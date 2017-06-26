Мостовой: «Если абстрагироваться от счета, то на Кубке конфедераций мы проиграли всего лишь один тайм»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой оценил выступление национальной команды на домашнем Кубке конфедераций-2017.

Напомним, россияне заняли третье место в группе А, одержав одну победу и дважды проиграв, и вылетели из борьбы за трофей.

«Если абстрагироваться от счета, то на этом турнире мы проиграли всего лишь один тайм. Случилось это в матче со сборной Португалии. Команда проверила себя. Тренерский штаб понял, над чем еще стоит поработать. Как оказалось, сборная России в состоянии играть с любым соперником на равных.

В некоторых эпизодах игроки выглядели достойно, а в матче с мексиканцами были отрезки, когда мы доминировали на поле. Это еще раз доказывает тот факт, что в нашей стране футболисты есть. Люди, которые постоянно твердят, что Россия – не футбольная страна, глубоко ошибаются.

Конечно, я думал, что наши выйдут из группы. С другой стороны, Кубок конфедераций – скоротечный турнир. Поиграли – разъехались. Не стоит придавать ему серьезного значения. Вот, что действительно важно – грядущий чемпионат мира», – сказал Мостовой.