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  • Кокорин: «Ощущаю себя опытным игроком, но до капитана «Зенита» мне еще далеко»

Кокорин: «Ощущаю себя опытным игроком, но до капитана «Зенита» мне еще далеко»

9 июля 2017, 22:50
22

Футболист санкт-петербургского «Зенита» Александр Кокорин прокомментировал свой выход на товарищеский матч против венской «Аустрии» (2:1) с капитанской повязкой. По мнению игрока, он такой чести еще не заслужил.

«Было приятно и неожиданно, но я понимаю, что это разовая акция. В скором времени будет собрание, на котором мы узнаем нового капитана после Данни. Мне до капитана «Зенита» еще очень далеко.

В раздевалке повязка висела над моим местом, и я спросил у ребят, кто забыл ее надеть. За минуту до выхода Роберто Манчини говорит: «Сегодня капитан — ты». Лишних вопросов задать тренеру не успел. Идеальный капитан – это человек, которого уважают и слушают в коллективе, за кем команда пойдет в трудную минуту. Не играл с Сергеем Семаком, но все ребята говорят, что он был лучшим капитаном.

Я ощущаю себя опытным игроком, все-таки много игр провeл и в РФПЛ, и за сборную. Но, мне кажется, не стоит обращать внимание, что именно я стал капитаном в товарищеской игре», – заявил Кокорин.

В активе футболиста имеются 44 игры за сборную России (12 забитых мячей).

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Зенит Кокорин Александр
Комментарии (22)
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Ajax_Amsterdam
1499630939
Играй ты в газмясе, и там бы капитанской повязки не заслужил!!! Одноногий Абелардо и тот круче тебя ущербного.. я так "ощущаю" !)))
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Chernyi Lis
1499631697
у вас черная метка на всю жизнь..лучше б нуждающим больным детям дал это бабло..
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insider_retro
1499632089
Самокритично... Если слова и смысл в интервью не перепутали, то получается, что и ответил толково... Может вот оно - прозрение или озарение?...
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Serjoga
1499632163
Очередной пиар! А играть когда начнешь?
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lekseij2007
1499632188
Очень надеюсь, что Зенит сольёт тебя очень скоро.... и будешь мотаться по выживающим командам. Мудило.
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Alex ostrov
1499633556
Про Семака в точку, один из немногих футболистов которых уважали все: футболисты, тренеры, судьи, болельщики!
Ответить
fhnv
1499635835
иди на х какоша!! самому то не смешно что сказал?... капитан хуев
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fhnv
1499635893
не позорь сука ЗЕНИТ!
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Тоторо
1499639352
Сижу и читаю русский словарь. Печатаю дословно: "Кокора - дерево, вывороченное с корнем, или нижняя часть его. Прозвище сутулого, кривоногого человека. О таком говорили: "Смолоду кривулина, под старость кокора." " Считаю, написано исчерпывающе.
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lifter025
1499641531
точно сказал...дерево,оно и в Африке дерево
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