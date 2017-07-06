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  • Арустамян: «Краснодар» хочет получить за Смолова Кокорина и 10 миллионов. «Зенит» предлагает Кокорина и Молло»

Арустамян: «Краснодар» хочет получить за Смолова Кокорина и 10 миллионов. «Зенит» предлагает Кокорина и Молло»

6 июля 2017, 13:02
33

Известный телекомментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян рассказал о возможном трансфере нападающего «Краснодара» Федора Смолова в «Зенит».

Напомним, ранее спортивный директор сине-бело-голубых Константин Сарсания заявил, что клуб не ведет переговоров по приобретению лучшего бомбардира прошлого розыгрыша РФПЛ.

«По моим данным, «Зенит» и «Краснодар» обсуждают трансфер Смолова. «Зенит» сделал предложение, один из вариантов – обмен на Кокорина и Молло.

«Краснодар» хочет только Кокорина и доплату в 10 миллионов евро. Стороны взяли паузу в переговорах. Сам «Краснодар» очень хотел бы получить Кокорина, видя в нем главную ударную силу команды», – сообщил Арустамян.

Источник: Twitter
Россия. Премьер-лига Зенит Краснодар Смолов Федор Кокорин Александр Молло Йоан Арустамян Нобель
Комментарии (33)
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justozavr
1499335752
Мамай и Кокора тогда объединятся и в экстазе напьются винами краснодарского края
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insider_retro
1499336117
Блеф.... Такие дела делаются тихо и без суеты... И уж тем более без афиширования.... Когда шелест купюр, сдобренный спортивным интересом, материализуется в подписанный контракт, вот тогда и будет предмет обсуждения....
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oyabun
1499336386
Ну шанс, хоть и небольшой, на то что Кокорин перезапустит в Краснодаре свою карьеру, как когда то Смолов, еще есть. Но вот зачем Краснодару Молло? Это уже как когда то в советские времена, получается, обязательный довесок к покупаемому товару. И еще интересно, как сам Коко относится к подобной перспективе переезда? Похоже его никто и не спрашивает?
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VASoMeat
1499338775
Желаю Смолову уехать зарубеж,что не быть такой же кокошей!
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Garrincha58
1499339101
все это выдумки армянского радио марки "Нобель"
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SPARTAK M222222222
1499340118
Пиздец карьере Смолова если он попадет в Зенит:(
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SPARTAK 85
1499341926
Смолову либо в Спартак либо в европу
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dok66
1499343792
На ф-га Краснодару Кокорин ? Кокорин же не будет Краснодар вытаскивать , как это делал Смолов !
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Svinka Pepa
1499349444
Пургу несет
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OfaZavr
1499355432
Да ну бред какой-то.
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