо? Первый каприз Ьердыева и команды нет.
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dok66
1499691843
Очень сомневаюсь , что Локо и Рубин будут претендовать на золото . 4-6 место скорее всего .
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paparazzi-kazan
1499698540
Мы тоже надеямся.
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