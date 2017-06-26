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  • Бубнов назвал Головина лучшим игроком в составе сборной России на Кубке конфедераций-2017

Бубнов назвал Головина лучшим игроком в составе сборной России на Кубке конфедераций-2017

26 июня 2017, 21:12
11

Футбольный эксперт Александр Бубнов назвал полузащитника ЦСКА Александра Головина лучшим игроком в составе сборной России на домашнем Кубке конфедераций-2017.

На турнире 21-летний игрок принял участие во всех трех играх группового этапа, не сумев отметиться результативными действиями.

«У меня есть расшифровка технико-тактических действий. Я могу извиниться перед Головиным, потому что по матчу с Португалией я неправильно сложил его действия. Я ему написал 60 ТТД, там и процент брака был другой, и я ему поставил тройку. Я извиняюсь перед ним, там получается, что он с португальцами совершил больше всех технико-тактических действий – 91, при 21% брака. Это четверка.

С мексиканцами у него тоже больше всех технико-тактических действий, его оценка за этот матч – четверка. Я считаю, что вот эти две игры наиболее показательны для нашей сборной. И лучший игрок сборной России – Головин», – заявил Бубнов.

Источник: Спорт FM
Кубок конфедераций Россия Головин Александр Бубнов Александр
Комментарии (11)
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insider_retro
1498501219
Бу извинился... Сильно... Скорректировал оценку игроку - это хорошо.... Тот случай, когда ТТД, надеюсь, совпали с большинством зрительских симпатий.... Независимо от клубной заболеваемости...
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каа
1498502161
Лучшим был Акинфеев...(без всякой иронии)
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Kulimen
1498502335
Хоть раз херню не несет, взрослеет.
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Popularov
1498507390
В составе сборной России на КК лучшим был Игорь Акинфеев, а Головин и рядом НЕ СТОЯЛ!!! Головин играет без МОЗГОВ, тащит одеяло на себя и только ПАРТАЧИТ и фолит, фолит и ПАРТАЧИТ! По динамике его игры, с венграми и с чилийцами, видно, что он не в ту степь ЗАГНУЛ. Вместо того, чтобы много и упорно на тренировках повышать своё мастерство командной игры и взаимодействия, повышать точность паса, отработки ударов по воротам с разных дистанций, Головин ударился в чистильщика и без должной техники отбора мяча, стал ОЧЕНЬ много фолить! А это явный ПРИЗНАК отсутствия МАСТЕРСТВА, потому что Головин ЛЕНИТСЯ его повышать! Он посчитал, что уже "мастер" и незачем ему работать и ПАХАТЬ на тренировках и, во время официальных игр, включать мозги! Головину надо хорошенько втереть в МОЗГИ, чтоб так БЕЗОБРАЗНО не играл!!! Если так дальше дело пойдёт, то Головин совсем превратится в грубияна и разгильдяя, который кроме, как калечить соперника - больше ничего не умеет делать. Обвести не может! Точный пас отдать не может! Открыться и получить пас не может. Точно ударить по воротам не может. В рамках правил отобрать мяч у соперника не может. Во взаимодействии с командой играть не может. А ведь на этом держится весь футбол. Головин на глазах превращается в футбольного ЛЕНТЯЯ и РАЗГИЛЬДЯЯ! Сравните игру Игоря Акинфеева, сколько раз он выручает и сколько раз он ошибается! В если брать игру Акинфеева за 100% то в 99,3% случаев Акинфеев ВЫРУЧАЕТ, и только в оставшихся процентах его ЧИСТАЯ вина! По вине защиты, что в ЦСКА, что в сборной, Игорь пропускает почти в 99,9 % случаях! Так что, по всем показателям ВРАТАРСКОЙ игры Игоря, он ошибается ОЧЕНЬ редко, по своей вине и часто пропускает по вине игроков защиты, что сборной, что в ЦСКА! Во всех голах, которые наши пропустили, прямой и личной ВИНЫ Игоря Акинфеева НЕТ! А на нет и суда НЕТ!!! Вот так!!! Все голы на турнире КК наши пропустили по ПРЯМОЙ вине игроков ОБОРОНЫ сборной, а не вратаря Акинфеева! Они безобразно сыграли на турнире, а Игорь Акинфеев стоял на ОТЛИЧНО и все игры провёл на высоком профессиональном уровне! Желаем Игорю Акинфееву больших футбольных побед, а игрокам обороны сборной желаем не КОСЯЧИТЬ и играть внимательно!!!
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Робинзон
1498512104
лучшие, худшие а позора хапнули это чтобы люди готовы были к тому что на чемпе нас и вовсе разорвут с огромным удовольствием не зря нас инородцы нахваливают будут мстить за свой страх пред Россией где Курбан? какой нафих Черчесов? .
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a-rakhmatov
1498527068
Верно игру сборной тащил Головин с Самедовым
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84aivengo
1498583995
согласен... чалов еще был бы..
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