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    Диего Коста попрощался с партнерами по «Челси»

    Нападающий лондонского «Челси» Диего Коста близок к уходу из клуба. Английские издания уже сообщают, что испанец попрощался с игроками «пенсионеров». По всей видимости, трансфер форварда в другой клуб случится совсем скоро.

    Наиболее вероятным местом продолжения карьеры Косты является мадридский «Атлетико». Стороны в данный момент договариваются о цене сделки. Сумма, за которую «Челси» готов отпустить игрока, оценивается в 25 миллионов фунтов стерлингов.

    Уход испанца из стана лондонцев уже утвердил их владелец Роман Абрамович. Футболист выступал за «Челси» с 2014 года и успел провести за него 89 матчей и забить 52 гола.

    Источник: Telegraph.co.uk

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    06.07.2017 18:07
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +383

      Docentusa 7 июля 2017, 06:56

      Удачи,Диего!!!

      0
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      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 7 июля 2017, 00:24

      А кого вместо Косты?Лукаку вон в МЮ пошел.

      1
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      Рейтинг: +1994

      Pourport 6 июля 2017, 21:14

      Не Атлетико так в др.Несмотря на кол-во мячей,запорол он миллион моментов+на полное время потеет!Челси найдет молодого,старательного!Впереди важные турниры!)

      1
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      Рейтинг: +154

      SnoopiDu 6 июля 2017, 19:25

      А не чего, что на Атлетико наложен бан на переходы! И как он собрался туда переходить? Если только через год!

      4
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      Рейтинг: +386

      Ajax_Amsterdam > SnoopiDu 6 июля 2017, 19:31

      Согласен!! Только если не как с Витоло поступят матрасники!! Переведут деньги ему для откупа в качестве отступных!! Но тогда вопрос- неужели за него 25млн отступа пр нынешних раздутых ценах???
      П.С. видимо от желтуха от бомбардира а не из англии!!

      4
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