Дракслер – лучший игрок Кубка конфедераций-2017

Полузащитник и капитан сборной Германии Юлиан Дракслер признан лучшим игроком завершившегося Кубка конфедераций-2017.

В тройку лучших футболистов турнира также вошли нападающий сборной Чили Алексис Санчес и полузащитник немецкой команды Леон Горецка.

В активе Дракслера в Кубке конфедераций – пять матчей, один забитый мяч и одна голевая передача.