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Сычев: «Счастлив вернуться домой, ведь я «паровоз»

5 июля 2017, 21:10
6

Форвард Дмитрий Сычев, 5 июля подписавший контракт с фарм-клубом московского «Локомотива» «Локомотивом-Казанкой», поделился эмоциями от возвращения в красно-зеленую среду. Новый клуб некогда игрока сборной России будет выступать в ближайшем сезоне в зоне «Запад» ПФЛ.

– Чувствуете, что вернулись домой?

– Я действительно очень счастлив вернуться. Говорю это искренне. Уже давно ассоциирую себя с «паровозами». Это не просто команда, это мой дом.

– Вы подписали контракт с «Казанкой» на год. Планируете дальше играть за «Локомотив»?

– Честно говоря, я даже не читал, что написано в контракте. Подписал соглашение и вернулся домой, чему очень рад. Для меня это новый вызов, новый этап и новая ответственность. Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. Конечно же, без этих целей не было смысла возвращаться. Задачи самые максимальные.

– Знали, что именно вы будете капитаном «Казанки»?

– Нет, для меня это стало новостью.

– Как молодые ребята отнеслись к вашему возвращению?

– Я видел этих парней, когда они были совсем маленькими и занимались в Академии. Сейчас они превратились в мужиков. Мы вместе будем решать одну большую задачу. Надеюсь, своим опытом и трудом помогу им достичь высот, чтобы они пополнили главную команду и попали в сборную России.

– Готовы вести ребят за собой?

– Да, у меня много сил. Помню, когда сам был молодым, опытные ребята вели нас вперед. Так что мне есть с кого брать пример. Настрой боевой. Нужно много работать, чтобы творить историю с нуля.

Источник: ФК «Локомотив»
Россия Локомотив Сычев Дмитрий
Комментарии (6)
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shinnik
1499281030
Ну,дай пару,что-ли.. Докажи,себе или кому-то.. Ладно.Успехов и возвращения.
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fanchik
1499281700
Сычев конечно "паравоз"но только без колес.Светлые дали уже позади,ты от травм себя сбереги.Выйдешь ты в поле кругом "малышня" и будешь играть не видя мяча.
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Тазит
1499288242
Скорее свиновоз... или парохряк... в общем, гибрид...
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Михаил Шевченко
1499314659
Мутный какой-то проект..... Похоже на схему отмывания денег
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OfaZavr
1499323599
Жаль что докатился до такого то пляжный футбол, то фарм-клуб.
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Дядя Серёжа
1499331242
В лучшем случае дрезина.
Ответить
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