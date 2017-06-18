«Атлетико» может вернуть Диего Косту за 26 миллионов

«Атлетико» готов вернуть в команду форварда Диего Косту. Как сообщается, в ближайшие дни испанский клуб сделает предложение «Челси». «Матрасники» согласны заплатить за нападающего 26 миллионов фунтов стерлингов, но игрок сможет присоединиться к мадридцам лишь в январе, так как «Атлетико» запрещено до этого срока регистрировать новичков. Напомним, Коста перешел в «Челси» из «Атлетико» в 2014 году за 32 миллиона фунтов.

В минувшем сезоне нападающий провел 42 встречи, записав на свой счет 22 гола и восемь результативных передач.