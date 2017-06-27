Лебедев: «Готов в кабинете Мутко встретиться с Жирковым»

Вице-спикер Государственной думы РФ Игорь Лебедев, призвавший после последнего матча сборной России на Кубке конфедераций «дать в морду» полузащитнику Юрию Жиркову, заявил, что не против встретиться с футболистом, равно как и с президентом РФС Виталием Мутко.

«Виталий Мутко еще не связывался со мной, но я побеседую с ним с удовольствием. Он президент РФС, а я член исполкома, имеет право. Мы обсудим результаты. Если действительно среди профессионального сообщества ситуация накалена и требуется какое-то ее решение, то я готов обсудить пути выхода из нее. Было бы неплохо, если бы на эту беседу Виталий Мутко пригласил к себе в кабинет еще и Юрия Жиркова. Может, мы бы сразу нашли все выходы из ситуации и сняли напряжение. Естественно, хочется решить эту ситуацию мирным путем. Зачем ругаться и накалять обстановку? Это никому не выгодно и никому не интересно. По этому поводу выразились, высказались, сказали все, что думают, и на этом нужно закончить. Комментариев было много, но комментарии были только из профессионального сообщества. Естественно, спортсмены встали на защиту.

Если бы взяли пару комментариев у людей с трибун, у рядовых граждан перед телевизором и простых людей, которые смотрели и смотрят наш российский футбол и болеют за сборную, я уверен, что могли бы услышать еще более «вежливые» высказывания в адрес игры нашей сборной, нежели сказал я. Но жанр таков, что брали комментарии только у профессионалов. Конечно, Валерий Газзаев не скажет ничего плохого, если он фактически воспитал Юрия Жиркова. Хороший, достойный профессионал. Я не спорю, что Жирков профессионал, но именно поэтому он не имел права совершать ту ошибку, которую он совершил. Поэтому я готов к встрече с Виталием Мутко и думаю, что после нее снимется накал», – сказал депутат.

Напомним, что Игорь Лебедев приходится сыном председателю ЛДПР Владимиру Жириновскому.