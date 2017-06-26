Бубнов назвал Головина лучшим игроком в составе сборной России на Кубке конфедераций-2017

Футбольный эксперт Александр Бубнов назвал полузащитника ЦСКА Александра Головина лучшим игроком в составе сборной России на домашнем Кубке конфедераций-2017.

На турнире 21-летний игрок принял участие во всех трех играх группового этапа, не сумев отметиться результативными действиями.

«У меня есть расшифровка технико-тактических действий. Я могу извиниться перед Головиным, потому что по матчу с Португалией я неправильно сложил его действия. Я ему написал 60 ТТД, там и процент брака был другой, и я ему поставил тройку. Я извиняюсь перед ним, там получается, что он с португальцами совершил больше всех технико-тактических действий – 91, при 21% брака. Это четверка.

С мексиканцами у него тоже больше всех технико-тактических действий, его оценка за этот матч – четверка. Я считаю, что вот эти две игры наиболее показательны для нашей сборной. И лучший игрок сборной России – Головин», – заявил Бубнов.