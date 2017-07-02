«Коринтианс» не отдаст Арану в ЦСКА менее чем за 15 миллионов, хотя на рынке игрок стоит миллион

Футболист оценивается в 1 миллион, а просят 15, да ему максимальная цена 5 милл.
В аренду могут взять и посмотреть на что он способен и тогда понять сколько он
стоит.
Московский ЦСКА рассматривает возможность приобретения защитника бразильского «Коринтианса» Гильермо Араны. Россияне уже обозначили сумму, которую готовы выложить за футболиста, – 10 миллионов евро, однако бразильская сторона просит на 5 миллионов больше, сообщает UOL.
Ситуация для красно-синих осложняется еще и тем, что Арану хотел бы заполучить и французский «Бордо», который, вероятно, готов расстаться с 15 миллионами евро более легко.
В текущем чемпионате бразильской Серии А Арана сыграл десять матчей. Любопытно, что авторитетный ресурс Transfermarkt оценивается футболиста всего лишь в 1 миллион евро.