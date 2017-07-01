Сантуш: «Не важно, есть с нами Роналду или нет»

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш уверил, что в матче за третье место Кубка конфедераций-2017 против Мексики на его команду никак не повлияет отсутствие главной звезды – Криштиану Роналду. По словам наставника, и без игрока «Реала» португальцы будут биться за победу.

«Эта игра важна для нас, будем стараться победить. У нас нет Роналду, на котором все строится. Но мы играем всей командой. Не важно, есть ли он или нет, мы стремимся к победе. У него семейный вопрос, мы были счастливы его событию. Он был готов играть, но это важная веха в его жизни, дети – это все. Мы не пробились в финал, поэтому решили отпустить его побыть с семьей. Он играл самоотверженно на протяжении турнира, мы приняли правильное решение в его отношении.

Мы должны выйти мотивированными на игру, другого выхода нет. Да, расстроились проигрышу в полуфинале, но это не значит, что мы не хотим победить сборную Мексики. Будем играть за страну, все футболисты сосредоточены и настроены на победу», – сказал Сантуш.

Встреча за бронзовые медали соревнований между португальцами и мексиканцами начнется в 15:00 по Москве 2 июля на стадионе московского «Спартака».