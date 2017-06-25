Глушаков просит не судить сборную России строго

Глушаков! Сборную судят не строго, а по справедливости и честно!
А что вы хотели???
Чтобы мы закрыли глаза на вашу БЕЗОБРАЗНУЮ игру и выписали вам БЕШЕНЫЕ премии за это?
Как играли, то и ЗАСЛУЖИЛИ!!!
Вы на себя пеняйте, а не на болельщиков!
Станислав Черчесов сделал из нашей сборной ОТБИВНУЮ!
Станислав так ОТБИЛ, своим ИМИДЖЕМ, желание у сборников играть тактически грамотно, что сборная Мексики переиграла наших и тактически и технически!
Методами своих тренировок, Черчесов полностью ОТБИЛ желание у сборников играть в командный футбол.
Сборная сыграла на турнире КК - ПЛОХО, на грани полного БЕЗОБРАЗИЯ и БЕЗРАЗЛИЧИЯ!!!
Такая безобразная игра сборной, является следствием безобразной тренировочной работы Черчесова и его амбициозно-ложного самомнения о себе!
Даже с тем составом, что есть у сборной можно спокойно играть и добиваться ПОБЕД!
Как до вас НЕ ДОЙДЁТ, что всё упирается в тренировочный процесс!
Именно от тренировочного процесса зависят все результаты команд!
Для примера возьмите Ростов образца Курбана Бердыева!
Он средних игроков, которые звёзд с неба не хватали, ПРЕВРАТИЛ в хороших футболистов и именно за СЧЁТ грамотного тренировочного ПРОЦЕССА!!!
Как игроки Ростова заиграли в нашем российском чемпионате и в Европе!!!
ВСЕ видели и вы видели!
Вот вам результат работы тренера Курбана Бердыева и его ТРЕНИРОВОЧНОГО процесса!!!
Сравните с работой Черчесова!!! НЕ ЛЕНИТЕСЬ! Сравните!!!
Как Черчесов тренировал, готовил, такой и получил БЕЗОБРАЗНЫЙ результат!!!
Вот вам ДВА примера!!!
Большая тренерская ошибка Черчесова, что он не ставил в состав Миранчука!
Что он хотел этим всем показать???
Своё, никому не нужное, УПРЯМСТВО и НЕВЕЖЕСТВО тренера???
У Черчесова ЯВНО хромает тренировочный процесс! ЯВНО!
Игроки НАПРОЧЬ отказываются ПОНИМАТЬ и выполнять тренерские установки!
Тут, одно их двух!
Либо игроки ничего НЕ ПОНИМАЮТ, либо Черчесов НЕ МОЖЕТ им растолковать так, чтобы до игроков ДОШЛО, куда бежать и ЧТО ДЕЛАТЬ!!!
И тут дело даже не в физике, а в полном ОТСУТСТВИИ у игроков сборной футбольной МЫСЛИ на поле!
Каждый игрок должен уметь мыслить на поле! КАЖДЫЙ!
А если их этому на тренировке не учат, а если и учат, то НЕ ПОЙМИ Черчесова как и по остаточному принципу?
Что тогда Черчесов ТРЕБУЕТ и с кого???
Сначала ОБУЧИ и только потом ТРЕБУЙ!!!
ТРЕБОВАТЬ научились, а вот тренировать и обучить УМА не хватает!!!
Спокойствие - залог успеха!
Пожелаем Станиславу УЛУЧШИТЬ тренировочный процесс и ОБУЧИТЬ игроков сборной премудростям ОСМЫСЛЕННОЙ игры на футбольном поле!
Стасу Черчесову надо ПОДТЯНУТЬ методику преподавания футбольного мастерства на тренировках!
Ну, Саламыч! Держись!
Отвечать Вам придётся по полной программе НЕВРАЗУМИТЕЛЬНОЙ игры сборной!
Полузащитник сборной России Денис Глушаков обратился к болельщикам. Футболист поблагодарил фанатов за поддержку. Он рассказал, что игроки полностью выложились на поле.
«Дорогие болельщики! Спасибо вам большое за поддержку! Чувствовалось, что мы играли дома, в России. Мы русские, и не судите строго. Отдались игре полностью, но футбол – это игра!» – написал в Instagram Глушаков.
Сборная России на Кубке конфедераций заняла третье место в группе и не смогла пробиться в плей-офф.