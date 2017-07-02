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    «Коринтианс» не отдаст Арану в ЦСКА менее чем за 15 миллионов, хотя на рынке игрок стоит миллион

    Московский ЦСКА рассматривает возможность приобретения защитника бразильского «Коринтианса» Гильермо Араны. Россияне уже обозначили сумму, которую готовы выложить за футболиста, – 10 миллионов евро, однако бразильская сторона просит на 5 миллионов больше, сообщает UOL.

    Ситуация для красно-синих осложняется еще и тем, что Арану хотел бы заполучить и французский «Бордо», который, вероятно, готов расстаться с 15 миллионами евро более легко.

    В текущем чемпионате бразильской Серии А Арана сыграл десять матчей. Любопытно, что авторитетный ресурс Transfermarkt оценивается футболиста всего лишь в 1 миллион евро.

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.07.2017 18:22
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 3 июля 2017, 17:59

      Футболист оценивается в 1 миллион, а просят 15, да ему максимальная цена 5 милл.
      В аренду могут взять и посмотреть на что он способен и тогда понять сколько он
      стоит.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1339

      DUMOH 3 июля 2017, 05:26

      ЦСКА вам не Зенит,ребятки!Из армейцев вы деньги не сможете качать,потому что у ЦСКА их нет)))))))))))))

      1
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      Рейтинг: +748

      вместе с ЦСКА 2 июля 2017, 23:33

      за такие деньги проще Фернандеса клонировать

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +788

      dddolphin 2 июля 2017, 20:00

      хреновая хрень

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1022

      Joko21 2 июля 2017, 19:15

      утка. 10млн. Гинер не отдаст за игрока

      2
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      ...
      Рейтинг: +2711

      Masteralex > Joko21 2 июля 2017, 20:44

      отдаст, если через год его можно будет продать за 20 :)

      0
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      Рейтинг: +24829

      dok66 2 июля 2017, 19:11

      Если ЦСКА захочет , он сможет договориться ! А цифры - они и в Африке цифры !

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      Рейтинг: -4772

      карасевщина > dok66 2 июля 2017, 19:13

      гинер бизнес отожмет? в россии только мог бы запугать честных бизнесменов

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