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Хиддинк считает, что у Акинфеева есть право на ошибку

5 июля 2017, 07:34
13

Бывший тренер сборной России Гус Хиддинк высказал слова поддержки голкиперу ЦСКА Игорю Акинфееву, который допустил досадную ошибку в матче Кубка конфедераций против Мексики (1:2). Специалист уверен, что у него, как и у других игроков, есть право на ошибку.

– Основной голкипер сборной России последних 13 лет грубо ошибался на двух из трех последних больших турниров – ЧМ-2014 и КК-2017. По-вашему, не настало ли время искать нового первого номера?

– Помню, что и при мне, и в течение длительного времени после он проделывал на своем месте очень хорошую работу. Каждый футболист имеет право на ошибку, но, если ее делает вратарь, она становится фатальной. Из того, что я вижу, Игорь, капитан сборной, чувствует очень большую меру ответственности за команду.

Сейчас я не настолько близок к ней, чтобы делать правильные выводы о том, о чем вы спросили. Но повторяю: у него тоже есть право на оплошность. Не забывайте, что ваш великий вратарь Лев Яшин доиграл в сборной до 40 лет, а закончил карьеру еще позже! И это означает, что вратари могут играть очень долго.

– Более того, у Яшина был неудачный ЧМ-1962, после которого его нещадно освистывали болельщики в Москве, и он чуть не закончил карьеру. Поехал на три-четыре месяца рыбачить...

– Бросался в воду и вылавливал рыбу своими вратарскими руками? (Смеется)

Источник: «Спорт-Экспресс»
Кубок конфедераций Россия Акинфеев Игорь Хиддинк Гус
Комментарии (13)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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семёнычев
1499230925
ПРАВО на ошибку- это у Дмитрия Диброва... А ещё "50 на 50" и звонок другу... Пока у игроков ошибки будут квалифицироваться как ПРАВО,то и ждать нам результатов не стоит... Достаточно двум-трём игрокам за матч реализовать это Право и дело сделано....
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Hasanino
1499231189
А не слишком много ли уже этих ошибок?
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Kazak ne China
1499232047
Право на безлимитный ошибок
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Asbjorn
1499233710
Увы,слишком много ошибок
Ответить
mig28
1499234742
Я не понимаю, все обрушиваются с критикой только на Акинфеева. Ну сделал он 1 ляп в матче с Мексикой... а сколько ляпов у полевых?!! Не могут почти в пустые ворота попасть! Моё мнение - виноваты все. И если кто-то хочет лить грязь на сборную, то лейте на всех. Конечно удобнее обвинить одного в рамке, чем 10 безногих на поле..
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NEMETSRUS
1499240729
Вся команда виновата и господин Черчесов
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Torvald64
1499241380
ЧМ-2014. Всего пропускаем 3 гола. Из них 2: - Косячище с Кореей. Итог - Россия играет вничью - Ляп с Алжиром. Итога - Россия играет вничью и не выходит из группы КК-2017 Россия пропускает 3 гола. - Ошибка в матче с Португалией. Ну хрен с ним, Роналду есть Роналду, к тому же там явный косяк обороны. - Ляп в первом голе с Мексикой. - Второй гол с Мексикой - что это вообще было?? Итог - Россия не выходит из группы Вратарь имеет право на ошибку. Но права косячить регулярно на крупных мировых турнирах не имеет. А ведь ошибки уже входят в систему. По факту, как бы там ни играла наша сборная, но мы в обоих этих турнирах имели шансы выйти из группы. И каждый раз их хоронит вратарь. В матче с Мексикой он и вовсе умудрился убить прекрасно складывавшуюся игру, где уж точно нельзя было сказать - что вот, мол, все играли хреново, Игорь выручал-выручал, но в итоге дрогнул. Давайте признаем, что Акинфеев - это вратарь, непозволительно слабо для своего уровня играющий на выходах. Все памятные косяки, за исключением корейского, происходят именно отсюда. Давайте признаем, что Акинфеев относительно средне играет на ленточке. Во всяком случае, в стране много вратарей, которые ему по этому показателю как минимум не уступают.

Единственное, что Игорь делает действительно лучше других - играет ногами. Это вратарь той же формации, что Нойер. Вот только Мануэль за свою карьеру прогрессировал и стал тем, кем стал. А Игорь застрял году этак в 2005-м. Вот ничего не изменилось в его игре за это время.
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Decorhome
1499256709
ну да он же не минер
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Red narva
1499287651
Если,эта так нужная в важных матчах сборной стабильность до сих пор не пришла к этому вратарю,её уже не будет!Странно этого не понимать!У вас в России богатейший выбор отличных воротчиков!А вы все на те же грабли...Садомазо какое то..
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