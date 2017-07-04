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    Черчесов: «Акинфеев? Мы виноватых никогда не ищем»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением об ошибке, допущенной голкипером Игорем Акинфеевым в матче 3-го тура группового этапа Кубка конфедераций-2017 против Мексики (1:2).

    Напомним, по итогам группового турнира россияне не сумели выйти в полуфинал.

    «Акинфеев? Мы виноватых никогда не ищем. Это наш принцип. И в клубах наш тренерский штаб всегда исходил из этого. Потому что если ты будешь искать виноватого в той или иной игре, результата никогда не будет. Потому что футболисты, играющие с дрожащими ногами, нам в командах не нужны. А дрожать они не будут в том случае, если есть поддержка тренера в любой ситуации. И если после того или иного просчета есть спокойный объективный анализ.

    Потому что спортсмены всегда хотят от наставника совета, как сделать лучше. То, что они не так сделали, – знают сами. И знает весь мир, потому что видит на стадионе и телеэкранах. Но они ждут от меня не того, что весь мир уже видел, а того, как это исправить. В этом ключе мы и работаем», – сказал Черчесов.

    «Ой, какие вы чувствительные». Станислав Черчесов дает очень странные интервью

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    04.07.2017 20:23
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +75

      Red narva 6 июля 2017, 00:02

      Акинфеев то же хорош.Был бы нормальным мужиком ,после такого повторяющего не раз позора САМ бы свалил из сборной!Сказал бы,ну не идет у меня стабильности нет совсем...

      -1
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      Рейтинг: +75

      Red narva 5 июля 2017, 23:59

      Весь в дерьме,а еще выкоблучивается!Скажи-Я ВИНОВАТ!А то сиськи мнет ,как девочка..

      -1
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      Рейтинг: +5451

      Дядя Серёжа 5 июля 2017, 10:08

      Виноватых нет, все правы, все молодцы. Болельщику плюнуть не в кого.

      0
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      Рейтинг: +160

      виктоша 5 июля 2017, 06:45

      Что-то подобное было 30 лет назад, когда сборная СССР была ни то ни се накануне ЧМ-86. И за полгода до начала убрали Малафеева, назначили Лобановского, и команда преобразилась в мгновение ока. Почему бы не повторить историю?

      -1
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      Рейтинг: +459

      77SAM 5 июля 2017, 00:03

      Виноватых не ищут. Их назначают.Например тренеров.....

      -1
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      Рейтинг: +51

      Tlekhugov 4 июля 2017, 21:21

      Ищите, не ищите, один хрен результата нет. Или есть, но отрицательный, как всегда.

      3
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 4 июля 2017, 20:51

      Хватит мусолить эту тему! Вы никогда не уберете Акинфеева! Вы его сделали незаменимым! А у него как дрожали коленки, так и дрожат и дрожать будут!

      3
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      Рейтинг: +588

      Sergil 4 июля 2017, 20:30

      Зачем искать, если мы его уже давно нашли?

      0
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