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  • Дзюба – о фото с Кокориным: «Это просто шутка. Люди что-то додумывают за нас и пытаются раздуть скандал, лишь бы очернить кого-то»

Дзюба – о фото с Кокориным: «Это просто шутка. Люди что-то додумывают за нас и пытаются раздуть скандал, лишь бы очернить кого-то»

25 июня 2017, 21:33
57

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба прокомментировал ситуацию с фотографией, на которой игрок вместе с форвардом Александром Кокориным показывают жест, предположительно адресованный главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову.

«Этот message – шутка, просто эмоция. Мы не в первый раз используем похожие жесты. Люди что-то додумывают за нас и пытаются раздуть скандал, лишь бы очернить кого-то», – сказал Дзюба.

Напомним, что Дзюба не смог помочь сборной России на Кубке конфедераций-2017 из-за травмы, а Кокорин не получил приглашения от тренерского штаба.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем Кокорин Александр
Комментарии (57)
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mgordeev
1498421160
Почему все решили, что это ни показывают усы? Может просто сперму вытирают.
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Mr_Digorec
1498423279
Че ты заднюю врубил разу?! Как ехидничать,так вы герои с Какошей....чмырь ска.....
Ответить
GammiD
1498423816
Деревянная голова.... Не чему вас жизнь не учит...
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Atom2020
1498424902
По рожам же видно, "порядочные" люди ...
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MDAR
1498425348
Былибы мужиками сказали бы честно. Это на самом деле не он, не она и доже не оно. Они просто говнишки.
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MDAR
1498425524
Два пидар...а
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Fancyfall
1498425533
гниль, всегда с душком...
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serglider
1498429395
По содержанию конечно грубо, а по сути все верно! Так обделаться на домашнем турнире (добавлю, при идеальном жребии) - еще надо было суметь! Опять же зачем ставить "задачи" на турнир если за их невыполнение не следует никаких оргвыводов? Понравился честный комментарий Канчелькиса на МатчТВ, где он прямо заявил, что при Черчесове сборная не "заиграет" ни через год, ни через десять лет... То есть на ЧМ будет, примерно то же самое, что и на КК! Про рейтинг ФИФА все "эхсперты" упорно молчат, а ведь именно он определяет в какой корзине при последующих жеребьевках ЧЕ и ЧМ будет наша сборная, так что Дзюба-Кокоринское по "ноздри в дерьме" завтра будет по "макушку" и выше... И эти мудковские "верю в сборную" и игроцкие "спасибо зрители за поддержку" в пользу бедных!
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Drezden85
1498447877
Правильно что стебутся, черчесов дубина, ему свою гордостьнужно засунуть куда подальше. ну кокорин может и зря, он бревном стал, а дзюба может еще по праву, сборной он бы смог помочь,
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Диктор
1498450755
Ну я бы сказал вы дошутились.
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