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Черчесов: «Акинфеев? Мы виноватых никогда не ищем»

4 июля 2017, 20:23
8

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением об ошибке, допущенной голкипером Игорем Акинфеевым в матче 3-го тура группового этапа Кубка конфедераций-2017 против Мексики (1:2).

Напомним, по итогам группового турнира россияне не сумели выйти в полуфинал.

«Акинфеев? Мы виноватых никогда не ищем. Это наш принцип. И в клубах наш тренерский штаб всегда исходил из этого. Потому что если ты будешь искать виноватого в той или иной игре, результата никогда не будет. Потому что футболисты, играющие с дрожащими ногами, нам в командах не нужны. А дрожать они не будут в том случае, если есть поддержка тренера в любой ситуации. И если после того или иного просчета есть спокойный объективный анализ.

Потому что спортсмены всегда хотят от наставника совета, как сделать лучше. То, что они не так сделали, – знают сами. И знает весь мир, потому что видит на стадионе и телеэкранах. Но они ждут от меня не того, что весь мир уже видел, а того, как это исправить. В этом ключе мы и работаем», – сказал Черчесов.

«Ой, какие вы чувствительные». Станислав Черчесов дает очень странные интервью

Источник: «Спорт-Экспресс»
Кубок конфедераций Россия Акинфеев Игорь Черчесов Станислав
Комментарии (8)
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Sergil
1499189415
Зачем искать, если мы его уже давно нашли?
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Serjoga
1499190692
Хватит мусолить эту тему! Вы никогда не уберете Акинфеева! Вы его сделали незаменимым! А у него как дрожали коленки, так и дрожат и дрожать будут!
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Tlekhugov
1499192484
Ищите, не ищите, один хрен результата нет. Или есть, но отрицательный, как всегда.
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77SAM
1499202215
Виноватых не ищут. Их назначают.Например тренеров.....
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виктоша
1499226315
Что-то подобное было 30 лет назад, когда сборная СССР была ни то ни се накануне ЧМ-86. И за полгода до начала убрали Малафеева, назначили Лобановского, и команда преобразилась в мгновение ока. Почему бы не повторить историю?
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Дядя Серёжа
1499238539
Виноватых нет, все правы, все молодцы. Болельщику плюнуть не в кого.
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Red narva
1499288346
Весь в дерьме,а еще выкоблучивается!Скажи-Я ВИНОВАТ!А то сиськи мнет ,как девочка..
Ответить
Red narva
1499288565
Акинфеев то же хорош.Был бы нормальным мужиком ,после такого повторяющего не раз позора САМ бы свалил из сборной!Сказал бы,ну не идет у меня стабильности нет совсем...
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