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    Глушаков просит не судить сборную России строго

    Полузащитник сборной России Денис Глушаков обратился к болельщикам. Футболист поблагодарил фанатов за поддержку. Он рассказал, что игроки полностью выложились на поле.

    «Дорогие болельщики! Спасибо вам большое за поддержку! Чувствовалось, что мы играли дома, в России. Мы русские, и не судите строго. Отдались игре полностью, но футбол – это игра!» – написал в Instagram Глушаков.

    Сборная России на Кубке конфедераций заняла третье место в группе и не смогла пробиться в плей-офф.

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    Источник: Instagram

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    25.06.2017 23:00
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    Комментарии24
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      Рейтинг: -13

      Popularov 26 июня 2017, 23:34

      Глушаков! Сборную судят не строго, а по справедливости и честно!
      А что вы хотели???
      Чтобы мы закрыли глаза на вашу БЕЗОБРАЗНУЮ игру и выписали вам БЕШЕНЫЕ премии за это?
      Как играли, то и ЗАСЛУЖИЛИ!!!
      Вы на себя пеняйте, а не на болельщиков!
      Станислав Черчесов сделал из нашей сборной ОТБИВНУЮ!
      Станислав так ОТБИЛ, своим ИМИДЖЕМ, желание у сборников играть тактически грамотно, что сборная Мексики переиграла наших и тактически и технически!
      Методами своих тренировок, Черчесов полностью ОТБИЛ желание у сборников играть в командный футбол.
      Сборная сыграла на турнире КК - ПЛОХО, на грани полного БЕЗОБРАЗИЯ и БЕЗРАЗЛИЧИЯ!!!
      Такая безобразная игра сборной, является следствием безобразной тренировочной работы Черчесова и его амбициозно-ложного самомнения о себе!
      Даже с тем составом, что есть у сборной можно спокойно играть и добиваться ПОБЕД!
      Как до вас НЕ ДОЙДЁТ, что всё упирается в тренировочный процесс!
      Именно от тренировочного процесса зависят все результаты команд!
      Для примера возьмите Ростов образца Курбана Бердыева!
      Он средних игроков, которые звёзд с неба не хватали, ПРЕВРАТИЛ в хороших футболистов и именно за СЧЁТ грамотного тренировочного ПРОЦЕССА!!!
      Как игроки Ростова заиграли в нашем российском чемпионате и в Европе!!!
      ВСЕ видели и вы видели!
      Вот вам результат работы тренера Курбана Бердыева и его ТРЕНИРОВОЧНОГО процесса!!!
      Сравните с работой Черчесова!!! НЕ ЛЕНИТЕСЬ! Сравните!!!
      Как Черчесов тренировал, готовил, такой и получил БЕЗОБРАЗНЫЙ результат!!!
      Вот вам ДВА примера!!!
      Большая тренерская ошибка Черчесова, что он не ставил в состав Миранчука!
      Что он хотел этим всем показать???
      Своё, никому не нужное, УПРЯМСТВО и НЕВЕЖЕСТВО тренера???
      У Черчесова ЯВНО хромает тренировочный процесс! ЯВНО!
      Игроки НАПРОЧЬ отказываются ПОНИМАТЬ и выполнять тренерские установки!
      Тут, одно их двух!
      Либо игроки ничего НЕ ПОНИМАЮТ, либо Черчесов НЕ МОЖЕТ им растолковать так, чтобы до игроков ДОШЛО, куда бежать и ЧТО ДЕЛАТЬ!!!
      И тут дело даже не в физике, а в полном ОТСУТСТВИИ у игроков сборной футбольной МЫСЛИ на поле!
      Каждый игрок должен уметь мыслить на поле! КАЖДЫЙ!
      А если их этому на тренировке не учат, а если и учат, то НЕ ПОЙМИ Черчесова как и по остаточному принципу?
      Что тогда Черчесов ТРЕБУЕТ и с кого???
      Сначала ОБУЧИ и только потом ТРЕБУЙ!!!
      ТРЕБОВАТЬ научились, а вот тренировать и обучить УМА не хватает!!!
      Спокойствие - залог успеха!
      Пожелаем Станиславу УЛУЧШИТЬ тренировочный процесс и ОБУЧИТЬ игроков сборной премудростям ОСМЫСЛЕННОЙ игры на футбольном поле!
      Стасу Черчесову надо ПОДТЯНУТЬ методику преподавания футбольного мастерства на тренировках!
      Ну, Саламыч! Держись!
      Отвечать Вам придётся по полной программе НЕВРАЗУМИТЕЛЬНОЙ игры сборной!

      -1
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      Рейтинг: +1422

      Спартач_навсегда 26 июня 2017, 21:16

      да ладно глушак,пусть зюба это говорит,а не ты ,а то они с коко в конец прих**ли

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      Рейтинг: +563

      tank219 26 июня 2017, 16:38

      Денис молодец - запихал в ворота двух австралийцев вместе с мячом.

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      Рейтинг: +17

      ANDY38 26 июня 2017, 15:27

      Как удивительно,почему Глушитель не показал " Чемпионокого спартаковского футбола" ???
      Гыыыы....
      КК - это не Уфе забивать!!!!

      -2
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      Рейтинг: +563

      tank219 26 июня 2017, 09:21

      Пятеро в сборной туристы, не игравшие ни минуты /Габулов, Газинский, Гилерме, Камболов, Кутепов/, еще шестеро поиграли по тайму один раз /Канунников, Комбаров, Миранчук, Смольников, Тарасов, Шишкин/. Наша молодежка в этом году: белорусов 7:0, узбеков 4:3 в гостях, Норвегию 2:0 и румын 5:1. Неплохо, да. Почему бы не бросить на португальцев и мексиканцев Селихова, Гасилина, Баринова, Живоглядова, Караваева, Гулиева, Шейдаева, Медведева, Жигулева, Облякова, Чалова. Было бы хуже? Или нам обязательно нужно выиграть КК? Смотрите как Лев в решающей игре с Чили поставил молодежь и даже замены не делал. Кошка бросила котят - пусть е.., ну дальше вы знаете.

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      Рейтинг: +461

      red_blue_fury 26 июня 2017, 08:50

      главное, что танки заебатые делаем))) а остальное лирика)))

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      Рейтинг: +461

      red_blue_fury 26 июня 2017, 08:48

      средний чемпионат, средние игроки, средний результат.....ой...ладно, не будем судить строго. Мутко привет передайте!)

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      Рейтинг: +722

      Urry 26 июня 2017, 06:20

      Время еще есть

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      Рейтинг: +78

      ARSENAL TULA 26 июня 2017, 00:27

      Вот к Денису как раз меньше всего претензий,а Акинфеев виновник поражений ,неужели нельзя было поставить либо Габулова или Гелерме после косяка с Португалией,нет вратарь республики стоял и привез очередные 2 косяка с Мексикой

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      ...
      Рейтинг: +1339

      DUMOH > ARSENAL TULA 26 июня 2017, 05:41

      Да да,Акинфеев виноват во всех грехах...И то что наши мяч до ворот доставить толком не могут,а когда доставляют,то попасть либо по мячу,либо по воротам не могут,в том,что защита только в виде памятников,то что Трамп стал президентом и в Украине он постарался...Во всем виноват Игорь,ты прав...
      Вроде взрослый человек,а мыслишь только на эмоциях,не красиво

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      Рейтинг: +1658

      KalterJax > DUMOH 26 июня 2017, 10:58

      Постараюсь сказать без эмоций! Акинфеев уже давно превратился во вратаря, который может выручить, а может и пропустить дурацких и нелепый гол! нужен стабильный вратарь!

      4
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      Рейтинг: +1339

      DUMOH > KalterJax 26 июня 2017, 17:06

      Вот с такой формулировкой не поспоришь!Только добавлю,что и в атаке хотелось бы стабильного парня)

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      Рейтинг: +1339

      DUMOH > VVM1964 26 июня 2017, 18:22

      Я отмазываю?Ты о чем,дядя?
      Ты почитай диалог,я согласен,что Акинфеев ТОЖЕ виноват,но не он один...
      Поспешишь,людей насмешишь

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      Рейтинг: +1339

      DUMOH > VVM1964 27 июня 2017, 16:44

      Ты читать умеешь вобще????Я понял,что с тобой диалог не имеет смысла,так что это последнее сообщение от меня!Можешь хоть везде мои комменты заминусить)))
      Прочитай первое сообщение,которое вызвало этот диалог...Если ты не соображаешь про что я дак вот,цитирую "а Акинфеев виновник поражений"!Вот где и кто написал,что он виновник поражений...
      На остальной твой бред про мою иронию и сарказм даже отвечать не стану,раз ты сам все для себя решил,то удачи...

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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 26 июня 2017, 00:23

      Вот на ЧМ еще так обосритесь тогда поговорим !

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