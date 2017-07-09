Кокорин: «Ощущаю себя опытным игроком, но до капитана «Зенита» мне еще далеко»

Футболист санкт-петербургского «Зенита» Александр Кокорин прокомментировал свой выход на товарищеский матч против венской «Аустрии» (2:1) с капитанской повязкой. По мнению игрока, он такой чести еще не заслужил.

«Было приятно и неожиданно, но я понимаю, что это разовая акция. В скором времени будет собрание, на котором мы узнаем нового капитана после Данни. Мне до капитана «Зенита» еще очень далеко.

В раздевалке повязка висела над моим местом, и я спросил у ребят, кто забыл ее надеть. За минуту до выхода Роберто Манчини говорит: «Сегодня капитан — ты». Лишних вопросов задать тренеру не успел. Идеальный капитан – это человек, которого уважают и слушают в коллективе, за кем команда пойдет в трудную минуту. Не играл с Сергеем Семаком, но все ребята говорят, что он был лучшим капитаном.

Я ощущаю себя опытным игроком, все-таки много игр провeл и в РФПЛ, и за сборную. Но, мне кажется, не стоит обращать внимание, что именно я стал капитаном в товарищеской игре», – заявил Кокорин.

В активе футболиста имеются 44 игры за сборную России (12 забитых мячей).