Газзаев уверен, что грядущий чемпионат обещает быть очень интересным

Заместитель председателя комитета Государственной думы по делам физической культуры, спорта и молодежной политики Валерий Газзаев рассчитывает увидеть в предстоящем сезоне интересную борьбу в чемпионате России. По его словам, фавориты чемпионской гонки остаются прежними, но сама борьба будет особо острой.

— Скоро стартует чемпионат России по футболу. Кого бы вы назвали главными фаворитами в борьбе за чемпионство?

— Все тех же – ЦСКА, «Зенит» и «Спартак». И если столичные команды пока не так активны на трансферном рынке, то петербуржцы, безусловно, работают с размахом. Они подписали солидное количество контрактов с российскими футболистами, уже приобрели высококлассного легионера Паредеса из «Ромы». Ходят разговоры о еще нескольких серьезных трансферах. Видимо, руководство клуба осталось недовольно тем, что «Зенит» не смог попасть в Лигу чемпионов по итогам прошлого сезона, и решило провести серьезную работу. Что касается ЦСКА, тут не стоит ждать такого же размаха – армейцы по традиции работают тихо, приобретая приличных молодых талантливых футболистов. К тому же в прошлом сезоне в команде ярко раскрылись свои воспитанники, на которых и будет делаться ставка.

— Кто может вмешаться в чемпионскую гонку?

— Уверен, «Краснодар» и «Локомотив» могут доставить проблем фаворитам. Бердыев в «Рубине» соберет интересную команду, так что грядущий чемпионат обещает быть очень интересным. Но, на мой взгляд, вряд ли кто-то сможет помешать «Спартаку», «Зениту» и ЦСКА разыграть звание лучшей команды РФПЛ.