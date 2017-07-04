Черчесов: «Акинфеев? Мы виноватых никогда не ищем»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением об ошибке, допущенной голкипером Игорем Акинфеевым в матче 3-го тура группового этапа Кубка конфедераций-2017 против Мексики (1:2).

Напомним, по итогам группового турнира россияне не сумели выйти в полуфинал.

«Акинфеев? Мы виноватых никогда не ищем. Это наш принцип. И в клубах наш тренерский штаб всегда исходил из этого. Потому что если ты будешь искать виноватого в той или иной игре, результата никогда не будет. Потому что футболисты, играющие с дрожащими ногами, нам в командах не нужны. А дрожать они не будут в том случае, если есть поддержка тренера в любой ситуации. И если после того или иного просчета есть спокойный объективный анализ.

Потому что спортсмены всегда хотят от наставника совета, как сделать лучше. То, что они не так сделали, – знают сами. И знает весь мир, потому что видит на стадионе и телеэкранах. Но они ждут от меня не того, что весь мир уже видел, а того, как это исправить. В этом ключе мы и работаем», – сказал Черчесов.

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