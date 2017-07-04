Карпин: «Дракслер – лучший игрок Кубка конфедераций? После его игры в полуфинале это абсурд»

Главный редактор футбольных трансляций «Матч ТВ» Валерий Карпин не согласился с решением признать нападающего сборной Германии Юлиана Дракслера лучшим игроком Кубка конфедераций.

– Драклера назвали лучшим игроком. Они с ума сошли?

– Типа того, видимо. Магия имен пока работает. То, что мы видели в полуфинале… Вы все сами видели. После такой игры называть Дракслера лучшим игроком турнира – это по крайней мере абсурд. В той же сборной Германии Киммих на голову сильнее провел турнир причем на трех разных позициях.

– Или Леон Горецка, который стал одним из лучших бомбардиров?

– Например, да. Есть выбор в той же сборной Германии, я уже не говорю про Чили. Тот же Артуро Видаль провел потрясающий турнир. Он тоже заслуживает быть лучшим футболистом Кубка конфедераций.

Форвард «ПСЖ» принял участие в пяти матчах турнира, в которых забил один мяч и отдал одну результативную передачу. Команда Йоахима Лева выиграла Кубок конфедераций.