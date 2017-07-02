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    Горецка: «Еще не достиг своего пика»

    Полузащитник «Шальке-04» Леон Горецка уверен, что ему есть куда развиваться. Напомним, что футболист сборной Германии забил три гола в трех играх на Кубке конфедераций.

    «Я доволен своей тактической и психологической подготовкой. Но мне еще есть куда прибавлять. Уверен, что я еще не достиг своего пика.

    Всегда есть люди, которые тебя критикуют. Но есть и те, кто хвалят. А для меня всегда была важна оценка из уст моих настоящих друзей», – заявил Горецка.

    Финал Кубка конфедераций Чили – Германия состоится в воскресенье, 2 июля, в 21:00 по московскому времени.

    Источник: Goal.com

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    02.07.2017 10:32
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 2 июля 2017, 22:14

      Игроки как грибы растут, вот подход.

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