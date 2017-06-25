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  • Кокорин – о сборной России: «Следили за счетом, но не считаю корректным комментировать игру»

Кокорин – о сборной России: «Следили за счетом, но не считаю корректным комментировать игру»

25 июня 2017, 22:03
11

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин рассказал, как следил за матчами Кубка конфедераций с участием сборной России. Сейчас нападающий находится на сборах вместе со своим клубом.

«Конечно, мы с ребятами переживали за команду. Знаете, все товарищеские матчи «Зенита» выпадали именно на время встреч наших на Кубке конфедераций. Так что увидеть матчи в прямом эфире так и не удалось.

Поэтому не считаю корректным комментировать игру команды. Но при этом следили за счетом, видели, что парни бились и сражались до конца», – сказал Кокорин.

Напомним, сегодня в Instagram появился пост с участием Кокорина и Дзюбы, после чего разгорелся очередной скандал.

Как Кокорин злил аудиторию. Сегодня новая история

Источник: «Спорт-Экспресс»
Кубок конфедераций Россия Кокорин Александр
Комментарии (11)
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алекс88
1498417623
Вот и первые отмазки пошли...крыса сраная...стебешься если так признавайся...а то как тряпка...пернул а потом это не я....я вообще пью
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marslond
1498417736
не смотрел, не осуждаю...в отличии от Коко ребята бьются...
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Tostao
1498418941
Ни фига какое он слово знает - "Корректным" !
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SERGEI12345
1498419494
посмотрел бы как ты сволочь играл , алкаши в сборной не нужны!
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fhnv
1498419900
почему? почему всех от наших ребят ждут грандиозных успехов!!!ребята играли старались.бились...не забывайте о том что на сильного сильнее найдётся.те кто понимает в футболе думаю меня поймут и разделят мою точку зрения.
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RedWhiteFans2
1498420890
Ещё один клоун зашёл на сайт штанишки мокрые поменять, а скорее постирать. Мне срать например смотрел ты футбол или нюхал в это время, ты уже все сказал и сделал в этой жизни, и изменить ничего нельзя. Дебил.
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DeutschlandUberAlles
1498426061
Это та ситуация, когда каждое твоё действие и высказывание делают тебе и твоей популярности только хуже, и только злят болельщиков.
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