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    Хиддинк: «Головина не знал, но на Кубке конфедераций он мне понравился»

    Бывший тренер сборной России Гус Хиддинк не смог дать конкретный совет полузащитнику ЦСКА Александру Головину на счет того, где ему продолжать карьеру – в столичном клубе или перебраться в зарубежную команду.

    – Вы знали Головина до Кубка конфедераций?

    – Если честно, нет. Он мне понравился. По игре парня видно, что он в курсе того, на что способен, и на это приятно смотреть. А когда он привыкнет к большей интенсивности, то станет еще более продуктивным.

    – Посоветуете ли ему уезжать прямо сейчас, за год до чемпионата мира? Ведь в топ-лигах есть риск, что он сядет на скамейку, тогда как в ЦСКА у него будет гарантированное место в составе. А ЧМ-2018 – ставка более чем важная.

    – Это не мое дело. Слишком мало слежу за чемпионатом России, чтобы делать такие заключения. Но ему 21 год – возраст, когда надо постоянно играть. А через год – домашний ЧМ. Есть опасность, что если он перейдет в большой клуб, то не будет выходить на поле регулярно. На ближайший сезон это довольно сложный выбор. Есть ли у Головина конкретное предложение?

    – Есть регулярные разговоры – в первую очередь со стороны ряда агентов, – что им интересуется «Арсенал».

    – Агенты, агенты, агенты... Они любят говорить! Знаю, что на турнир приехал ряд серьезных скаутов. Но ничего более подробного на эту тему не расскажу (смеется).

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    05.07.2017 06:06
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