Романцев: «Результат сборной разочаровал, но надежда осталась»

Мы привыкли ругать сборную, это менталитет у нас такой. Всегда быть первыми, если нет то позор. С другой стороны по игре был какой-то лучик надежды, что идем в правильном направлении. Мы все сразу и быстро, но такого не бывает. По самоотдаче к сборной никаких претензий нет. Есть некоторые вопросы по составу, но это к тренеру. Другой сборной у нас нет, поэтому нужно ее поддержать.
Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев не считает, что нужно упрекать Игоря Смольникова за промах с трех метров в матче сборной России против Мексики (1:2).
«Но ведь не попал. А соперник попадал вопреки всему. Везение? А ведь мы знаем, кому везет. Значит, надо работать. У нашей сборной были светлые игровые моменты и в этой встрече, и с португальцами. Временами она выглядела собранной, организованной, ершистой. Но только временами.
Как сделать ее более стабильной, уверенной в себе – главная задача Станислава Саламовича. У нас есть еще Дзюба, Дзагоев. Возможно, появится еще кто-то из подающих надежды. Надо идти дальше.
Да, результат разочаровал, но надежда осталась. А она, как любил повторять великий Николай Петрович Старостин, умирает последней», – сказал Романцев.
Напомним, что сборная России завершила выступление на Кубке конфедераций, не выйдя из группы.