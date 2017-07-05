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Хиддинк: «Смолову нужно играть в чужой штрафной»

5 июля 2017, 06:55
8

Бывший тренер сборной России Гус Хиддинк считает, что Федор Смолов должен играть в сборной ближе к чужой штрафной площади, а не отходить к центральному кругу. По его словам, ему не хватает опыта игры против защитников высокого уровня.

«На Смолова было интересно смотреть. Потому что все на него рассчитывали, а значит, на него оказывалось серьезное давление. На мой взгляд, оно его не придавило. Он был активен. Но в больших матчах сказалась как раз та интенсивность и жесткость действий защитников, с которыми он столкнулся и которых не хватает в чемпионате России.

В то же время у него было несколько очень хороших сольных проходов, проникновений в чужую штрафную, ударов и передач. Он прекрасно пробил в штангу в матче с Мексикой. Он быстр и способен к ускорениям с мячом, у него отличный удар, он способен «убивать». Очень важно, чтобы полузащита доставляла ему мяч в правильных зонах и в правильные моменты.

На мой взгляд, Федор не должен в поисках мяча слишком много смещаться на фланги и очень уж глубоко к центру поля. Ему нужно находиться и открываться в районе штрафной. Очень хорошо, что Смолов получил такой бесценный опыт, как игра против Пепе и других крутых парней», – сказал Хиддинк.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Кубок конфедераций Россия Смолов Федор Пепе Хиддинк Гус
Комментарии (8)
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T 72
1499234614
Всё...Теперь точно Черчесов ему так играть не даст....
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Сибирь за Спартак
1499242275
Интересно, а Черчесов как ему говорил играть?
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Svoysvoemubrat
1499243048
Федя отыграл неплохо, шансы не запарывал, отыгрвался, открывался, на себя игру брал. Взаимопонимания не хватало и диспетчера толкового.
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Одинокий волк Маквейд
1499243728
Вспомните, как на ЧЕ трио Смолов-Кокорин-Дзюба выдавали в каждой игре абсолютно нулевой КПД. На КК народу впереди было меньше, а остроты больше. Мало, но больше. А Феде персональный совет - не падай при мельчайшем зацепе, борись до конца, цепляйся за шанс. Не дело, когда здоровый мужик валится от прикосновения, не равняйся на Дзюбу, ты не такое говно.
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Decorhome
1499244897
Теперь он знает что он нападающий
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subbotaspartak
1499258370
Смолову нужно играть в чужой штрафной... И может даже по воротам бить Можно правой или даже левой ногой Он же нападающий, не забыть.
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Red narva
1499286134
Прописные же истины.Гус,ты пьян?
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