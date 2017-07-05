Хиддинк считает, что у Акинфеева есть право на ошибку

Бывший тренер сборной России Гус Хиддинк высказал слова поддержки голкиперу ЦСКА Игорю Акинфееву, который допустил досадную ошибку в матче Кубка конфедераций против Мексики (1:2). Специалист уверен, что у него, как и у других игроков, есть право на ошибку.

– Основной голкипер сборной России последних 13 лет грубо ошибался на двух из трех последних больших турниров – ЧМ-2014 и КК-2017. По-вашему, не настало ли время искать нового первого номера?

– Помню, что и при мне, и в течение длительного времени после он проделывал на своем месте очень хорошую работу. Каждый футболист имеет право на ошибку, но, если ее делает вратарь, она становится фатальной. Из того, что я вижу, Игорь, капитан сборной, чувствует очень большую меру ответственности за команду.

Сейчас я не настолько близок к ней, чтобы делать правильные выводы о том, о чем вы спросили. Но повторяю: у него тоже есть право на оплошность. Не забывайте, что ваш великий вратарь Лев Яшин доиграл в сборной до 40 лет, а закончил карьеру еще позже! И это означает, что вратари могут играть очень долго.

– Более того, у Яшина был неудачный ЧМ-1962, после которого его нещадно освистывали болельщики в Москве, и он чуть не закончил карьеру. Поехал на три-четыре месяца рыбачить...

– Бросался в воду и вылавливал рыбу своими вратарскими руками? (Смеется)