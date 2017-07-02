«Коринтианс» не отдаст Арану в ЦСКА менее чем за 15 миллионов, хотя на рынке игрок стоит миллион

Московский ЦСКА рассматривает возможность приобретения защитника бразильского «Коринтианса» Гильермо Араны. Россияне уже обозначили сумму, которую готовы выложить за футболиста, – 10 миллионов евро, однако бразильская сторона просит на 5 миллионов больше, сообщает UOL.

Ситуация для красно-синих осложняется еще и тем, что Арану хотел бы заполучить и французский «Бордо», который, вероятно, готов расстаться с 15 миллионами евро более легко.

В текущем чемпионате бразильской Серии А Арана сыграл десять матчей. Любопытно, что авторитетный ресурс Transfermarkt оценивается футболиста всего лишь в 1 миллион евро.