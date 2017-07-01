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  • На финале и матче за 3-е место Кубка конфедераций-2017 будут аншлаги

На финале и матче за 3-е место Кубка конфедераций-2017 будут аншлаги

1 июля 2017, 12:28

Президент Российского футбольного союза Виталий Мутко проинформировал, что на 1 июля проданы все билеты на два оставшихся матча проходящего в России Кубка конфедераций-2017.

«У этого соревнования уже есть победители – это болельщики футбола. Те 600 тысяч болельщиков, которые посетили матчи Кубка конфедераций. Все игры были великолепные, мы получили удовольствие от игры замечательных команд. Украшением турнира стала атмосфера на стадионах во всех городах. На сегодняшний день все билеты проданы на финал и матч за третье место.

Хочу отметить, что все команды удовлетворены организацией турнира. Во время турнира сюда приезжало и много команд – будущих участников чемпионата мира. Они побывали на своих базах, в городах и высказали свою положительную оценку», – заверил вице-премьер России.

Напомним, что 2 июля на турнире состоится матч за третье место между сборными Португалии и Мексики, а также финал, где встретятся немцы и чилийцы. Поединки пройдут в Москве и Санкт-Петербурге соответственно.

Источник: Р-Спорт
Кубок конфедераций
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