Дракслер – лучший игрок Кубка конфедераций-2017

Лучший среди равных... Не кичится этим, таскает свой чемодан на поле и ведёт команду к победам... При всё уважении к нему, таких в сборной Германии достаточно... Немцы помоложе чемпионат мира выиграли... Жаль у нас нет предмета для обсуждения....
Полузащитник и капитан сборной Германии Юлиан Дракслер признан лучшим игроком завершившегося Кубка конфедераций-2017.
В тройку лучших футболистов турнира также вошли нападающий сборной Чили Алексис Санчес и полузащитник немецкой команды Леон Горецка.
В активе Дракслера в Кубке конфедераций – пять матчей, один забитый мяч и одна голевая передача.