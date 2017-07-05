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    Семин надеется увидеть Сычева в основной команде «Локомотива»

    Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин 5 июля принял участие в презентации фарм-клуба красно-зеленых «Локомотива-Казанки», который в ближайшем сезоне будет выступать в зоне «Запад» ПФЛ. В рамках мероприятия специалист, в частности, отметил подписание контракта «Казанкой» с нападающим Дмитрием Сычевым.

    «Надеюсь, Дмитрий в «Казанке» начнет и присоединится к нам в ближайшее время. Команде пожелаю удачи, серьезности в отношении к прогрессу каждого игрока. И пожелаю, чтобы игроки пополняли основную команду», – сказал Семин пресс-службе команды.

    Сам Сычев, возвратившись в знакомую себе красно-зеленую среду, уже дал интервью о подписании контракта.

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.07.2017 21:34
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +10

      KaZaK77777 6 июля 2017, 12:43

      Было бы неплохо ещё разок Димку увидеть в основе.. Всё таки ещё 8 мячей надо за Локо забить и будет 100..

      0
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    • ...
      Рейтинг: +610

      NeoNaTe 6 июля 2017, 12:28

      эх увидеть бы..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +160

      виктоша 6 июля 2017, 08:20

      Палыч дипломат...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2269

      dyema 6 июля 2017, 07:56

      В самый раз во второй лиге......

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 6 июля 2017, 06:39

      Эх Дима Дима.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1570

      Ще Гевара 6 июля 2017, 06:33

      Какие надежды подавал!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 6 июля 2017, 02:58

      Все-таки наверное нет ! Хотя не знай что в голове у Семина , все может быть !

      0
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    • ...
      Рейтинг: +24996

      bset 6 июля 2017, 00:56

      Да уж совсем вряд ли. Лучшие годы позади...

      0
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      Рейтинг: +459

      77SAM 6 июля 2017, 00:14

      ох-хренеть !

      0
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      Рейтинг: +593

      СашкаГуров 5 июля 2017, 23:36

      хахаха пизда локо

      -2
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