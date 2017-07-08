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Конте считает предательством переход Лукаку в «Манчестер Юнайтед»

8 июля 2017, 17:22
12

Главный тренер «Челси» Антонио Конте находится в недоумении от перехода нападающего «Эвертона» Ромелу Лукаку в «Манчестер Юнайтед». Синие предложили за 24-летнего игрока столько же, сколько и манкунианцы – 75 миллионов фунтов стерлингов, тем не менее, бельгиец принял совместное решение со своим агентом Мино Райолой продолжить карьеру в стане «красных дьяволов».

Сообщается, что итальянский специалист неоднократно общался с форвардом нынешним летом на предмет его перехода в лондонский клуб и был уверен, что Лукаку выберет именно этот вариант. Теперь же Конте считает, что футболист поступил предательски по отношению к нему и «Челси».

После срыва трансфера Лукаку Конте будет пытаться переманить у «Реала» Альваро Морату или заполучить нападающего «Суонси» Фернандо Льоренте.

Напомним, 47-летний итальянец все еще не поставил подпись под новым четырехлетним соглашением, которое «пенсионеры» предложили ему еще по окончании минувшего сезона.

Источник: The Times
Англия. Премьер-лига Челси Эвертон Манчестер Юнайтед Лукаку Ромелу Конте Антонио
Комментарии (12)
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anri1703
1499526599
и у него Мино агент ? ну тогда ясно почему манчестер)) а если серьезно может он к Мауру захотел
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pzdc.
1499528525
Морату бы лучше)
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Docentusa
1499529593
Ушёл у Мауру,который его из Челси и попросил))))
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Munez89
1499533326
Ясно, агент))
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ПаХан638
1499535768
Понятно, и тут Райола успел нагадить, гнильё.....
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АртурZaСМ
1499596246
Коста в разы лучше всех перечисленных (Лукаку, Мората, Льоренте)... так что нужно налаживать отношения с ним чем искать на рынке кота в мешке...
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