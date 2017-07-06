Арустамян: «Краснодар» хочет получить за Смолова Кокорина и 10 миллионов. «Зенит» предлагает Кокорина и Молло»

Известный телекомментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян рассказал о возможном трансфере нападающего «Краснодара» Федора Смолова в «Зенит».

Напомним, ранее спортивный директор сине-бело-голубых Константин Сарсания заявил, что клуб не ведет переговоров по приобретению лучшего бомбардира прошлого розыгрыша РФПЛ.

«По моим данным, «Зенит» и «Краснодар» обсуждают трансфер Смолова. «Зенит» сделал предложение, один из вариантов – обмен на Кокорина и Молло.

«Краснодар» хочет только Кокорина и доплату в 10 миллионов евро. Стороны взяли паузу в переговорах. Сам «Краснодар» очень хотел бы получить Кокорина, видя в нем главную ударную силу команды», – сообщил Арустамян.