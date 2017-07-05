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    Сычев: «Счастлив вернуться домой, ведь я «паровоз»

    Форвард Дмитрий Сычев, 5 июля подписавший контракт с фарм-клубом московского «Локомотива» «Локомотивом-Казанкой», поделился эмоциями от возвращения в красно-зеленую среду. Новый клуб некогда игрока сборной России будет выступать в ближайшем сезоне в зоне «Запад» ПФЛ.

    – Чувствуете, что вернулись домой?

    – Я действительно очень счастлив вернуться. Говорю это искренне. Уже давно ассоциирую себя с «паровозами». Это не просто команда, это мой дом.

    – Вы подписали контракт с «Казанкой» на год. Планируете дальше играть за «Локомотив»?

    – Честно говоря, я даже не читал, что написано в контракте. Подписал соглашение и вернулся домой, чему очень рад. Для меня это новый вызов, новый этап и новая ответственность. Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. Конечно же, без этих целей не было смысла возвращаться. Задачи самые максимальные.

    – Знали, что именно вы будете капитаном «Казанки»?

    – Нет, для меня это стало новостью.

    – Как молодые ребята отнеслись к вашему возвращению?

    – Я видел этих парней, когда они были совсем маленькими и занимались в Академии. Сейчас они превратились в мужиков. Мы вместе будем решать одну большую задачу. Надеюсь, своим опытом и трудом помогу им достичь высот, чтобы они пополнили главную команду и попали в сборную России.

    – Готовы вести ребят за собой?

    – Да, у меня много сил. Помню, когда сам был молодым, опытные ребята вели нас вперед. Так что мне есть с кого брать пример. Настрой боевой. Нужно много работать, чтобы творить историю с нуля.

    Источник: ФК «Локомотив»

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    05.07.2017 21:10
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +5451

      Дядя Серёжа 6 июля 2017, 11:54

      В лучшем случае дрезина.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 6 июля 2017, 09:46

      Жаль что докатился до такого то пляжный футбол, то фарм-клуб.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 6 июля 2017, 07:17

      Мутный какой-то проект..... Похоже на схему отмывания денег

      0
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      Рейтинг: +1516

      Тазит 5 июля 2017, 23:57

      Скорее свиновоз... или парохряк... в общем, гибрид...

      0
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      Рейтинг: +1212

      fanchik 5 июля 2017, 22:08

      Сычев конечно "паравоз"но только без колес.Светлые дали уже позади,ты от травм себя сбереги.Выйдешь ты в поле кругом "малышня" и будешь играть не видя мяча.

      2
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 5 июля 2017, 21:57

      Ну,дай пару,что-ли..
      Докажи,себе или кому-то..
      Ладно.Успехов и возвращения.

      2
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