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    Конте считает предательством переход Лукаку в «Манчестер Юнайтед»

    Главный тренер «Челси» Антонио Конте находится в недоумении от перехода нападающего «Эвертона» Ромелу Лукаку в «Манчестер Юнайтед». Синие предложили за 24-летнего игрока столько же, сколько и манкунианцы – 75 миллионов фунтов стерлингов, тем не менее, бельгиец принял совместное решение со своим агентом Мино Райолой продолжить карьеру в стане «красных дьяволов».

    Сообщается, что итальянский специалист неоднократно общался с форвардом нынешним летом на предмет его перехода в лондонский клуб и был уверен, что Лукаку выберет именно этот вариант. Теперь же Конте считает, что футболист поступил предательски по отношению к нему и «Челси».

    После срыва трансфера Лукаку Конте будет пытаться переманить у «Реала» Альваро Морату или заполучить нападающего «Суонси» Фернандо Льоренте.

    Напомним, 47-летний итальянец все еще не поставил подпись под новым четырехлетним соглашением, которое «пенсионеры» предложили ему еще по окончании минувшего сезона.

    Источник: The Times

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    08.07.2017 17:22
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +3651

      АртурZaСМ 9 июля 2017, 13:30

      Коста в разы лучше всех перечисленных (Лукаку, Мората, Льоренте)... так что нужно налаживать отношения с ним чем искать на рынке кота в мешке...

      0
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      Рейтинг: +112

      ПаХан638 8 июля 2017, 20:42

      Понятно, и тут Райола успел нагадить, гнильё.....

      0
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      Рейтинг: +1053

      Munez89 8 июля 2017, 20:02

      Ясно, агент))

      -1
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      Рейтинг: +383

      Docentusa 8 июля 2017, 18:59

      Ушёл у Мауру,который его из Челси и попросил))))

      2
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      Рейтинг: +259

      pzdc. 8 июля 2017, 18:42

      Морату бы лучше)

      0
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      Рейтинг: +149

      Sarco999 > pzdc. 8 июля 2017, 18:59

      Кому лучше ? Чем лучше ?

      0
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 8 июля 2017, 18:09

      и у него Мино агент ? ну тогда ясно почему манчестер)) а если серьезно может он к Мауру захотел

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      Рейтинг: +149

      Sarco999 > anri1703 8 июля 2017, 18:58

      К Моуру ,который его и слил из Челси , и еще и настоял ,чтобы его продали без опции выкупа? Чтобы доказать что тот не прав был ? )

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      Рейтинг: +383

      Docentusa > anri1703 8 июля 2017, 18:59

      Агент бабоса получил гораздо больше!

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      Рейтинг: +1637

      anri1703 > Docentusa 8 июля 2017, 19:04

      ну это конечно да

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      Рейтинг: +536

      dolf666 > Sarco999 10 июля 2017, 10:34

      докажешь что так оно и было? полагаю что игроки не переходят вновь к тренеру, который когда-то якобы "сливал" его

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      Рейтинг: +149

      Sarco999 > dolf666 10 июля 2017, 10:52

      А ,что мне доказывать ? Во- первых , эта инфа была от надежных источников, что именно он настоял ,чтобы опцию выкупа не включали , во- вторых , у него был просто вступительный сезон ,где он строил команду,и вместо того чтобы развивать Лукаку и наигрывать , он предпчел его продать ,и оставить страрого и опытного ЭтоО , Ба ( который третьим форвардом его был ) , и Торесса котрый почему то вторым был ...,вывод для меня прост , на всем готовом живет , а свои выводы сам делай)

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