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  • Кубок конфедераций. Сборная Германии обыграла Чили и стала победителем турнира

Кубок конфедераций. Сборная Германии обыграла Чили и стала победителем турнира

2 июля 2017, 22:53
58

В финальном матче Кубка конфедераций-2017 сборная Германии в Санкт-Петербурге одержала минимальную победу над Чили (1:0) и стала победителем турнира. Автором единственного гола стал Ларс Штиндль.

Данный успех стал для действующих чемпионов мира первым в истории. В 2005 году немецкая команда завоевала бронзовые медали.

Добавим, что третье место заняла сборная Португалии, которая в дополнительное время обыграла Мексику (2:1).

Кубок конфедераций. Финал

Чили – Германия – 0:1 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

Гол: 0:1 – Штиндль, 20.

Чили: Браво, Исла, Медель, Хара, Видаль, Эрнандес, Босежур, Арангис (Сагаль, 81), Диас (Валенсия, 53), Санчес, Варгас (Пуч, 81).

Германия: тер Штеген, Мустафи, Хектор, Гинтер, Руди, Киммих, Дракслер, Горецка (Зуле, 90+1), Рюдигер, Штиндль, Вернер (Джан, 79).

Предупреждения: Видаль, 59; Хара, 65; Варгас, 75 – Киммих, 59; Джан, 90; Руди, 90+2.

Источник: Бомбардир.ру
Кубок конфедераций Чили Германия
Комментарии (58)
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mialkov
1499025355
Не люблю немцев, но... этот кубок выиграли заслуженно!
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oyabun
1499025363
Жаль чилийцев, с такой страстью играли, но немцы - это просто какая то безукоризненная супермашина. Выиграли по праву.
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4agaaa
1499025405
Чилийцы и немцы огромнейшее вам спасибо за шикарный футбол!!!
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andruhs
1499025553
Немцы увезут кубок, а чилийцы народную любовь за искренний футбол.
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acer2003
1499026052
Поздравляю немцев ! Чилийцы красавцы ! Отличная игра !
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alex1951
1499027105
Спасибо за праздник! Хоть в организации турнира Россия оказалась на высоте. А то,что германцы на первом месте,ну ,а где же быть Чемпионам мира? Все законно.
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вместе с ЦСКА
1499027410
искренне обидно за Чилийцев.....
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Небесная
1499028666
Обидно за чилийцев. Хорошо они смотрелись на КК. Германию с победой!
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Томь вперёд
1499045333
Натуральная машина! Даже вторым составом! Молодцы!
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Сибирь за Спартак
1499049585
Все познается в сравнении, оцените шансы нашей сборной на ЧМ.
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