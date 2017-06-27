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  • Бубнов: «Что мы можем требовать от нашей сборной, если никто не играет в приличных командах топовых чемпионатов?»

Бубнов: «Что мы можем требовать от нашей сборной, если никто не играет в приличных командах топовых чемпионатов?»

27 июня 2017, 19:46
20

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнение о выступлении сборной России на домашнем Кубке конфедераций-2017.

Напомним, россияне не сумели преодолеть групповой этап турнира, заняв в квартете А третье место. В активе команда – одна победа и два поражения.

«Мы не привыкли к темпу, в котором мексиканцы, да и все остальные полуфиналисты Кубка конфедераций играют постоянно. Что мы можем требовать от нашей сборной, если никто не играет в приличных командах топовых чемпионатов? С чего вдруг они должны начать обыгрывать команды, которые состоят из футболистов, регулярно играющих в Европе?

Стабильно демонстрировать высокие скорости мы не можем. Хотя в матче с мексиканцами, по тому, как он развивался, мы вполне могли добиться победы. Возможности были, но не хватило класса, чтобы их использовать», – сказал Бубнов.

Источник: Sportbox.ru
Кубок конфедераций Россия Бубнов Александр
Комментарии (20)
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84aivengo
1498582362
что мешало чалова,караваева взять ?
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forward33
1498582899
Та даже в середняках никто не играет, вон хорваты чемпионат слабый, но практически все игроки сборной играют в Европе.
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maior-60
1498583188
Требование только одно - убрать гандона мудко.
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Сильвербой
1498584313
Мы требуем только одно: зарплату они должны получать соответствующую их уровню!!!
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vladimir63
1498585456
а зачем пахать в европе когда здесь платят бешеные бабки !
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Alex ostrov
1498585770
Бубен дело говорит!
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Hasanino
1498586734
Че-то смотрю Бубнов в последнее время начал умничать в правильную сторону
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nemolod
1498588955
В советское время ,до перестройки наши игроки не играли в забугорных первенствах,а после 1972 года 10 лет сборная не могла пробиться на мундиаль, но игроки физически были готовы играть все 90 минут! Так что все вопросы к тренерам и руководителям клубов,которые не могут или просто не умеют готовить футболистов,а занимают места по тем качествам,по каким у нас сейчас часто назначаются начальники!
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Chesn0k
1498590335
чтобы играть в приличных зарубежных клубах, нужно доказывать свою состоятельность в таких турнирах как кубок конфедераций. в любом случае, дело не в игроках, а в тренерском штабе, который и вызвал не сильнейших и игру не поставил.
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Дядя Серёжа
1498614576
Первые чемпионы Европы играли только в СССР
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