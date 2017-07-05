Семин надеется увидеть Сычева в основной команде «Локомотива»

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин 5 июля принял участие в презентации фарм-клуба красно-зеленых «Локомотива-Казанки», который в ближайшем сезоне будет выступать в зоне «Запад» ПФЛ. В рамках мероприятия специалист, в частности, отметил подписание контракта «Казанкой» с нападающим Дмитрием Сычевым.

«Надеюсь, Дмитрий в «Казанке» начнет и присоединится к нам в ближайшее время. Команде пожелаю удачи, серьезности в отношении к прогрессу каждого игрока. И пожелаю, чтобы игроки пополняли основную команду», – сказал Семин пресс-службе команды.

Сам Сычев, возвратившись в знакомую себе красно-зеленую среду, уже дал интервью о подписании контракта.