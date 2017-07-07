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Газзаев уверен, что грядущий чемпионат обещает быть очень интересным

7 июля 2017, 09:01
17

Заместитель председателя комитета Государственной думы по делам физической культуры, спорта и молодежной политики Валерий Газзаев рассчитывает увидеть в предстоящем сезоне интересную борьбу в чемпионате России. По его словам, фавориты чемпионской гонки остаются прежними, но сама борьба будет особо острой.

— Скоро стартует чемпионат России по футболу. Кого бы вы назвали главными фаворитами в борьбе за чемпионство?

— Все тех же – ЦСКА, «Зенит» и «Спартак». И если столичные команды пока не так активны на трансферном рынке, то петербуржцы, безусловно, работают с размахом. Они подписали солидное количество контрактов с российскими футболистами, уже приобрели высококлассного легионера Паредеса из «Ромы». Ходят разговоры о еще нескольких серьезных трансферах. Видимо, руководство клуба осталось недовольно тем, что «Зенит» не смог попасть в Лигу чемпионов по итогам прошлого сезона, и решило провести серьезную работу. Что касается ЦСКА, тут не стоит ждать такого же размаха – армейцы по традиции работают тихо, приобретая приличных молодых талантливых футболистов. К тому же в прошлом сезоне в команде ярко раскрылись свои воспитанники, на которых и будет делаться ставка.

— Кто может вмешаться в чемпионскую гонку?

— Уверен, «Краснодар» и «Локомотив» могут доставить проблем фаворитам. Бердыев в «Рубине» соберет интересную команду, так что грядущий чемпионат обещает быть очень интересным. Но, на мой взгляд, вряд ли кто-то сможет помешать «Спартаку», «Зениту» и ЦСКА разыграть звание лучшей команды РФПЛ.

Источник: Известия
Россия. Премьер-лига ЦСКА Зенит Спартак Краснодар Локомотив Рубин Паредес Леандро Газзаев Валерий Бердыев Курбан
Комментарии (17)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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momwig_
1499409757
Оно конечно - чемп будет интересным. Главное - каким будет конкретный смысл этого слова. Судя по количеству бабла, которое собрались вкачать в чемпионство Зенита в этом сезоне, прилагательное "интересный" будет чаще относиться к существительным, не связанным с игрой напрямую. И, конечно, пусть окажется, что я ошибаюсь...
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vitvik
1499410288
Прошлый чемпионат тухлый был. Спартаку не с кем было побороться. Теперь Рубин опять бердыевский, опять могучий.
Ответить
Спартач_навсегда
1499411299
верим в продолжение праздника!!!
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insider_retro
1499411622
В общем согласен.... Обоснованно разложил...
Ответить
zigbert
1499412676
Пусть победит сильнейший.
Ответить
Одинокий волк Маквейд
1499413226
Первая тройка, практически, без сомнений. В каком порядке, увидим.
Ответить
Svoysvoemubrat
1499413839
Спартаку такой форы никто уже не даст. Завтра игра с хорватским клубом с нецензурным названием, суперкубок и попер сезон.
Ответить
Сибирь за Спартак
1499414276
Главная интрига, отобьет ли Зенька свои бешеные вложения или опять мимо кассы?
Ответить
Adekvat07
1499416215
Почему бомбардира всегда интересует мнение усатого? Он что такой авторитет?
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Тазит
1499417870
Кому вообще интересно мнение Газзаева? Пусть лучше расскажет, как Аланию развалил...
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