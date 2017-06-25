Дзюба – о фото с Кокориным: «Это просто шутка. Люди что-то додумывают за нас и пытаются раздуть скандал, лишь бы очернить кого-то»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба прокомментировал ситуацию с фотографией, на которой игрок вместе с форвардом Александром Кокориным показывают жест, предположительно адресованный главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову.

«Этот message – шутка, просто эмоция. Мы не в первый раз используем похожие жесты. Люди что-то додумывают за нас и пытаются раздуть скандал, лишь бы очернить кого-то», – сказал Дзюба.

Напомним, что Дзюба не смог помочь сборной России на Кубке конфедераций-2017 из-за травмы, а Кокорин не получил приглашения от тренерского штаба.