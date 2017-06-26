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    Бубнов назвал Головина лучшим игроком в составе сборной России на Кубке конфедераций-2017

    Футбольный эксперт Александр Бубнов назвал полузащитника ЦСКА Александра Головина лучшим игроком в составе сборной России на домашнем Кубке конфедераций-2017.

    На турнире 21-летний игрок принял участие во всех трех играх группового этапа, не сумев отметиться результативными действиями.

    «У меня есть расшифровка технико-тактических действий. Я могу извиниться перед Головиным, потому что по матчу с Португалией я неправильно сложил его действия. Я ему написал 60 ТТД, там и процент брака был другой, и я ему поставил тройку. Я извиняюсь перед ним, там получается, что он с португальцами совершил больше всех технико-тактических действий – 91, при 21% брака. Это четверка.

    С мексиканцами у него тоже больше всех технико-тактических действий, его оценка за этот матч – четверка. Я считаю, что вот эти две игры наиболее показательны для нашей сборной. И лучший игрок сборной России – Головин», – заявил Бубнов.

    Источник: Спорт FM

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    26.06.2017 21:12
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 27 июня 2017, 20:19

      согласен... чалов еще был бы..

      0
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 27 июня 2017, 04:31

      Верно игру сборной тащил Головин с Самедовым

      0
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      Рейтинг: +581

      Робинзон 27 июня 2017, 00:21

      лучшие, худшие
      а позора хапнули
      это чтобы люди готовы были к тому
      что на чемпе нас и вовсе разорвут с огромным удовольствием

      не зря нас инородцы нахваливают
      будут мстить за свой страх пред Россией

      где Курбан?
      какой нафих Черчесов?
      .

      0
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      Рейтинг: -13

      Popularov 26 июня 2017, 23:03

      В составе сборной России на КК лучшим был Игорь Акинфеев, а Головин и рядом НЕ СТОЯЛ!!!
      Головин играет без МОЗГОВ, тащит одеяло на себя и только ПАРТАЧИТ и фолит, фолит и ПАРТАЧИТ!
      По динамике его игры, с венграми и с чилийцами, видно, что он не в ту степь ЗАГНУЛ.
      Вместо того, чтобы много и упорно на тренировках повышать своё мастерство командной игры и взаимодействия, повышать точность паса, отработки ударов по воротам с разных дистанций, Головин ударился в чистильщика и без должной техники отбора мяча, стал ОЧЕНЬ много фолить!
      А это явный ПРИЗНАК отсутствия МАСТЕРСТВА, потому что Головин ЛЕНИТСЯ его повышать!
      Он посчитал, что уже "мастер" и незачем ему работать и ПАХАТЬ на тренировках и, во время официальных игр, включать мозги!
      Головину надо хорошенько втереть в МОЗГИ, чтоб так БЕЗОБРАЗНО не играл!!!
      Если так дальше дело пойдёт, то Головин совсем превратится в грубияна и разгильдяя, который кроме, как калечить соперника - больше ничего не умеет делать.
      Обвести не может!
      Точный пас отдать не может!
      Открыться и получить пас не может.
      Точно ударить по воротам не может.
      В рамках правил отобрать мяч у соперника не может.
      Во взаимодействии с командой играть не может.
      А ведь на этом держится весь футбол.
      Головин на глазах превращается в футбольного ЛЕНТЯЯ и РАЗГИЛЬДЯЯ!
      Сравните игру Игоря Акинфеева, сколько раз он выручает и сколько раз он ошибается!
      В если брать игру Акинфеева за 100% то в 99,3% случаев Акинфеев ВЫРУЧАЕТ, и только в оставшихся процентах его ЧИСТАЯ вина!
      По вине защиты, что в ЦСКА, что в сборной, Игорь пропускает почти в 99,9 % случаях!
      Так что, по всем показателям ВРАТАРСКОЙ игры Игоря, он ошибается ОЧЕНЬ редко, по своей вине и часто пропускает по вине игроков защиты, что сборной, что в ЦСКА!
      Во всех голах, которые наши пропустили, прямой и личной ВИНЫ Игоря Акинфеева НЕТ! А на нет и суда НЕТ!!!
      Вот так!!! Все голы на турнире КК наши пропустили по ПРЯМОЙ вине игроков ОБОРОНЫ сборной, а не вратаря Акинфеева!
      Они безобразно сыграли на турнире, а Игорь Акинфеев стоял на ОТЛИЧНО и все игры провёл на высоком профессиональном уровне!
      Желаем Игорю Акинфееву больших футбольных побед, а игрокам обороны сборной желаем не КОСЯЧИТЬ и играть внимательно!!!

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      Рейтинг: +82

      RScat > Popularov 27 июня 2017, 02:04

      много букф,высер не очем

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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 26 июня 2017, 21:38

      Хоть раз херню не несет, взрослеет.

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      Рейтинг: +70526

      insider_retro > Kulimen 26 июня 2017, 21:49

      Может дальше по нарастающей двинет....

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      Рейтинг: +1289

      каа 26 июня 2017, 21:36

      Лучшим был Акинфеев...(без всякой иронии)

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      Рейтинг: +2411

      Борз-95 > lra 27 июня 2017, 00:36

      Нет Жирков лучше,несмотря на кк.

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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 26 июня 2017, 21:20

      Бу извинился... Сильно... Скорректировал оценку игроку - это хорошо.... Тот случай, когда ТТД, надеюсь, совпали с большинством зрительских симпатий.... Независимо от клубной заболеваемости...

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      Рейтинг: +82

      RScat > insider_retro 27 июня 2017, 02:06

      Лучший был Вася Витин)

      0
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