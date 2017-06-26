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    Лев: «Сборная России? Это очень талантливая команда. Я вижу в ней девять хороших футболистов»

    Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев поделился мнением о национальной команде России. По словам специалиста, россияне являются талантливой сборной.

    «Я вижу девять хороших игроков. Фамилии не буду называть. Голкипер – хотя он и допускал ошибки, конечно – он очень хорошо играет, на очень высоком уровне. Я его давно уважаю. Я, конечно, не знаю их достаточно хорошо. Но это молодая команда, она очень талантливая», – сказал Лев.

    Напомним, российская сборная не сумела преодолеть групповой этап Кубка конфедераций-2017, а немцы вышли в полуфинал.

    Источник: Интерфакс

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    26.06.2017 09:34
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +428

      qwera 1969 27 июня 2017, 22:22


      это врач, массажист, водитель автобуса и т.д.

      0
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 27 июня 2017, 07:36

      " Но это молодая команда,она очень талантливая! "Так-с,делаем выводы....Жирков и Самедов не молодые.

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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 26 июня 2017, 18:26

      Хватит лукавить! Я оооочень сомневаюсь, что после таких ляпов, как у Акинфеева, он бы Нойера не посадил на пару матчей отдыхать в запасе!

      0
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      Рейтинг: +17724

      paracetamol 26 июня 2017, 17:51

      Интересно, кого бы он взял в свою сборную, даже во второй состав? Наверно, Акинфеева...

      0
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      Рейтинг: +22

      Civen 26 июня 2017, 11:53

      Мне очень нравится команда) Я вижу в ней девять хороших футболистов - из 150 миллионов))) Сколько нам надо населения, чтоб 20 человек на заявку собрать!

      0
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      Рейтинг: +12

      sif0n14 > Civen 26 июня 2017, 12:02

      У нас хоть и 150 миллионов, но нет никаких условий для выращивания хороших футболистов. В любой маленькой стране с хорошими условиями и школами проще набрать игроков, чем у нас

      2
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      Рейтинг: +6627

      ALeX-161-rus 26 июня 2017, 11:52

      Обычная еврофутбольная тактичность,не более.
      Они так про всех говорят.

      2
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      Рейтинг: +304

      Victor.Vings 26 июня 2017, 10:09

      Если ему так нравится наша сборная. Попробовал бы ее потренировать. После очередного провала на ЧМ . у него было бы противоположное мнение (выяснилось бы вдруг, что приличных игроков как раз двое)

      1
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      Рейтинг: +563

      tank219 26 июня 2017, 09:38

      Сборники теперь репу чешут - кто там два слабых звена?

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      Рейтинг: +17971

      арейская > tank219 26 июня 2017, 09:52

      Репу чешут пятеро, не надо забывать и про замену...

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      Рейтинг: +563

      tank219 > арейская 26 июня 2017, 09:56

      Ладно хоть репу, а то я читал книжку *Чешежопица*

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      Рейтинг: +123

      eriquexruots > tank219 26 июня 2017, 10:17

      У вас очень странные вкусы в литературе :)

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