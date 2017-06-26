Лев: «Сборная России? Это очень талантливая команда. Я вижу в ней девять хороших футболистов»

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев поделился мнением о национальной команде России. По словам специалиста, россияне являются талантливой сборной.

«Я вижу девять хороших игроков. Фамилии не буду называть. Голкипер – хотя он и допускал ошибки, конечно – он очень хорошо играет, на очень высоком уровне. Я его давно уважаю. Я, конечно, не знаю их достаточно хорошо. Но это молодая команда, она очень талантливая», – сказал Лев.

Напомним, российская сборная не сумела преодолеть групповой этап Кубка конфедераций-2017, а немцы вышли в полуфинал.