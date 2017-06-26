Романцев: «Результат сборной разочаровал, но надежда осталась»

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев не считает, что нужно упрекать Игоря Смольникова за промах с трех метров в матче сборной России против Мексики (1:2).

«Но ведь не попал. А соперник попадал вопреки всему. Везение? А ведь мы знаем, кому везет. Значит, надо работать. У нашей сборной были светлые игровые моменты и в этой встрече, и с португальцами. Временами она выглядела собранной, организованной, ершистой. Но только временами.

Как сделать ее более стабильной, уверенной в себе – главная задача Станислава Саламовича. У нас есть еще Дзюба, Дзагоев. Возможно, появится еще кто-то из подающих надежды. Надо идти дальше.

Да, результат разочаровал, но надежда осталась. А она, как любил повторять великий Николай Петрович Старостин, умирает последней», – сказал Романцев.

Напомним, что сборная России завершила выступление на Кубке конфедераций, не выйдя из группы.