Горецка: «Еще не достиг своего пика»

Полузащитник «Шальке-04» Леон Горецка уверен, что ему есть куда развиваться. Напомним, что футболист сборной Германии забил три гола в трех играх на Кубке конфедераций.

«Я доволен своей тактической и психологической подготовкой. Но мне еще есть куда прибавлять. Уверен, что я еще не достиг своего пика.

Всегда есть люди, которые тебя критикуют. Но есть и те, кто хвалят. А для меня всегда была важна оценка из уст моих настоящих друзей», – заявил Горецка.

Финал Кубка конфедераций Чили – Германия состоится в воскресенье, 2 июля, в 21:00 по московскому времени.