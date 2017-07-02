Горецка: «Еще не достиг своего пика»

Игроки как грибы растут, вот подход.
Полузащитник «Шальке-04» Леон Горецка уверен, что ему есть куда развиваться. Напомним, что футболист сборной Германии забил три гола в трех играх на Кубке конфедераций.
«Я доволен своей тактической и психологической подготовкой. Но мне еще есть куда прибавлять. Уверен, что я еще не достиг своего пика.
Всегда есть люди, которые тебя критикуют. Но есть и те, кто хвалят. А для меня всегда была важна оценка из уст моих настоящих друзей», – заявил Горецка.
Финал Кубка конфедераций Чили – Германия состоится в воскресенье, 2 июля, в 21:00 по московскому времени.