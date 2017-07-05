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    Хиддинк: «Смолову нужно играть в чужой штрафной»

    Бывший тренер сборной России Гус Хиддинк считает, что Федор Смолов должен играть в сборной ближе к чужой штрафной площади, а не отходить к центральному кругу. По его словам, ему не хватает опыта игры против защитников высокого уровня.

    «На Смолова было интересно смотреть. Потому что все на него рассчитывали, а значит, на него оказывалось серьезное давление. На мой взгляд, оно его не придавило. Он был активен. Но в больших матчах сказалась как раз та интенсивность и жесткость действий защитников, с которыми он столкнулся и которых не хватает в чемпионате России.

    В то же время у него было несколько очень хороших сольных проходов, проникновений в чужую штрафную, ударов и передач. Он прекрасно пробил в штангу в матче с Мексикой. Он быстр и способен к ускорениям с мячом, у него отличный удар, он способен «убивать». Очень важно, чтобы полузащита доставляла ему мяч в правильных зонах и в правильные моменты.

    На мой взгляд, Федор не должен в поисках мяча слишком много смещаться на фланги и очень уж глубоко к центру поля. Ему нужно находиться и открываться в районе штрафной. Очень хорошо, что Смолов получил такой бесценный опыт, как игра против Пепе и других крутых парней», – сказал Хиддинк.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    05.07.2017 06:55
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +75

      Red narva 5 июля 2017, 23:22

      Прописные же истины.Гус,ты пьян?

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 5 июля 2017, 15:39

      Смолову нужно играть в чужой штрафной...
      И может даже по воротам бить
      Можно правой или даже левой ногой
      Он же нападающий, не забыть.

      0
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      Рейтинг: +1564

      Decorhome 5 июля 2017, 11:54

      Теперь он знает что он нападающий

      0
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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 5 июля 2017, 11:35

      Вспомните, как на ЧЕ трио Смолов-Кокорин-Дзюба выдавали в каждой игре абсолютно нулевой КПД. На КК народу впереди было меньше, а остроты больше. Мало, но больше. А Феде персональный совет - не падай при мельчайшем зацепе, борись до конца, цепляйся за шанс. Не дело, когда здоровый мужик валится от прикосновения, не равняйся на Дзюбу, ты не такое говно.

      2
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      Рейтинг: -4772

      карасевщина > Одинокий волк Маквейд 5 июля 2017, 14:37

      падает вроде свиноферма он туда хочет

      -1
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      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat 5 июля 2017, 11:24

      Федя отыграл неплохо, шансы не запарывал, отыгрвался, открывался, на себя игру брал. Взаимопонимания не хватало и диспетчера толкового.

      2
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      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 5 июля 2017, 11:11

      Интересно, а Черчесов как ему говорил играть?

      2
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      Рейтинг: +320

      T 72 5 июля 2017, 09:03

      Всё...Теперь точно Черчесов ему так играть не даст....

      1
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