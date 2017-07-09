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    Кокорин: «Ощущаю себя опытным игроком, но до капитана «Зенита» мне еще далеко»

    Футболист санкт-петербургского «Зенита» Александр Кокорин прокомментировал свой выход на товарищеский матч против венской «Аустрии» (2:1) с капитанской повязкой. По мнению игрока, он такой чести еще не заслужил.

    «Было приятно и неожиданно, но я понимаю, что это разовая акция. В скором времени будет собрание, на котором мы узнаем нового капитана после Данни. Мне до капитана «Зенита» еще очень далеко.

    В раздевалке повязка висела над моим местом, и я спросил у ребят, кто забыл ее надеть. За минуту до выхода Роберто Манчини говорит: «Сегодня капитан — ты». Лишних вопросов задать тренеру не успел. Идеальный капитан – это человек, которого уважают и слушают в коллективе, за кем команда пойдет в трудную минуту. Не играл с Сергеем Семаком, но все ребята говорят, что он был лучшим капитаном.

    Я ощущаю себя опытным игроком, все-таки много игр провeл и в РФПЛ, и за сборную. Но, мне кажется, не стоит обращать внимание, что именно я стал капитаном в товарищеской игре», – заявил Кокорин.

    В активе футболиста имеются 44 игры за сборную России (12 забитых мячей).

    Источник: Чемпионат.ком

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    09.07.2017 22:50
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +245

      Тамхар 10 июля 2017, 09:27

      А вот Дзюба, твой кореш, считает тебя полным г..ном. И мухи, - говорит, - на него все, какие ни есть в комнате, садятся и сидят!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5451

      Дядя Серёжа 10 июля 2017, 05:22

      Почему далеко? Кокорин, ты в зените своей славы.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 10 июля 2017, 04:22

      Опыт то у Кокорина есть, а вот игры нет...

      0
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      Рейтинг: +111

      lifter025 10 июля 2017, 02:05

      точно сказал...дерево,оно и в Африке дерево

      3
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    • ...
      Рейтинг: +482

      Тоторо 10 июля 2017, 01:29

      Сижу и читаю русский словарь. Печатаю дословно: "Кокора - дерево, вывороченное с корнем, или нижняя часть его. Прозвище сутулого, кривоногого человека. О таком говорили: "Смолоду кривулина, под старость кокора." " Считаю, написано исчерпывающе.

      4
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      Рейтинг: +1155

      fhnv 10 июля 2017, 00:31

      не позорь сука ЗЕНИТ!

      2
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      Рейтинг: +1155

      fhnv 10 июля 2017, 00:30

      иди на х какоша!! самому то не смешно что сказал?... капитан хуев

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +1155

      fhnv 10 июля 2017, 00:27

      манчини давай делай дела! мы тебе не простим если просрш чемпионат ...я теб не уважаю-ты данни и кержа выгнал...это ребята костяк команды!

      0
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      Рейтинг: +1155

      fhnv 10 июля 2017, 00:24

      вот ты сказанул!!!

      0
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      Рейтинг: +125

      Михаил Спартач 9 июля 2017, 23:54

      Кокорин: «Ощущаю себя опытным игроком". Ещё бы в ответственности добавил.

      0
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