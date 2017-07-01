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    Сантуш: «Не важно, есть с нами Роналду или нет»

    Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш уверил, что в матче за третье место Кубка конфедераций-2017 против Мексики на его команду никак не повлияет отсутствие главной звезды – Криштиану Роналду. По словам наставника, и без игрока «Реала» португальцы будут биться за победу.

    «Эта игра важна для нас, будем стараться победить. У нас нет Роналду, на котором все строится. Но мы играем всей командой. Не важно, есть ли он или нет, мы стремимся к победе. У него семейный вопрос, мы были счастливы его событию. Он был готов играть, но это важная веха в его жизни, дети – это все. Мы не пробились в финал, поэтому решили отпустить его побыть с семьей. Он играл самоотверженно на протяжении турнира, мы приняли правильное решение в его отношении.

    Мы должны выйти мотивированными на игру, другого выхода нет. Да, расстроились проигрышу в полуфинале, но это не значит, что мы не хотим победить сборную Мексики. Будем играть за страну, все футболисты сосредоточены и настроены на победу», – сказал Сантуш.

    Встреча за бронзовые медали соревнований между португальцами и мексиканцами начнется в 15:00 по Москве 2 июля на стадионе московского «Спартака».

    Источник: ТАСС

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    01.07.2017 16:18
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +113

      Андрей Питерский 1 июля 2017, 21:06

      Судя по игре в полуфинале с Чили, то "да".

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 1 июля 2017, 16:44

      Европу и без него выиграли

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2141

      diadushka > Одинокий волк Маквейд 1 июля 2017, 17:10

      только финальный матч! Весь ЧЕ без него наврядле выиграли бы...........

      0
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      ...
      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд > diadushka 1 июля 2017, 17:12

      а сейчас не так?

      2
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