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Диего Коста попрощался с партнерами по «Челси»

6 июля 2017, 18:07
5

Нападающий лондонского «Челси» Диего Коста близок к уходу из клуба. Английские издания уже сообщают, что испанец попрощался с игроками «пенсионеров». По всей видимости, трансфер форварда в другой клуб случится совсем скоро.

Наиболее вероятным местом продолжения карьеры Косты является мадридский «Атлетико». Стороны в данный момент договариваются о цене сделки. Сумма, за которую «Челси» готов отпустить игрока, оценивается в 25 миллионов фунтов стерлингов.

Уход испанца из стана лондонцев уже утвердил их владелец Роман Абрамович. Футболист выступал за «Челси» с 2014 года и успел провести за него 89 матчей и забить 52 гола.

Источник: Telegraph.co.uk
Англия. Премьер-лига Челси Коста Диего
Комментарии (5)
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SnoopiDu
1499358348
А не чего, что на Атлетико наложен бан на переходы! И как он собрался туда переходить? Если только через год!
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Pourport
1499364895
Не Атлетико так в др.Несмотря на кол-во мячей,запорол он миллион моментов+на полное время потеет!Челси найдет молодого,старательного!Впереди важные турниры!)
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mutabor0992
1499376252
А кого вместо Косты?Лукаку вон в МЮ пошел.
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Docentusa
1499399792
Удачи,Диего!!!
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