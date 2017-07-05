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  • Семин надеется увидеть Сычева в основной команде «Локомотива»

Семин надеется увидеть Сычева в основной команде «Локомотива»

5 июля 2017, 21:34
15

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин 5 июля принял участие в презентации фарм-клуба красно-зеленых «Локомотива-Казанки», который в ближайшем сезоне будет выступать в зоне «Запад» ПФЛ. В рамках мероприятия специалист, в частности, отметил подписание контракта «Казанкой» с нападающим Дмитрием Сычевым.

«Надеюсь, Дмитрий в «Казанке» начнет и присоединится к нам в ближайшее время. Команде пожелаю удачи, серьезности в отношении к прогрессу каждого игрока. И пожелаю, чтобы игроки пополняли основную команду», – сказал Семин пресс-службе команды.

Сам Сычев, возвратившись в знакомую себе красно-зеленую среду, уже дал интервью о подписании контракта.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Локомотив Сычев Дмитрий Семин Юрий
Комментарии (15)
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Garrincha58
1499280270
еще Булыкина реанимируйте
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Футболозавр Рекс
1499282611
Лоськов сыграл, теперь Сычев. Верните мне мой 2007, блин...
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СашкаГуров
1499287004
хахаха пизда локо
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XaXatyn
1499299099
Все-таки наверное нет ! Хотя не знай что в голове у Семина , все может быть !
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Ще Гевара
1499311999
Какие надежды подавал!!!
Ответить
bumer_moscow
1499312394
Эх Дима Дима.
Ответить
dyema
1499317000
В самый раз во второй лиге......
Ответить
виктоша
1499318433
Палыч дипломат...
Ответить
NeoNaTe
1499333285
эх увидеть бы..
Ответить
KaZaK77777
1499334227
Было бы неплохо ещё разок Димку увидеть в основе.. Всё таки ещё 8 мячей надо за Локо забить и будет 100..
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