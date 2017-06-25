Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Дзюба – о фото с Кокориным: «Это просто шутка. Люди что-то додумывают за нас и пытаются раздуть скандал, лишь бы очернить кого-то»

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба прокомментировал ситуацию с фотографией, на которой игрок вместе с форвардом Александром Кокориным показывают жест, предположительно адресованный главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову.

    «Этот message – шутка, просто эмоция. Мы не в первый раз используем похожие жесты. Люди что-то додумывают за нас и пытаются раздуть скандал, лишь бы очернить кого-то», – сказал Дзюба.

    Напомним, что Дзюба не смог помочь сборной России на Кубке конфедераций-2017 из-за травмы, а Кокорин не получил приглашения от тренерского штаба.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    25.06.2017 21:33
    Рекомендуем
    Комментарии57
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4454

      Snek 30 июня 2017, 08:39

      кто придумал пиарить этих клоунов?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3412

      APchelov 26 июня 2017, 19:57

      Два ублюдка. Фотографий с мячом у этих двоих не бывает. Пьяницы, бездельники, тунеядцы

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +245

      Тамхар 26 июня 2017, 19:25

      Вас, двух дурней, и очернять не нужно... С вами двумя уже давно всем все ясно.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +205

      Помпомпом 26 июня 2017, 13:36

      Довольные, мр*зи. Злорадство на лице так и читается. деревяшки. Как халк ушёл - никто в дерево мячом не попадает, рикошетов в ворота нет)

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 26 июня 2017, 10:48

      Сначала сделают не подумав, а потом на попятную.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3541

      momwig_ 26 июня 2017, 09:37

      Какой же он всё-таки тупой... Как ребенок: "эта я ни двель какаскай мазал, эта я палацьку абтилал!"

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 26 июня 2017, 07:19

      Ну я бы сказал вы дошутились.

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +179

      Drezden85 26 июня 2017, 06:31

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Правильно что стебутся, черчесов дубина, ему свою гордостьнужно засунуть куда подальше. ну кокорин может и зря, он бревном стал, а дзюба может еще по праву, сборной он бы смог помочь,

      -5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5179

      Каратель > Drezden85 26 июня 2017, 09:41

      чем может полено помочь? в него надо будет попадать чтобы мяч в вотота отлетел.и про какую гордыню речь идёт? тренер должен быть жёстким в принятии своих решений,а если под каждого прогибаться то схожая ситуация будет как в хоккее когда биляш тренером был(игроки все хорошие,а на домашней олимпиаде крупно обкакались)

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5179

      Каратель > Drezden85 30 июня 2017, 12:44

      а ты смотрю минусёр знатный,обиделся чтоль),что тебе внятно объянили?)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      artrush82 26 июня 2017, 05:20

      Эти два гомика очень высокого о себе мнения. Дзюба вообще считает себя высшим созданием. Даже в Зените спорит со всеми. Правильно Черчесов сделал что не взял Кокорина. Он не умеет играть в футбол. Сколько раз он забил в этом сезоне за Зенит. А Дзюба даже Бог не захотел чтобы он сыграл за сборную на КК. Так ему и надо. Не хочу видеть его даже на чемпионате мира 2018. Жаль только что не сыграли Зобнин, Дзагоев, Нойштедтер, Фернандес. ФЕРНАНДЕС САМЫЙ ЛУЧШИЙ ЗАЩИТНИК В ЧЕМПИОНАТЕ РОССИИ, А ДЗАГОЕВ ЛУЧШИЙ ХАВБЕК. Если они будут играть на ЧМ 2018 то Россия дай Бог станет чемпионом мира по футболу 2018. В сборной уже не будет второго Аршавина. Он САМЫЙ ЛУЧШИЙ игрок сборной РОССИИ в современной футбольной РОССИИ. А ваш Канчельскис вообще не понимает в футболе. Хотя он и играл в Манчестере Юнайтед.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +272

      Muhametshin > artrush82 26 июня 2017, 07:42

      Самый лучший защитник это чорлука

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5179

      Каратель 26 июня 2017, 05:01

      да зачем вас очернять игрочишки деревянные,вы сами себя в говне утопили,поленья грёбаные

      5
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11