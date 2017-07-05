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    Хиддинк считает, что у Акинфеева есть право на ошибку

    Бывший тренер сборной России Гус Хиддинк высказал слова поддержки голкиперу ЦСКА Игорю Акинфееву, который допустил досадную ошибку в матче Кубка конфедераций против Мексики (1:2). Специалист уверен, что у него, как и у других игроков, есть право на ошибку.

    – Основной голкипер сборной России последних 13 лет грубо ошибался на двух из трех последних больших турниров – ЧМ-2014 и КК-2017. По-вашему, не настало ли время искать нового первого номера?

    – Помню, что и при мне, и в течение длительного времени после он проделывал на своем месте очень хорошую работу. Каждый футболист имеет право на ошибку, но, если ее делает вратарь, она становится фатальной. Из того, что я вижу, Игорь, капитан сборной, чувствует очень большую меру ответственности за команду.

    Сейчас я не настолько близок к ней, чтобы делать правильные выводы о том, о чем вы спросили. Но повторяю: у него тоже есть право на оплошность. Не забывайте, что ваш великий вратарь Лев Яшин доиграл в сборной до 40 лет, а закончил карьеру еще позже! И это означает, что вратари могут играть очень долго.

    – Более того, у Яшина был неудачный ЧМ-1962, после которого его нещадно освистывали болельщики в Москве, и он чуть не закончил карьеру. Поехал на три-четыре месяца рыбачить...

    – Бросался в воду и вылавливал рыбу своими вратарскими руками? (Смеется)

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    05.07.2017 07:34
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +75

      Red narva 5 июля 2017, 23:47

      Если,эта так нужная в важных матчах сборной стабильность до сих пор не пришла к этому вратарю,её уже не будет!Странно этого не понимать!У вас в России богатейший выбор отличных воротчиков!А вы все на те же грабли...Садомазо какое то..

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      Рейтинг: +1564

      Decorhome 5 июля 2017, 15:11

      ну да он же не минер

      0
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      Рейтинг: +1516

      Torvald64 5 июля 2017, 10:56

      ЧМ-2014. Всего пропускаем 3 гола. Из них 2:
      - Косячище с Кореей. Итог - Россия играет вничью
      - Ляп с Алжиром. Итога - Россия играет вничью и не выходит из группы

      КК-2017
      Россия пропускает 3 гола.
      - Ошибка в матче с Португалией. Ну хрен с ним, Роналду есть Роналду, к тому же там явный косяк обороны.
      - Ляп в первом голе с Мексикой.
      - Второй гол с Мексикой - что это вообще было?? Итог - Россия не выходит из группы

      Вратарь имеет право на ошибку. Но права косячить регулярно на крупных мировых турнирах не имеет. А ведь ошибки уже входят в систему. По факту, как бы там ни играла наша сборная, но мы в обоих этих турнирах имели шансы выйти из группы. И каждый раз их хоронит вратарь. В матче с Мексикой он и вовсе умудрился убить прекрасно складывавшуюся игру, где уж точно нельзя было сказать - что вот, мол, все играли хреново, Игорь выручал-выручал, но в итоге дрогнул.

      Давайте признаем, что Акинфеев - это вратарь, непозволительно слабо для своего уровня играющий на выходах. Все памятные косяки, за исключением корейского, происходят именно отсюда. Давайте признаем, что Акинфеев относительно средне играет на ленточке. Во всяком случае, в стране много вратарей, которые ему по этому показателю как минимум не уступают.


      Единственное, что Игорь делает действительно лучше других - играет ногами. Это вратарь той же формации, что Нойер. Вот только Мануэль за свою карьеру прогрессировал и стал тем, кем стал. А Игорь застрял году этак в 2005-м. Вот ничего не изменилось в его игре за это время.

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      Рейтинг: +213

      NEMETSRUS 5 июля 2017, 10:45

      Вся команда виновата и господин Черчесов

      2
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      Рейтинг: +1049

      mig28 5 июля 2017, 09:05

      Я не понимаю, все обрушиваются с критикой только на Акинфеева. Ну сделал он 1 ляп в матче с Мексикой... а сколько ляпов у полевых?!! Не могут почти в пустые ворота попасть! Моё мнение - виноваты все. И если кто-то хочет лить грязь на сборную, то лейте на всех. Конечно удобнее обвинить одного в рамке, чем 10 безногих на поле..

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      Рейтинг: +1934

      семёнычев > mig28 5 июля 2017, 09:28

      Твоя правда! Акинфей слажал, бывает.. Но нельзя эту лажу возводить в статус "Права"... Не должна быть ошибка правом... А одного Игорька действительно глупо обвинять в провале... Даже потому, что это случилось не на 89-ой минуте...

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      Рейтинг: +1516

      Torvald64 > mig28 5 июля 2017, 10:43

      Два ляпа. Про первый гол в свете второго никто не говорит, но это тоже его косяк - у человека даже удар по воротам не получился толком, но ведь мы же на выходах играть не умеем и постоянно застываем в полупозиции в отыгранном положении.

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      Рейтинг: +1049

      mig28 > Torvald64 5 июля 2017, 11:33

      Немного не согласен по первому голу) Посмотри внимательно, он не сделал ни шага вперёд, он стоял на месте, держа середину и ближний угол. А удар был на "шару", таких много залетает...при чём по такой траектории, что вытащить мог бы наверно только вратарь с ростом в 2,5 м.) Это сугубо личное мнение)

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      Рейтинг: +228

      ЦСКА 3011 > mig28 8 июля 2017, 00:08


      Твоя правда, чтоб других обвинять нужно ,хоть, что то понимать в футболе , а тут "все понятно" пропустил- виноват , дерьмо и т.д. и думать не надо

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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 5 июля 2017, 08:48

      Увы,слишком много ошибок

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      Рейтинг: +88

      Kazak ne China 5 июля 2017, 08:20

      Право на безлимитный ошибок

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      Рейтинг: +121

      Hasanino 5 июля 2017, 08:06

      А не слишком много ли уже этих ошибок?

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      Рейтинг: +1934

      семёнычев 5 июля 2017, 08:02

      ПРАВО на ошибку- это у Дмитрия Диброва... А ещё "50 на 50" и звонок другу...
      Пока у игроков ошибки будут квалифицироваться как ПРАВО,то и ждать нам результатов не стоит...
      Достаточно двум-трём игрокам за матч реализовать это Право и дело сделано....

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