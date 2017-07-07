Экс-полузащитник «Анжи» Карсела-Гонсалес перешел в «Олимпиакос»

Игрок сборной Марокко Мехди Карсела-Гонсалес стал футболистом «Олимпиакоса». Греческий клуб объявил о трансфере на своем официальном сайте. «Гранада», прежний клуб 28-летнего полузащитника, заработала на сделке 2,5 миллиона евро. Соглашение рассчитано до июня 2020 года.

С 2011 по 2013 год Карсела-Гонсалес выступал за «Анжи». В 2013 году марокканец перешел в льежский «Стандарт», а два года спустя – в «Бенфику», где провел один сезон перед уходом в «Гранаду».

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