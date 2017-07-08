Источник: «Челси» готов заплатить за Головина 10 миллионов

«Челси» включился в борьбу за полузащитника ЦСКА Александра Головина. Об этом сообщает английское издание Daily Cannon. По данным источника, синие готовы заплатить за игрока сборной России 10 миллионов фунтов стерлингов.

Ранее появилась информация, что на 21-летнего хавбека также претендует лондонский «Арсенал». Скауты «канониров» просматривали талантливого футболиста на матчах Кубка конфедераций-2017.

В прошлом сезоне РФПЛ Головин провел 30 матчей, в которых отметился тремя голами и двумя результативными передачами.