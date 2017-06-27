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  • Габулов: «Не понимаю критику сборной, ведь мы на правильном пути»

Габулов: «Не понимаю критику сборной, ведь мы на правильном пути»

27 июня 2017, 20:12
27

Вратарь сборной России и тульского «Арсенала» Владимир Габулов поделился впечатлениями от выступления команды на Кубке конфедерацией, где россияне не смогли преодолеть барьер группового этапа.

«Мы провели месяц в составе сборной России, и я могу с уверенностью сказать, что в команде сложилась позитивная рабочая атмосфера. Все ребята выкладывались на каждой тренировке, в каждом матче и прекрасно понимали те требования, которые предъявлял тренерский штаб. Я провел этот месяц с большой пользой для себя в профессиональном плане.

Да, нам не удалось выйти из группы, чтобы продолжить борьбу за Кубок конфедераций, но многое было сделано для движения вперед. Тренерский штаб ставил перед нами задачу, и мы выходили на поле только с одной мыслью – победа в каждом матче. Очень важно, что у нашей страны есть футбольная сборная, которая действительно является сплоченным коллективом. Она амбициозна, она желает побеждать и играет не щадя себя – вся страна это видела в каждом матче Кубка конфедераций. Важно и то, что у сборной появились рисунок и качество игры – это заслуга тренерского штаба. Да, это не всегда приводило к забитым голам, у нас были проблемы с реализацией, но с такими командами, как Португалия и Мексика, которые находятся в числе лидеров мирового футбола, наша сборная создавала хорошие голевые моменты.

Честно говоря, мне не совсем понятна критика сборной. Общественность сложно понять – то все требуют омоложения состава, смены поколений, то начинают критиковать сборную после того, как футболисты, многие из которых по сути еще не имеют особого опыта игры за национальную команду, выходят на поле и бьются за нее. Отдельно я хочу отметить отношение болельщиков – в каждом матче мы чувствовали просто безумную поддержку трибун, эта энергетика очень помогала! Мы благодарны болельщикам, которые приходили на стадион и несмотря ни на что поддерживали нас и гнали команду вперед. Это значит, что в нашей стране отношение к футболу, к сборной меняется. Это было заметно в любом городе – перед выездом на каждую тренировку, на каждую игру нас встречали аплодисментами, выражали поддержку. И даже после проигранного матча в Казани у отеля собралось очень много народа – все кричали «Россия!» и благодарили за самоотдачу – это дорогого стоит. Значит, сборная, тренерский штаб, руководство российского футбола на правильном пути», – написал голкипер на своем официальном сайте.

Напомним, что сборная России в рамках Кубка конфедераций сумела набрать очки только в поединке с Новой Зеландией (2:0).

Источник: Бомбардир.ру
Кубок конфедераций Россия Габулов Владимир
Комментарии (27)
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Юрэс
1498584483
Какой ПРАВИЛЬНЫЙ ПУТЬ ?!?!? 3 место в группе ?!?!? Зае. .....СЬ что не последнее !?!? ДОМА ?! АХУ. .....ЛИ вы просто .
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zico2205
1498584834
Вот если бы ты Володя в рамке стоял, может быть и не стыдно было бы...А так- такие детские плюхи получали, какие профи даже не снились....А вот атака-да !!! Временами очень даже хорошо смотрелись!!!
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Dellleone
1498585096
Если только этот путь ведет в отстой то да он правильный ....
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forward33
1498585567
«Не понимаю критику сборной, ведь мы просто решили пораньше уйти в отпуск"
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fanchik
1498586318
Габулов точно на правильном пути, приземлился на "банку" и красиво наблюдает за футболом оставляя лестные отзывы о сборной со своей " колокольни" .Если из группы не вышли и хорошо работали не жалея себя на тренировках , это тоже о че-то говорит
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отдай мои вещи
1498586482
Габул дыра и баласт и со словом лезет! сидел бы помалкивал
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zlobny_zenitos
1498599647
Лизнул Саламычу...ой лизнул...))) зачётно)))
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serglider
1498618703
Габулова понять можно - полировал своей задницей скамейку и еще неплохо заработал))) Ну, зачем же так откровенно врать! Я бы посмотрел на него если бы он пришел, например, в ресторан, а ему вместо заказа принесли обугленные остатки еды и при этом сказали, - А чё ты собственно возмущаешься? Мы пол дня карпели над твоим заказом приложили кучу усилий и старания, а ты сволочь неблагодарная высказываешь нам свое недовольство! Лучше приходи завтра может в следующий раз у нас получится лучше... ведь мы на правильном пути!)))
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tank219
1498620950
Ты правда такой дурачёк или так ловко прикидываешься?
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dzhanavar
1498630695
Не понимает он...)) А ведь португальцы с мексиканцами предметно обяснили... Тупой,если не понимаешь...
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