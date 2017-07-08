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    Источник: «Челси» готов заплатить за Головина 10 миллионов

    «Челси» включился в борьбу за полузащитника ЦСКА Александра Головина. Об этом сообщает английское издание Daily Cannon. По данным источника, синие готовы заплатить за игрока сборной России 10 миллионов фунтов стерлингов.

    Ранее появилась информация, что на 21-летнего хавбека также претендует лондонский «Арсенал». Скауты «канониров» просматривали талантливого футболиста на матчах Кубка конфедераций-2017.

    В прошлом сезоне РФПЛ Головин провел 30 матчей, в которых отметился тремя голами и двумя результативными передачами.

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.07.2017 06:19
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    Комментарии27
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      Рейтинг: +149

      Sarco999 8 июля 2017, 19:05

      После того ,как они просрали Лукаку , нам только Головина не хватало ,хоть за 1 мл

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1061

      ПФК ЦСКА Моscow 8 июля 2017, 17:22

      и в аренду в Халл?

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2175

      Ubuntu 8 июля 2017, 15:09

      Только и продаём игроков, а когда покупать начнём?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +383

      Docentusa 8 июля 2017, 12:22

      Знатно поржал!!!

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: -13

      Popularov 8 июля 2017, 11:33

      Тут важен не сколько переход и игровые кондиции Головина, а сколько трансферная сумма, которую ЦСКА получит за переход!
      ЦСКА в долгах, как в шелках и миллионы им не помешают, а для Головина это вариант продолжения футбольной карьеры и процесс обучения премудростям английского футбола!
      Век живи и век учись.
      А учиться есть чему!
      В любом случае, желаем Александру УЧИТЬСЯ на ОТЛИЧНО без отрыва от футбольного тренировочного процесса.

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +152

      Алексей Гозиас 8 июля 2017, 10:31

      Интересно

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +24829

      dok66 8 июля 2017, 10:20

      Конте он скорее всего сейчас не нужен. Скорее всего - очередной проект Абрамовича . Даже если уйдет в аренду к Слуцкому - тоже будет нормально . Только в ЦСКА кто играть будет ? !

      2
      Ответить
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      Рейтинг: -13

      Popularov > dok66 8 июля 2017, 11:34

      Купят и отдадут в аренду к Слуцкому!

      0
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      Рейтинг: +624

      juvseriy 8 июля 2017, 10:18

      И сразу в аренду в Халл)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +27

      termin005 8 июля 2017, 09:57

      Ему бы с аренды начать... Получится, тогда уж и контракт. Жалко будет парня, если не заиграет.

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      Рейтинг: +61

      Влаан 8 июля 2017, 09:50

      Гинер не продаст, а жаль.

      0
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