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    Арустамян: «Краснодар» хочет получить за Смолова Кокорина и 10 миллионов. «Зенит» предлагает Кокорина и Молло»

    Известный телекомментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян рассказал о возможном трансфере нападающего «Краснодара» Федора Смолова в «Зенит».

    Напомним, ранее спортивный директор сине-бело-голубых Константин Сарсания заявил, что клуб не ведет переговоров по приобретению лучшего бомбардира прошлого розыгрыша РФПЛ.

    «По моим данным, «Зенит» и «Краснодар» обсуждают трансфер Смолова. «Зенит» сделал предложение, один из вариантов – обмен на Кокорина и Молло.

    «Краснодар» хочет только Кокорина и доплату в 10 миллионов евро. Стороны взяли паузу в переговорах. Сам «Краснодар» очень хотел бы получить Кокорина, видя в нем главную ударную силу команды», – сообщил Арустамян.

    Источник: Twitter

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    06.07.2017 13:02
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    Комментарии30
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 6 июля 2017, 18:37

      Да ну бред какой-то.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +600

      dimar 6 июля 2017, 17:33

      прям какие то торги на рабском рынке=D

      1
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    • ...
      Рейтинг: +24996

      bset 6 июля 2017, 17:18

      Если все так и есть на самом деле, разве проблема заплатить 10 млн вместо Молло? Кокорин все равно не заиграет уже в Зенита. А в Краснодаре может раскрыться по-новой. Все же он более талантливый, чем Смолов. Осталось только вернуть трудолюбие и дело пойдет.

      0
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      Рейтинг: +86

      Svinka Pepa 6 июля 2017, 16:57

      Пургу несет

      -1
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 6 июля 2017, 16:57

      Чтоб Кокошу оценили в 20 лимонов, это обман.
      Чё ты гонишь, Арустамян?
      Галицкий купит то, что дороже продаст,
      А кто за Кокошу даст?

      0
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      Рейтинг: +264

      McDuff 6 июля 2017, 15:59

      надеюсь, Галицкий догадается не подписывать кокорина

      1
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      Рейтинг: +25

      Дедушка Адольф 6 июля 2017, 15:54

      Ара не гони

      0
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      Рейтинг: +2336

      den161 6 июля 2017, 15:26

      Кокорин - главная ударная сила??? Алё, вы че...!!!!)))))))))))))))

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      Рейтинг: +24829

      dok66 6 июля 2017, 15:23

      На ф-га Краснодару Кокорин ? Кокорин же не будет Краснодар вытаскивать , как это делал Смолов !

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      Рейтинг: +2386

      shurik45 > dok66 6 июля 2017, 17:34

      В Зените Коко провел сезон на позиции номинального Самедова. И если честно ,не понимаю недовольство болел. На поле Коко выполнял довольно таки большой объем работы,как в атаке ,так и обороне и делал это не плохо. Считаю,более подходящей позицией для Коко - центр-форвард.

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      Рейтинг: +1757

      Lenin26 6 июля 2017, 15:14

      Бессмысленно,через год кода отменят лимит цена упадёт как минимум в двое ,а может и втрое

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