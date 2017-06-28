Абрамович утвердил трансфер Косты из «Челси»

Владелец «Челси» Роман Абрамович утвердил расставание с нападающим клуба Диего Костой. Фигура Косты стала предметом разговора Абрамовича и главного тренера команды Антонио Конте. Итальянскому специалисту удалось убедить владельца, что клубу нужно продать футболиста.

Ранее сообщалось, что Конте попросил Косту искать новую команду. В прошедшем сезоне английской Премьер-лиги нападающий провел 35 матчей, забив 20 голов и сделав десять голевых передач.

Интерес к Косте проявляет «Атлетико».