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    Мостовой: «Если абстрагироваться от счета, то на Кубке конфедераций мы проиграли всего лишь один тайм»

    Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой оценил выступление национальной команды на домашнем Кубке конфедераций-2017.

    Напомним, россияне заняли третье место в группе А, одержав одну победу и дважды проиграв, и вылетели из борьбы за трофей.

    «Если абстрагироваться от счета, то на этом турнире мы проиграли всего лишь один тайм. Случилось это в матче со сборной Португалии. Команда проверила себя. Тренерский штаб понял, над чем еще стоит поработать. Как оказалось, сборная России в состоянии играть с любым соперником на равных.

    В некоторых эпизодах игроки выглядели достойно, а в матче с мексиканцами были отрезки, когда мы доминировали на поле. Это еще раз доказывает тот факт, что в нашей стране футболисты есть. Люди, которые постоянно твердят, что Россия – не футбольная страна, глубоко ошибаются.

    Конечно, я думал, что наши выйдут из группы. С другой стороны, Кубок конфедераций – скоротечный турнир. Поиграли – разъехались. Не стоит придавать ему серьезного значения. Вот, что действительно важно – грядущий чемпионат мира», – сказал Мостовой.

    Источник: «Советский спорт»

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    26.06.2017 20:35
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +563

      tank219 27 июня 2017, 04:45

      А ЧМ турнир длиннее КК? Там так-же раз, два и досвидос. А про страну и футболистов - вспомните эпизод фильма *День выборов-2*. Вот страна у нас - это ДА. А народ какой - народ у нас ДА. Люди правда ГОВНО.

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      Рейтинг: +2110

      Bozigit 26 июня 2017, 23:53

      Успокоил

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      Рейтинг: +563

      tank219 > Bozigit 27 июня 2017, 13:23

      Нужно очень-очень абстрагироваться

      0
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      Рейтинг: +2509

      panmon 26 июня 2017, 21:06

      И там столько же матчей проведём - 3. Если судей не купим

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