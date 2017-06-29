Колосков: «Время Денисова в сборной прошло»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков уверен, что на Кубке конфедераций сборной России не хватало в составе Олега Шатова. При этом он считает, что время Игоря Денисова осталось позади, он не сможет помочь нынешней сборной.

– Насколько не хватало сборной России таких футболистов, как Дзюба и Дзагоев?

– Никто не ответит на этот вопрос, потому что никто не знает, в каком состоянии они бы были. А вообще к нынешнему составу сборной я бы добавил Шатова – он бы не помешал.

– А Денисова?

– Тренер решает, кого брать, но я бы его на месте тренера тоже не взял. Время Денисова в сборной прошло.

– Есть ли вина Черчесова в неудаче сборной?

– Вину может определить только суд. Не думаю, что найдется кто-то из серьезных специалистов, который скажет, что в невыходе сборной есть вина Станислава Саламовича. Он не играет на футбольном поле. Да, возможно, в игре с Португалией Черчесов с первых минут поставил состав, который был не в состоянии внятно играть в футбол. В то же время у наставника команды должно быть право на эксперимент. Иначе он не состоится как тренер. У меня к Черчесову претензий нет. Думаю, что он все делал правильно, и он, без сомнения, должен продолжать работу со сборной.

– А что скажете про слова Валерия Газзаева, который заявил, что наша команда еще не готова к чемпионату мира?

– До чемпионата еще целый год. Не хочется мечтать о том, что мы выиграем домашний мундиаль, о чем в свое время говорил один из наших бывших президентов РФС. Разница в классе – колоссальная. В этом смысле Газзаев прав: если команда с таким составом не выходит из группы на Кубке Конфедераций, то шансов нет никаких.

– Как относитесь к идее упразднить Кубок Конфедераций?

– Крайне отрицательно, как и ко многому тому, что в последнее время делает ФИФА. В том числе – к идее провести чемпионат мира среди 50 команд. Это не пойдет на пользу футболу. Кубок Конфедераций зарекомендовал себя великолепным турниром, на него ходят зрители. Ни одного изъяна в этом турнире я не вижу.