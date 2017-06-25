Глушаков просит не судить сборную России строго

Полузащитник сборной России Денис Глушаков обратился к болельщикам. Футболист поблагодарил фанатов за поддержку. Он рассказал, что игроки полностью выложились на поле.

«Дорогие болельщики! Спасибо вам большое за поддержку! Чувствовалось, что мы играли дома, в России. Мы русские, и не судите строго. Отдались игре полностью, но футбол – это игра!» – написал в Instagram Глушаков.

Сборная России на Кубке конфедераций заняла третье место в группе и не смогла пробиться в плей-офф.