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    Газзаев уверен, что грядущий чемпионат обещает быть очень интересным

    Заместитель председателя комитета Государственной думы по делам физической культуры, спорта и молодежной политики Валерий Газзаев рассчитывает увидеть в предстоящем сезоне интересную борьбу в чемпионате России. По его словам, фавориты чемпионской гонки остаются прежними, но сама борьба будет особо острой.

    — Скоро стартует чемпионат России по футболу. Кого бы вы назвали главными фаворитами в борьбе за чемпионство?

    — Все тех же – ЦСКА, «Зенит» и «Спартак». И если столичные команды пока не так активны на трансферном рынке, то петербуржцы, безусловно, работают с размахом. Они подписали солидное количество контрактов с российскими футболистами, уже приобрели высококлассного легионера Паредеса из «Ромы». Ходят разговоры о еще нескольких серьезных трансферах. Видимо, руководство клуба осталось недовольно тем, что «Зенит» не смог попасть в Лигу чемпионов по итогам прошлого сезона, и решило провести серьезную работу. Что касается ЦСКА, тут не стоит ждать такого же размаха – армейцы по традиции работают тихо, приобретая приличных молодых талантливых футболистов. К тому же в прошлом сезоне в команде ярко раскрылись свои воспитанники, на которых и будет делаться ставка.

    — Кто может вмешаться в чемпионскую гонку?

    — Уверен, «Краснодар» и «Локомотив» могут доставить проблем фаворитам. Бердыев в «Рубине» соберет интересную команду, так что грядущий чемпионат обещает быть очень интересным. Но, на мой взгляд, вряд ли кто-то сможет помешать «Спартаку», «Зениту» и ЦСКА разыграть звание лучшей команды РФПЛ.

    Источник: Известия

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    07.07.2017 09:01
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +571

      RJM555 7 июля 2017, 17:41

      Все правильно сказал Газзаев это мнение сильного тренера и футболиста. думаю будет так:
      1 ЦСКА
      2 Зенит
      3 Рубин
      4 Спартак
      5 Краснодар
      6 Локомотив
      7 Динамо
      8 Урал
      9 Амкар
      10 Уфа
      11 Ростов
      12 Анжи
      13 Ахмат
      14 Арсенал
      15 Тосно
      16 СКА Хабаровск
      с 13 по 16 места могут быть разные варианты между собой.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1516

      Тазит 7 июля 2017, 11:57

      Кому вообще интересно мнение Газзаева? Пусть лучше расскажет, как Аланию развалил...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +156

      Adekvat07 7 июля 2017, 11:30

      Почему бомбардира всегда интересует мнение усатого? Он что такой авторитет?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 7 июля 2017, 10:57

      Главная интрига, отобьет ли Зенька свои бешеные вложения или опять мимо кассы?

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat > Сибирь за Спартак 7 июля 2017, 11:04

      Если обсерутся в этот раз, Миллер их пошлет.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +24996

      bset 7 июля 2017, 10:55

      С таким "обилием" трансферов мы однажды выпадем из чемпионской гонки... У Гинера совсем деньги заканчиваются похоже...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat 7 июля 2017, 10:50

      Спартаку такой форы никто уже не даст. Завтра игра с хорватским клубом с нецензурным названием, суперкубок и попер сезон.

      3
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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 7 июля 2017, 10:40

      Первая тройка, практически, без сомнений. В каком порядке, увидим.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100684

      zigbert 7 июля 2017, 10:31

      Пусть победит сильнейший.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 7 июля 2017, 10:13

      В общем согласен.... Обоснованно разложил...

      2
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      Рейтинг: +1422

      Спартач_навсегда 7 июля 2017, 10:08

      верим в продолжение праздника!!!

      4
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