Конте считает предательством переход Лукаку в «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте находится в недоумении от перехода нападающего «Эвертона» Ромелу Лукаку в «Манчестер Юнайтед». Синие предложили за 24-летнего игрока столько же, сколько и манкунианцы – 75 миллионов фунтов стерлингов, тем не менее, бельгиец принял совместное решение со своим агентом Мино Райолой продолжить карьеру в стане «красных дьяволов».

Сообщается, что итальянский специалист неоднократно общался с форвардом нынешним летом на предмет его перехода в лондонский клуб и был уверен, что Лукаку выберет именно этот вариант. Теперь же Конте считает, что футболист поступил предательски по отношению к нему и «Челси».

После срыва трансфера Лукаку Конте будет пытаться переманить у «Реала» Альваро Морату или заполучить нападающего «Суонси» Фернандо Льоренте.

Напомним, 47-летний итальянец все еще не поставил подпись под новым четырехлетним соглашением, которое «пенсионеры» предложили ему еще по окончании минувшего сезона.