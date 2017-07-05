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  • Хиддинк: «Головина не знал, но на Кубке конфедераций он мне понравился»

Хиддинк: «Головина не знал, но на Кубке конфедераций он мне понравился»

5 июля 2017, 06:06

Бывший тренер сборной России Гус Хиддинк не смог дать конкретный совет полузащитнику ЦСКА Александру Головину на счет того, где ему продолжать карьеру – в столичном клубе или перебраться в зарубежную команду.

– Вы знали Головина до Кубка конфедераций?

– Если честно, нет. Он мне понравился. По игре парня видно, что он в курсе того, на что способен, и на это приятно смотреть. А когда он привыкнет к большей интенсивности, то станет еще более продуктивным.

– Посоветуете ли ему уезжать прямо сейчас, за год до чемпионата мира? Ведь в топ-лигах есть риск, что он сядет на скамейку, тогда как в ЦСКА у него будет гарантированное место в составе. А ЧМ-2018 – ставка более чем важная.

– Это не мое дело. Слишком мало слежу за чемпионатом России, чтобы делать такие заключения. Но ему 21 год – возраст, когда надо постоянно играть. А через год – домашний ЧМ. Есть опасность, что если он перейдет в большой клуб, то не будет выходить на поле регулярно. На ближайший сезон это довольно сложный выбор. Есть ли у Головина конкретное предложение?

– Есть регулярные разговоры – в первую очередь со стороны ряда агентов, – что им интересуется «Арсенал».

– Агенты, агенты, агенты... Они любят говорить! Знаю, что на турнир приехал ряд серьезных скаутов. Но ничего более подробного на эту тему не расскажу (смеется).

Источник: «Спорт-Экспресс»
Кубок конфедераций ЦСКА Россия Головин Александр Хиддинк Гус
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