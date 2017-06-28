Обамеянг получил предложение из Китая на 30 миллионов

Нападающий дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамеянг может продолжить карьеру в Китае, сообщает Metro. В его услугах заинтересован «Тяньцзинь Цюаньцзянь», в котором выступают Аксель Витсель и Алешандре Пато, а возглавляет ее Фабио Каннаваро. «Боруссия» получит за этот переход 80 миллионов евро, а сам футболист будет зарабатывать в год 30 миллионов евро.

Стоит отметить, что действующее соглашение форварда с «Боруссией» рассчитано до середины 2020 года. В прошедшем сезоне 28-летний футболист стал лучшим бомбардиром чемпионата Германии, забив 31 гол в 32 матчах.