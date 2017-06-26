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    Романцев: «Результат сборной разочаровал, но надежда осталась»

    Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев не считает, что нужно упрекать Игоря Смольникова за промах с трех метров в матче сборной России против Мексики (1:2).

    «Но ведь не попал. А соперник попадал вопреки всему. Везение? А ведь мы знаем, кому везет. Значит, надо работать. У нашей сборной были светлые игровые моменты и в этой встрече, и с португальцами. Временами она выглядела собранной, организованной, ершистой. Но только временами.

    Как сделать ее более стабильной, уверенной в себе – главная задача Станислава Саламовича. У нас есть еще Дзюба, Дзагоев. Возможно, появится еще кто-то из подающих надежды. Надо идти дальше.

    Да, результат разочаровал, но надежда осталась. А она, как любил повторять великий Николай Петрович Старостин, умирает последней», – сказал Романцев.

    Напомним, что сборная России завершила выступление на Кубке конфедераций, не выйдя из группы.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    26.06.2017 06:54
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +678

      Пастырь 26 июня 2017, 17:44

      Мы привыкли ругать сборную, это менталитет у нас такой. Всегда быть первыми, если нет то позор. С другой стороны по игре был какой-то лучик надежды, что идем в правильном направлении. Мы все сразу и быстро, но такого не бывает. По самоотдаче к сборной никаких претензий нет. Есть некоторые вопросы по составу, но это к тренеру. Другой сборной у нас нет, поэтому нужно ее поддержать.

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      Рейтинг: +1658

      KalterJax 26 июня 2017, 10:52

      Да впринципе играли неплохо! нужно просто по воротам попадать! Смольникова, Ерохина, Смолова, Головина, Глушакова нужно поставить отрабатывать удары по воротам, пока ноги в кровь не сотрут. А Дзюбу не надо! Федя при всех своих недостатках, хотя бы по пустым воротам с метра попадает!

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      Рейтинг: +563

      tank219 26 июня 2017, 08:00

      Дзюба усилит сборную? Не уверен. Разложит - почти не сомневаюсь.

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