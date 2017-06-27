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Лебедев: «Готов в кабинете Мутко встретиться с Жирковым»

27 июня 2017, 19:12
46

Вице-спикер Государственной думы РФ Игорь Лебедев, призвавший после последнего матча сборной России на Кубке конфедераций «дать в морду» полузащитнику Юрию Жиркову, заявил, что не против встретиться с футболистом, равно как и с президентом РФС Виталием Мутко.

«Виталий Мутко еще не связывался со мной, но я побеседую с ним с удовольствием. Он президент РФС, а я член исполкома, имеет право. Мы обсудим результаты. Если действительно среди профессионального сообщества ситуация накалена и требуется какое-то ее решение, то я готов обсудить пути выхода из нее. Было бы неплохо, если бы на эту беседу Виталий Мутко пригласил к себе в кабинет еще и Юрия Жиркова. Может, мы бы сразу нашли все выходы из ситуации и сняли напряжение. Естественно, хочется решить эту ситуацию мирным путем. Зачем ругаться и накалять обстановку? Это никому не выгодно и никому не интересно. По этому поводу выразились, высказались, сказали все, что думают, и на этом нужно закончить. Комментариев было много, но комментарии были только из профессионального сообщества. Естественно, спортсмены встали на защиту.

Если бы взяли пару комментариев у людей с трибун, у рядовых граждан перед телевизором и простых людей, которые смотрели и смотрят наш российский футбол и болеют за сборную, я уверен, что могли бы услышать еще более «вежливые» высказывания в адрес игры нашей сборной, нежели сказал я. Но жанр таков, что брали комментарии только у профессионалов. Конечно, Валерий Газзаев не скажет ничего плохого, если он фактически воспитал Юрия Жиркова. Хороший, достойный профессионал. Я не спорю, что Жирков профессионал, но именно поэтому он не имел права совершать ту ошибку, которую он совершил. Поэтому я готов к встрече с Виталием Мутко и думаю, что после нее снимется накал», – сказал депутат.

Напомним, что Игорь Лебедев приходится сыном председателю ЛДПР Владимиру Жириновскому.

Источник: Чемпионат.ком
Кубок конфедераций Россия Жирков Юрий Мутко Виталий
Комментарии (46)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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westminster1
1498580362
Ублюдок. Ни один адекватный человек, наблюдавший за КК, не сказал бы ничего плохого об игре Жиркова. Херни накукарекал, а извиниться духа не хватает.
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insider_retro
1498580656
Публичный чиновник должен следить за языком и действиями.... Государственный деятель не сдержался, что тогда от игрока требовать!.... Гляди-ка, какой эмоциональный "...член..."!...
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+riskach+
1498580740
Неадекват и пиарщик. Только такой человек и мог выдвинуть обвинения Жиркову в не профессионализме. Если бы в федерации работали так как работал Жирков в игре с Мексикой ....
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МАКАРШВЕД
1498581108
Встретятся, спарринг будет, по МАТЧ ТВ пускай покажут, народу!!
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subbotaspartak
1498582066
А почему не на ринге, а в кабинете? Или как мужик не можешь ответить?
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Александр52
1498582711
А что ? Страна вбухала миллиарды в инфраструктуру футбола !!! Претерпела международное унижение на грани потери прав на Чемпионат Мира -18. Эти футболёры получают миллионы за бездарную игру. И этот Юра позволяет своей красной карточкой перечеркнуть все усилия страны. Действительно усилия. Прав тысячу раз Лебедев, по другому эта шпана не поймёт. Чего стоят только эти Дзюбы и Какорины. Позор, да и только. А кого защищает Мутко ??? Он сам подумал ??? Давайте требовать выставить на ИГРЫ - 18 наших дворовых любителей. Пусть они проиграют, но мы будем за них болеть и будем их любить. А Жирковым скажем -НЕТ.
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84aivengo
1498583922
лебедев горячится... жирков на уровне сыграл....удаление нелепость...
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Dino005
1498586214
За что?! Он хорошо смотрелся в матчах сборной России
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Tsigan
1498592593
Эх гены... что сын что отец лизуны!
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Alex3920486
1498633004
Жирик №2
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