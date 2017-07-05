Хиддинк: «Смолову нужно играть в чужой штрафной»

Бывший тренер сборной России Гус Хиддинк считает, что Федор Смолов должен играть в сборной ближе к чужой штрафной площади, а не отходить к центральному кругу. По его словам, ему не хватает опыта игры против защитников высокого уровня.

«На Смолова было интересно смотреть. Потому что все на него рассчитывали, а значит, на него оказывалось серьезное давление. На мой взгляд, оно его не придавило. Он был активен. Но в больших матчах сказалась как раз та интенсивность и жесткость действий защитников, с которыми он столкнулся и которых не хватает в чемпионате России.

В то же время у него было несколько очень хороших сольных проходов, проникновений в чужую штрафную, ударов и передач. Он прекрасно пробил в штангу в матче с Мексикой. Он быстр и способен к ускорениям с мячом, у него отличный удар, он способен «убивать». Очень важно, чтобы полузащита доставляла ему мяч в правильных зонах и в правильные моменты.

На мой взгляд, Федор не должен в поисках мяча слишком много смещаться на фланги и очень уж глубоко к центру поля. Ему нужно находиться и открываться в районе штрафной. Очень хорошо, что Смолов получил такой бесценный опыт, как игра против Пепе и других крутых парней», – сказал Хиддинк.