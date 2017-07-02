Варгас: «Не удивлен тем, что Германия вышла в финал Кубка конфедераций»

Нападающий сборной Чили Эдуардо Варгас поделился ожиданиями от финала Кубка конфедераций.

«Хочу ли я забить в финале? Конечно! Каждый нападающий мечтает забить гол, который принесет титул! Забить победный гол в матче за сборную – это уже само по себе незабываемо, а сделать это в финале – вообще что-то невероятное! Если это произойдет, наверное, в моей голове пронесется тысяча мыслей. Не знаю, как я буду праздновать, кого буду обнимать, буду плакать или смеяться… До этого надо дожить. Надеюсь, такое возможно.

Я совершенно не удивлен тем, что Германия вышла в финал. С первого же тура мы понимали, что это один из фаворитов, поскольку в команде собраны классные футболисты. Другим фаворитом была Португалия, но ее мы уже прошли в полуфинале. Если мы сохраним выдержку и сыграем так, как играли здесь до сих пор, мы вправе рассчитывать на благоприятный результат», — приводит слова Варгаса официальный сайт ФИФА.

Матч Чили – Германия состоится в 21:00 на стадионе «Санкт-Петербург».