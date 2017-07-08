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    Рахимов прибыл на стажировку в «Наполи»

    Бывший главный тренер «Ахмата» Рашид Рахимов присоединился к «Наполи» на сборе в Димаро. В итальянском клубе 52-летний российский специалист пройдет стажировку, после чего с той же целью отправится в «Хоффенхайм», где будет обмениваться опытом с 29-летним Юлианом Нагельсманом.

    «Я действительно пройду стажировку в «Наполи». Такой вариант появился сразу после окончания сезона, я об этом договаривался. Сейчас нахожусь в Димаро, где проводит свой сбор «Наполи». Сегодня утром смотрел на команду, вечером опять буду. Не знаю, когда вернусь к тренерской работе, это не от меня зависит. Но раз есть такая пауза, ее надо чем-то заполнять. Сразу после «Наполи» я еду стажироваться в «Хоффенхайм». Они проводят первый сбор в Австрии, а потом возвращаются домой и проводят товарищеский матч с «Дерби Каунти» 29 июля. До этого времени, думаю, у меня получиться посмотреть на них.

    После, если сложится, предложили посмотреть еще на «Аталанту», которая будет недалеко на сборах. Но если с «Аталантой» еще не ясно, то с «Наполи» и «Хоффенхаймом» все уже решено», – сказал Рахимов.

    Источник: Чемпионат.ком

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    08.07.2017 16:11
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +628

      chempion_cska 8 июля 2017, 17:37

      Удачи этому тренеру!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +369

      СЛАВА 81 8 июля 2017, 17:11

      Гаджиев тоже на стажировку летает , уже старики и все по стажировкам. Уже сами должны обучать.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 8 июля 2017, 16:30

      Хорошая школа

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