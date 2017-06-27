Габулов: «Не понимаю критику сборной, ведь мы на правильном пути»

Вратарь сборной России и тульского «Арсенала» Владимир Габулов поделился впечатлениями от выступления команды на Кубке конфедерацией, где россияне не смогли преодолеть барьер группового этапа.

«Мы провели месяц в составе сборной России, и я могу с уверенностью сказать, что в команде сложилась позитивная рабочая атмосфера. Все ребята выкладывались на каждой тренировке, в каждом матче и прекрасно понимали те требования, которые предъявлял тренерский штаб. Я провел этот месяц с большой пользой для себя в профессиональном плане.

Да, нам не удалось выйти из группы, чтобы продолжить борьбу за Кубок конфедераций, но многое было сделано для движения вперед. Тренерский штаб ставил перед нами задачу, и мы выходили на поле только с одной мыслью – победа в каждом матче. Очень важно, что у нашей страны есть футбольная сборная, которая действительно является сплоченным коллективом. Она амбициозна, она желает побеждать и играет не щадя себя – вся страна это видела в каждом матче Кубка конфедераций. Важно и то, что у сборной появились рисунок и качество игры – это заслуга тренерского штаба. Да, это не всегда приводило к забитым голам, у нас были проблемы с реализацией, но с такими командами, как Португалия и Мексика, которые находятся в числе лидеров мирового футбола, наша сборная создавала хорошие голевые моменты.

Честно говоря, мне не совсем понятна критика сборной. Общественность сложно понять – то все требуют омоложения состава, смены поколений, то начинают критиковать сборную после того, как футболисты, многие из которых по сути еще не имеют особого опыта игры за национальную команду, выходят на поле и бьются за нее. Отдельно я хочу отметить отношение болельщиков – в каждом матче мы чувствовали просто безумную поддержку трибун, эта энергетика очень помогала! Мы благодарны болельщикам, которые приходили на стадион и несмотря ни на что поддерживали нас и гнали команду вперед. Это значит, что в нашей стране отношение к футболу, к сборной меняется. Это было заметно в любом городе – перед выездом на каждую тренировку, на каждую игру нас встречали аплодисментами, выражали поддержку. И даже после проигранного матча в Казани у отеля собралось очень много народа – все кричали «Россия!» и благодарили за самоотдачу – это дорогого стоит. Значит, сборная, тренерский штаб, руководство российского футбола на правильном пути», – написал голкипер на своем официальном сайте.

Напомним, что сборная России в рамках Кубка конфедераций сумела набрать очки только в поединке с Новой Зеландией (2:0).