Кубок конфедераций. Сборная Германии обыграла Чили и стала победителем турнира

В финальном матче Кубка конфедераций-2017 сборная Германии в Санкт-Петербурге одержала минимальную победу над Чили (1:0) и стала победителем турнира. Автором единственного гола стал Ларс Штиндль.

Данный успех стал для действующих чемпионов мира первым в истории. В 2005 году немецкая команда завоевала бронзовые медали.

Добавим, что третье место заняла сборная Португалии, которая в дополнительное время обыграла Мексику (2:1).

Кубок конфедераций. Финал

Чили – Германия – 0:1 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

Гол: 0:1 – Штиндль, 20.

Чили: Браво, Исла, Медель, Хара, Видаль, Эрнандес, Босежур, Арангис (Сагаль, 81), Диас (Валенсия, 53), Санчес, Варгас (Пуч, 81).

Германия: тер Штеген, Мустафи, Хектор, Гинтер, Руди, Киммих, Дракслер, Горецка (Зуле, 90+1), Рюдигер, Штиндль, Вернер (Джан, 79).

Предупреждения: Видаль, 59; Хара, 65; Варгас, 75 – Киммих, 59; Джан, 90; Руди, 90+2.