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    Сафонов: «Из иностранцев в «Зените» окажутся только Манолас и Дриусси»

    Футбольный агент Алексей Сафонов поделился мнением о возможных трансферах «Зенита» в оставшиеся дни летнего трансферного окна. Напомним, ранее сообщалось, что петербургский клуб заинтересован в услугах защитника «Ромы» Костаса Маноласа, а также двух нападающих из чемпионата Аргентины – Себастьяна Дриусси и Кристиана Павона.

    «Зарплата все еще играет большую роль при переезде в Россию, но есть и другие нюансы. Каждый иностранец, особенно молодой, не хочет ехать в не самый сильный чемпионат с плохими полями. В принципе, все три вышеперечисленных игрока являются интересными футболистами очень серьезного уровня, но думаю, что в итоге в «Зените» окажутся только Костас Манолас и Себастьян Дриусси», – сказал Сафонов.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    08.07.2017 10:05
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    Комментарии1
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      Рейтинг: -153

      SLAVAKPCC 8 июля 2017, 12:12

      Зачем в этих твитерах тогда писать.что всё решено,оба нападающих уже наши,напрягает это.

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