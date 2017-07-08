Сафонов: «Из иностранцев в «Зените» окажутся только Манолас и Дриусси»

Футбольный агент Алексей Сафонов поделился мнением о возможных трансферах «Зенита» в оставшиеся дни летнего трансферного окна. Напомним, ранее сообщалось, что петербургский клуб заинтересован в услугах защитника «Ромы» Костаса Маноласа, а также двух нападающих из чемпионата Аргентины – Себастьяна Дриусси и Кристиана Павона.

«Зарплата все еще играет большую роль при переезде в Россию, но есть и другие нюансы. Каждый иностранец, особенно молодой, не хочет ехать в не самый сильный чемпионат с плохими полями. В принципе, все три вышеперечисленных игрока являются интересными футболистами очень серьезного уровня, но думаю, что в итоге в «Зените» окажутся только Костас Манолас и Себастьян Дриусси», – сказал Сафонов.