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    Кокорин – о сборной России: «Следили за счетом, но не считаю корректным комментировать игру»

    Нападающий «Зенита» Александр Кокорин рассказал, как следил за матчами Кубка конфедераций с участием сборной России. Сейчас нападающий находится на сборах вместе со своим клубом.

    «Конечно, мы с ребятами переживали за команду. Знаете, все товарищеские матчи «Зенита» выпадали именно на время встреч наших на Кубке конфедераций. Так что увидеть матчи в прямом эфире так и не удалось.

    Поэтому не считаю корректным комментировать игру команды. Но при этом следили за счетом, видели, что парни бились и сражались до конца», – сказал Кокорин.

    Напомним, сегодня в Instagram появился пост с участием Кокорина и Дзюбы, после чего разгорелся очередной скандал.

    Как Кокорин злил аудиторию. Сегодня новая история

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    25.06.2017 22:03
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles 26 июня 2017, 00:27

      Это та ситуация, когда каждое твоё действие и высказывание делают тебе и твоей популярности только хуже, и только злят болельщиков.

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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 25 июня 2017, 23:01

      Ещё один клоун зашёл на сайт штанишки мокрые поменять, а скорее постирать. Мне срать например смотрел ты футбол или нюхал в это время, ты уже все сказал и сделал в этой жизни, и изменить ничего нельзя. Дебил.

      1
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      Рейтинг: +1155

      fhnv 25 июня 2017, 22:45

      почему? почему всех от наших ребят ждут грандиозных успехов!!!ребята играли старались.бились...не забывайте о том что на сильного сильнее найдётся.те кто понимает в футболе думаю меня поймут и разделят мою точку зрения.

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      Рейтинг: +4024

      raritet > fhnv 25 июня 2017, 22:59

      Извините, конечно, за бестактность, но старались , может быть, а уж бились, увольте. Это про футболистов СССР. Такие же мужики были , но так бились, что мне даже жаль было футболистов сборной Бразилии и остаток матча я смотрел и болел за то, чтобы наши не оторвали бы бразилам ноги.Всякое было . Но . В чем разность- НИКТО НЕ БЕРЕГ СВОИ ДРАГОЦЕННЫЕ НОЖКИ.

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      Рейтинг: +110

      Schicko > raritet 26 июня 2017, 00:01

      В корне не согласен. Вы не можете не согласиться, что с тех пор, о которых говорите Вы существенно поменялось судейство. При чем независимо от того, какую конкретно сборную СССР Вы имеете в виду: сборную Численко или сборную Беланова. И если бы кто-то сейчас играл бы так же, как тогда играли против Пеле или Зико (то есть почти буквально отрывая им ноги), то команда к перерыву осталась бы в девятером.
      Сейчас приходится играть ... нет-нет, не трусливо... а в футбол (а не в регби и не в хоккей).

      В футбол наши играли и играли старательно и бойцовски, но хуже соперников. Вот и все.

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      Рейтинг: +110

      Schicko > fhnv 26 июня 2017, 00:03

      Согласен полностью. Плюсики не дают мне пока ставить)))

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      Рейтинг: +1047

      SERGEI12345 25 июня 2017, 22:38

      посмотрел бы как ты сволочь играл , алкаши в сборной не нужны!

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      Рейтинг: +2386

      shurik45 > SERGEI12345 25 июня 2017, 22:42

      Думаю,он получше бы сыграл ,чем кривоногий дылда Бухаров и Ерохин со своим супер-финтом.

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      Рейтинг: +1687

      Tostao 25 июня 2017, 22:29

      Ни фига какое он слово знает - "Корректным" !

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      Рейтинг: +1381

      marslond 25 июня 2017, 22:08

      не смотрел, не осуждаю...в отличии от Коко ребята бьются...

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      Рейтинг: +1497

      алекс88 25 июня 2017, 22:07

      Вот и первые отмазки пошли...крыса сраная...стебешься если так признавайся...а то как тряпка...пернул а потом это не я....я вообще пью

      -1
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