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    Кубок конфедераций. Сборная Германии обыграла Чили и стала победителем турнира

    В финальном матче Кубка конфедераций-2017 сборная Германии в Санкт-Петербурге одержала минимальную победу над Чили (1:0) и стала победителем турнира. Автором единственного гола стал Ларс Штиндль.

    Данный успех стал для действующих чемпионов мира первым в истории. В 2005 году немецкая команда завоевала бронзовые медали.

    Добавим, что третье место заняла сборная Португалии, которая в дополнительное время обыграла Мексику (2:1).

    Кубок конфедераций. Финал

    Чили – Германия – 0:1 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Гол: 0:1 – Штиндль, 20.

    Чили: Браво, Исла, Медель, Хара, Видаль, Эрнандес, Босежур, Арангис (Сагаль, 81), Диас (Валенсия, 53), Санчес, Варгас (Пуч, 81).

    Германия: тер Штеген, Мустафи, Хектор, Гинтер, Руди, Киммих, Дракслер, Горецка (Зуле, 90+1), Рюдигер, Штиндль, Вернер (Джан, 79).

    Предупреждения: Видаль, 59; Хара, 65; Варгас, 75 – Киммих, 59; Джан, 90; Руди, 90+2.

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.07.2017 22:53
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    Комментарии56
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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 3 июля 2017, 18:46

      Кстати сегодня на ЧЕ-19 стартует еще одна команда Германии матчем с Голландией.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +169

      TY13R 3 июля 2017, 10:30

      жаль чилийцев....

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 3 июля 2017, 10:29

      Супер игра! Немцы это что-то невероятное.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +161

      adekvat 3 июля 2017, 10:25

      Чилийцы заслуживали победы.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +4845

      neveldomha 3 июля 2017, 09:12

      В этом матче самостоятельно немцы так и не смогли забить. Гол получился нелепейшим и идиотским. Побеждать должны были чилийцы. Просто пару раз надо было в пустые ворота попасть.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15876

      сапёр75 3 июля 2017, 08:45

      Отскок турнира,хотя везёт сильнейшим )

      2
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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 3 июля 2017, 08:45

      Германия просто супер, второй состав, а такое впечатление что они на голову выше всех участников турнира!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 3 июля 2017, 08:30

      Отличный финал и очень хорошо, что наша сборная проиграла в группе и не вышла
      дальше, а то бы был такой позор, что даже трудно представить. Обе команды и Чили,
      и Германия показали высший класс в футболе. В этих сборных нет черчесовых и
      футболом не руководят мудки, как в нашей стране. Ждём срочного решения ВВП
      пока есть время до ЧМ-2018.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 3 июля 2017, 08:03

      в целом кубок прошёл на ура)

      4
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      Рейтинг: +11475

      alex1951 3 июля 2017, 07:59

      Послевкусие ,так сказать.......
      Может и к лучшему ,что Россия не прошла в полуфинал,
      В футболе братишек нет,так что врядли германцы стали бы церемониться
      с ,,черчесиками,, ....
      На ум приходит : Браз - Гер 2014г.

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