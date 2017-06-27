Бубнов: «Что мы можем требовать от нашей сборной, если никто не играет в приличных командах топовых чемпионатов?»

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнение о выступлении сборной России на домашнем Кубке конфедераций-2017.

Напомним, россияне не сумели преодолеть групповой этап турнира, заняв в квартете А третье место. В активе команда – одна победа и два поражения.

«Мы не привыкли к темпу, в котором мексиканцы, да и все остальные полуфиналисты Кубка конфедераций играют постоянно. Что мы можем требовать от нашей сборной, если никто не играет в приличных командах топовых чемпионатов? С чего вдруг они должны начать обыгрывать команды, которые состоят из футболистов, регулярно играющих в Европе?

Стабильно демонстрировать высокие скорости мы не можем. Хотя в матче с мексиканцами, по тому, как он развивался, мы вполне могли добиться победы. Возможности были, но не хватило класса, чтобы их использовать», – сказал Бубнов.