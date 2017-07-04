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    «Ой, какие вы чувствительные». Станислав Черчесов дает очень странные интервью


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    Голосов: 12
    04.07.2017 22:45
    Станиславу Черчесову всегда задают много вопросов, но не получают нормальных ответов. «Бомбардир» показывает, как главный тренер сборной России общается с прессой.

    – В чем причина быстрого пропущенного мяча во встрече с Португалией? Мандраж?

    – У кого что болит, как говорится. У вас был мандраж, значит, раз спрашиваете. Гол? Была подача, мы прозевали игрока. И не только мы его зеваем, судя по «Золотым мячам». Португальцы хорошо играли и забили гол.

    Примерно так Станислав Черчесов отвечает на каждый вопрос по игре сборной России. Высокомерие, сухость, закрытость – три медийных качества главного тренера российской команды, которые он выставляет напоказ. Во время любого интервью и при каждом ответе Черчесов может даже посмеяться, но делает это скорее для смены темы и отвода удара. Даже когда Черчесов оказался в студии «Матч ТВ», то больше чем за полчаса разговора не раскрыл фактически ничего. Ниже приведем семерку фраз Станислава Черчесова, после которых с ним хочется перестать общаться. Вот так он давит на журналистов и уходит от прямых ответов на конкретные вопросы.

    1) Кто вам это сказал?

    2) Дело не в этом.

    3) Наверное, вы над этим не думали.

    4) Такими категориями вы можете жонглировать, но не я.

    5) Ой, какие вы чувствительные.

    6) Еще раз повторяю.

    7) Я бы не ставил это во главу угла.

    Когда Черчесов работал в Польше, все его послематчевые интервью превращались в настоящее шоу. Он предлагал журналистам самим отвечать на вопросы, а весь их интерес сводил к шуткам. Польской публике это было смешно, в России тоже не воспринимали слова Черчесова всерьез. «Жизнь такая штука, где только на позитиве можно что-то делать. Не хочешь? Иди в темное царство тогда», – слова тренера с одной из пресс-конференций в «Легии». Он не стеснялся подкалывать журналистов на грани фола: «У тебя есть жена? Кто тебя разглядел?» Сейчас тренеру сборной приходится следить за словами, но лучше его ответы от этого не стали.

    «Легия» отвечала за выходки Черчесова классным результатом. Сборная России не вышла из группы на Кубке конфедераций. Кому отвечать теперь?

    Статистика сборной при Черчесове. Увольняем его?

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 3 Голосов: 12
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    Комментарии66
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      Рейтинг: +10

      V_V_K 2 июля 2021, 15:09

      Для чего нужен тренер, который не может тренировать на результат. Если рабочий не делает работу, он не получает зарплату и если продолжает не делать работу, его увольняют. Стыдно за державу, когда главный тренер по футболу про команду Бельгии говорит, что как же ее можно обыграть если они так атакуют и после каждой атаки у них получается гол. А у Португалии слишком хорошо играет Роналду. Это похоже на выступление стендапера в комедиклаб, но не тренера сборной страны. Стыдно. Бельгия меньше Москвы. За что же такие платы и откуда такие деньги. Похоже, кто-то через футбол просто отмывает немалые суммы. Куда смотрят правоохранительные органы. Нашим заслуженным ученым, ветеранам, учителям такие зарплаты не снятся, а пользу стране и каждому из нас они приносят реальную.

      0
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      Рейтинг: +2111

      prtcs 11 июля 2017, 10:05

      Это не тренер для сборной. Им не интересовался ни один клуб РФ, такой специалист с кинжалом в зубах нужен только Мудко, одинаково "хорошо" разбирающихся в футболе.

      0
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      Рейтинг: +17246

      vick-north-west 10 июля 2017, 10:10

      Два раза по 1:4 (как со Спартаком от Д-К) и спеси сразу поубавится, сам заявление напишет, Стас - такой Стас.

      0
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      Рейтинг: +3795

      serppion 7 июля 2017, 17:27

      Бывший полузащитник «Зенита» Александр Канищев: "А вы друзья, как ни садитесь... Да разве мы первый раз проваливаемся? Каждые два года наша сборная получает подзатыльник на крупном турнире, если туда попадает, и мы едем домой реформировать футбол, строить новую сборную. Но печаль в том, что реорганизацией нашего футбола занимаются одни и те же люди. В руководстве ничего не меняется. Мы слышим только новые лозунги. Пока эти руководители будут нашим футболом управлять, ничего не изменится".
      Что я могу еще сказать?..

      1
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      Рейтинг: +3136

      m40 6 июля 2017, 22:26

      Кому отвечать теперь? Мутко!

      0
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      Рейтинг: +348

      sergeyshubin 5 июля 2017, 22:29

      Надо менять его пока совсем не поздно!!!
      Есть же кандидаты:
      Карпин
      Слуцкий
      Кононов
      Даже Сёмин бы из группы вывел сборную!!!
      Этот чудик дров наломал и это ещё не предел!!! Если тренера в ближайшее время не сменим то и на домашней арене обосремся!!!!

      1
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 5 июля 2017, 20:18

      он всегда отличался тупым юморком... если бы еще результат был, то не обращали бы внимания. а так как клоун выглядит...

      2
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      Рейтинг: +151

      Niepel 5 июля 2017, 17:51

      Черчесов - человек не творческий, придумать он ничего не может. Кроме этого он человек малообразованный! Бердыевым тоже обольщаться не нужно! Для него главное деньги! Кого? Не знаю! За это должен отвечать РФС. Там должны были заботиться о тренерских кадрах! А там сидят аферисты и старые пердуны!

      2
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      Рейтинг: +131

      Spiridonovich 5 июля 2017, 15:52

      В.В. для сохранения престижа футбола и страны, необходимо немедля потребовать от Мутко увольнения этого бездаря и хама и назначить тренером сборной Бердыева.Напыщенный индюк, Черчесов успел оскорбить половину состава сборной и эти игроки не хотят иметь с ним дела. К началу ЧМ в сборной некому будет играть. Провалил с треском домашний кубок конфедераций и не понёс за это никакого наказания. Время на перестройку футбольного хозяйства нет. Надо хотя бы, назначив феноменального тренера, Бердыева, добиться, чтобы за игру сборной не пришлось краснеть.

      1
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      Рейтинг: +160

      виктоша > Spiridonovich 5 июля 2017, 16:56

      Категорически согласен.

      0
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      Рейтинг: +882

      talgatnurzhanov2006 5 июля 2017, 14:23

      статья выглядит как заказная или просто тренер неприятен автору. Дайте время мужику, всё будет в поряде!

      -1
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