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    Карпин: «Дракслер – лучший игрок Кубка конфедераций? После его игры в полуфинале это абсурд»

    Главный редактор футбольных трансляций «Матч ТВ» Валерий Карпин не согласился с решением признать нападающего сборной Германии Юлиана Дракслера лучшим игроком Кубка конфедераций.

    – Драклера назвали лучшим игроком. Они с ума сошли?

    – Типа того, видимо. Магия имен пока работает. То, что мы видели в полуфинале… Вы все сами видели. После такой игры называть Дракслера лучшим игроком турнира – это по крайней мере абсурд. В той же сборной Германии Киммих на голову сильнее провел турнир причем на трех разных позициях.

    – Или Леон Горецка, который стал одним из лучших бомбардиров?

    – Например, да. Есть выбор в той же сборной Германии, я уже не говорю про Чили. Тот же Артуро Видаль провел потрясающий турнир. Он тоже заслуживает быть лучшим футболистом Кубка конфедераций.

    Форвард «ПСЖ» принял участие в пяти матчах турнира, в которых забил один мяч и отдал одну результативную передачу. Команда Йоахима Лева выиграла Кубок конфедераций.

    Источник: «Матч ТВ»

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    04.07.2017 00:52
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +75

      Red narva 5 июля 2017, 23:51

      Ну,хоть Карпин и мой земляк,он часто гонит пургу.Дракслер – лучший игрок ,однозначно!

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +133

      абжора 4 июля 2017, 13:22

      Метод жребия..

      0
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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 4 июля 2017, 09:17

      Мне тоже запомнился Видаль.

      2
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      Рейтинг: +288

      NotFound 4 июля 2017, 08:06

      Чичарито хорошо играл

      0
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      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 4 июля 2017, 07:42

      Просто не было явного игрока турнира, были несколько героев матчей. Это как конкурс на лучшего Бармалея.

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