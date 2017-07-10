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    Онопко: «Думаю, что «Рубин» включится в борьбу за чемпионство»

    Тренер ЦСКА Виктор Онопко рассказал о том, кого он видит на данный момент конкурентами армейского клуба в борьбе за чемпионство. По словам специалиста, одним из претендентов на золотые медали РФПЛ является «Рубин».

    Напомним, по итогам прошлого сезона казанский клуб занял в турнирной таблице чемпионата России девятое место.

    – Думаю, что за «золото» в новом чемпионате будут бороться те же самые команды, что и в прошлом сезоне: ЦСКА, «Зенит», «Спартак». Также, думаю, что «Рубин» включится в эту борьбу. Думаю, он будет конкурентоспособным в новом сезоне. «Ростов» не стоит сбрасывать со счетов, хоть там и произошло много изменений… Мне кажется, и «Локомотив» будет бороться за чемпионство. Это боеспособная команда, в составе которой есть хорошие футболисты. Они будут в числе претендентов.

    – Вы сказали, что «Рубин» – один из претендентов в борьбе за золотые медали. Связываете ли вы то, что казанский клуб вернется в эту гонку с приходом Курбана Бердыева?

    – Понимаете, Бердыев долгое время работал в «Рубине», потом ушел в «Ростов». Считаю, что у него есть все качества, которые позволяют приходить к успеху. Но я склоняюсь к тому, чтобы больше говорить о нас и не заниматься разбором работы того или иного тренера.

    Источник: БИЗНЕС Online

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    10.07.2017 10:04
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +112

      paparazzi-kazan 10 июля 2017, 17:55

      Мы тоже надеямся.

      0
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      Рейтинг: +24829

      dok66 10 июля 2017, 16:04

      Очень сомневаюсь , что Локо и Рубин будут претендовать на золото . 4-6 место скорее всего .

      0
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      Рейтинг: +9

      Aviator_Maslennikov 10 июля 2017, 12:40

      Какое чемпионство может быть у Рубина? Место в восьмерке - да. Там состав наполовину менять надо. Бердыев же не волшебник. Хорошо, что в Локо не пришёл, а то бы и у нас полкоманды после него ушло. Рубину оно надо? Первый каприз Ьердыева и команды нет.

      0
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      Рейтинг: +179

      Berdchanin 10 июля 2017, 10:23

      Спартак в тройку не попадет в этом году и в ЛЧ 4 место в группе займет .

      Пусть мне дислайков наставят, но я говорю сущую правду )

      4
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      Рейтинг: +1814

      vitvik > Berdchanin 10 июля 2017, 10:39

      Наши клубы почти всегда четвёртое место в группе занимают. Не надо быть пророком, чтобы предсказать - всё будет как всегда.

      1
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      ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор > Berdchanin 10 июля 2017, 12:49

      А если твой прогноз не сбудется-признаешься на всю страну что ты балабол?

      0
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      Рейтинг: +179

      Berdchanin > Диктор 10 июля 2017, 13:30

      ну на страну не получится, а вот если на весь "бомбардир", то да

      -1
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 10 июля 2017, 10:20

      Вполне возможно... Домашние игры будут аккуратно брать, на выезде выжимать по максимуму, надеяться на осечки соперников во всевозможных дерби и "матчах сезона".... Своё наскребут и будет неплохо...

      0
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      Рейтинг: +5451

      Дядя Серёжа 10 июля 2017, 10:15

      Максимум отобрать очки у кого-нибудь.

      2
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