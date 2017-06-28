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Абрамович утвердил трансфер Косты из «Челси»

28 июня 2017, 22:49
5

Владелец «Челси» Роман Абрамович утвердил расставание с нападающим клуба Диего Костой. Фигура Косты стала предметом разговора Абрамовича и главного тренера команды Антонио Конте. Итальянскому специалисту удалось убедить владельца, что клубу нужно продать футболиста.

Ранее сообщалось, что Конте попросил Косту искать новую команду. В прошедшем сезоне английской Премьер-лиги нападающий провел 35 матчей, забив 20 голов и сделав десять голевых передач.

Интерес к Косте проявляет «Атлетико».

Источник: The Times
Англия. Премьер-лига Челси Коста Диего Абрамович Роман
Комментарии (5)
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серега кашин
1498680311
от такого нападающего зря избавляются
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Михаил Шевченко
1498710486
Атлетико или китайцы его примут с радостью...
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Одинокий волк Маквейд
1498710909
Последствия скандала. Видимо до конца сезона заключили =водяное перемирие=.
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ruverzema29rus
1498843835
Арсенал бы подсуетился... никакой Ляказатет не нужен...
Ответить
САНЁК17
1498926232
Без него справиться,если купить хочется.
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