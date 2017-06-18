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    «Атлетико» может вернуть Диего Косту за 26 миллионов

    «Атлетико» готов вернуть в команду форварда Диего Косту. Как сообщается, в ближайшие дни испанский клуб сделает предложение «Челси». «Матрасники» согласны заплатить за нападающего 26 миллионов фунтов стерлингов, но игрок сможет присоединиться к мадридцам лишь в январе, так как «Атлетико» запрещено до этого срока регистрировать новичков. Напомним, Коста перешел в «Челси» из «Атлетико» в 2014 году за 32 миллиона фунтов.

    В минувшем сезоне нападающий провел 42 встречи, записав на свой счет 22 гола и восемь результативных передач.

    Источник: Mirror.co.uk

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    18.06.2017 09:38
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 18 июня 2017, 22:31

      Не долго песенка играла, пиздец
      Конте уходит, нам всем конец

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 18 июня 2017, 16:47

      Стулья за такие деньги не продаются (Ильф и Петров)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1943

      VIPded 18 июня 2017, 09:51

      Это был бы хороший бизнес...)))

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