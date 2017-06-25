Кокорин – о сборной России: «Следили за счетом, но не считаю корректным комментировать игру»

Это та ситуация, когда каждое твоё действие и высказывание делают тебе и твоей популярности только хуже, и только злят болельщиков.
Нападающий «Зенита» Александр Кокорин рассказал, как следил за матчами Кубка конфедераций с участием сборной России. Сейчас нападающий находится на сборах вместе со своим клубом.
«Конечно, мы с ребятами переживали за команду. Знаете, все товарищеские матчи «Зенита» выпадали именно на время встреч наших на Кубке конфедераций. Так что увидеть матчи в прямом эфире так и не удалось.
Поэтому не считаю корректным комментировать игру команды. Но при этом следили за счетом, видели, что парни бились и сражались до конца», – сказал Кокорин.
Напомним, сегодня в Instagram появился пост с участием Кокорина и Дзюбы, после чего разгорелся очередной скандал.
Как Кокорин злил аудиторию. Сегодня новая история