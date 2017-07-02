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    Дракслер – лучший игрок Кубка конфедераций-2017

    Полузащитник и капитан сборной Германии Юлиан Дракслер признан лучшим игроком завершившегося Кубка конфедераций-2017.

    В тройку лучших футболистов турнира также вошли нападающий сборной Чили Алексис Санчес и полузащитник немецкой команды Леон Горецка.

    В активе Дракслера в Кубке конфедераций – пять матчей, один забитый мяч и одна голевая передача.

    Источник: ФИФА

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    02.07.2017 23:20
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 3 июля 2017, 15:52

      Лучший среди равных... Не кичится этим, таскает свой чемодан на поле и ведёт команду к победам... При всё уважении к нему, таких в сборной Германии достаточно... Немцы помоложе чемпионат мира выиграли... Жаль у нас нет предмета для обсуждения....

      0
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      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 3 июля 2017, 05:49

      Явно никто не выделялся, 5-7 примерно равных кандидатов.

      7
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    • ...
      Рейтинг: +133

      Roman Armeec 3 июля 2017, 02:49

      Объяснте мне, последнее предложение не понял. Как это в активе 5 мячей, 1 голевая и 1 гол?

      0
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      ...
      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat > Roman Armeec 3 июля 2017, 05:31

      5 МАТЧЕЙ, а не мячей

      4
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      Рейтинг: +201

      шеффилд таун 3 июля 2017, 01:15

      Брехня!!! Смолов лучший, Федя, Федя!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1488

      Shaitan. 3 июля 2017, 00:13

      Мда.. Совершенно не заслуженно.

      2
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      Рейтинг: +1381

      marslond > Shaitan. 3 июля 2017, 00:22

      Это точно... Вернер и Горецка больше заслужили

      1
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    • ...
      Рейтинг: +5904

      mialkov 2 июля 2017, 23:54

      Странный выбор! Наверное, "открытое письмо" повлияло...

      1
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      Рейтинг: +1241

      ARSteven89 2 июля 2017, 23:34

      Великий Диего Армандо какой-то бледный на всех фото, либо ему нехорошо либо ему слишком хорошо!!! Юлиан Дракслер - лучший??? Whaaaaatttt??? Кто вообще лучшего выбирал??? Пьяные малолетки или организаторы турнира, которые видели все матчи??? На протяжении всего турнира, всех 5 матчей для своей сборной, да и на фоне остальных сборных команд лучшим игроком был АРТУРО ВИДАЛЬ, человек просто в фантастической форме...

      3
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      Рейтинг: +748

      вместе с ЦСКА 2 июля 2017, 23:26

      пф............... Видаль лучший игрок турнира ... объективно

      3
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