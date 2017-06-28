Мэр Сочи получил в подарок от Лева футболку с автографами игроков сборной Германии

Мэр Сочи Анатолий Пахомов получил подарок от главного тренера сборной Германии Йоахима Лева, сообщает портал welcome2018.com. Специалист вручил Пахомову футболку с автографами игроков немецкой команды.

«Это будет один из главных экспонатов музея, его смогут увидеть все жители и гости города-курорта», – сказал Пахомов.

На стадионе «Фишт» в Сочи сборная Германии проведет полуфинальный матч Кубка конфедерации с командой Мексики.