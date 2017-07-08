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Источник: «Челси» готов заплатить за Головина 10 миллионов

8 июля 2017, 06:19
27

«Челси» включился в борьбу за полузащитника ЦСКА Александра Головина. Об этом сообщает английское издание Daily Cannon. По данным источника, синие готовы заплатить за игрока сборной России 10 миллионов фунтов стерлингов.

Ранее появилась информация, что на 21-летнего хавбека также претендует лондонский «Арсенал». Скауты «канониров» просматривали талантливого футболиста на матчах Кубка конфедераций-2017.

В прошлом сезоне РФПЛ Головин провел 30 матчей, в которых отметился тремя голами и двумя результативными передачами.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Челси ЦСКА Головин Александр
Комментарии (27)
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Tsigan
1499492133
Пиар продолжается!
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яйва-яйва
1499496180
неплохо!
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Тамхар
1499496446
Отдавать. Со стороны Челси это вообще благотворительность какая-то и сумасшедший подарок самому Головину в виде шанса повысить свой уровень.
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termin005
1499497020
Ему бы с аренды начать... Получится, тогда уж и контракт. Жалко будет парня, если не заиграет.
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dok66
1499498435
Конте он скорее всего сейчас не нужен. Скорее всего - очередной проект Абрамовича . Даже если уйдет в аренду к Слуцкому - тоже будет нормально . Только в ЦСКА кто играть будет ? !
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Алексей Гозиас
1499499107
Интересно
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Popularov
1499502829
Тут важен не сколько переход и игровые кондиции Головина, а сколько трансферная сумма, которую ЦСКА получит за переход! ЦСКА в долгах, как в шелках и миллионы им не помешают, а для Головина это вариант продолжения футбольной карьеры и процесс обучения премудростям английского футбола! Век живи и век учись. А учиться есть чему! В любом случае, желаем Александру УЧИТЬСЯ на ОТЛИЧНО без отрыва от футбольного тренировочного процесса.
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Docentusa
1499505755
Знатно поржал!!!
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Ubuntu
1499515740
Только и продаём игроков, а когда покупать начнём?
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ПФК ЦСКА Моscow
1499523752
и в аренду в Халл?
Ответить
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