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    Мутко: «Мы не мыслим сборную России без Акинфеева. А ошибки бывают и у Буффона»

    Президент РФС Виталий Мутко поддержал голкипера сборной России Игоря Акинфеева, который подвергся критике за ошибки, совершенные на групповом этапе Кубка конфедераций-2017.

    В данном турнире 31-летний вратарь провел все три игры и пропустил три мяча.

    «Игорь Акинфеев – это капитан сборной России, мы не мыслим сборную России без Игоря. Это парень, который столько лет служит российскому футболу. Это топовый спортсмен и порядочный человек. Акинфеев создает микроклимат в команде, а ошибки бывают и у вратаря сборной Италии Джанлуиджи Буффона.

    Он тоже ошибается, а мы ждем его на чемпионат мира, полмира за него переживало, когда он такую же ошибку совершил в финале Лиги чемпионов. На критику Акинфеева не надо обращать внимания, как и на сообщения о допинге в нашем футболе», – сказал Мутко.

    «Мне теперь повеситься?». Как ошибается Акинфеев

    Источник: Р-Спорт

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    25.06.2017 20:12
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    Комментарии54
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      Рейтинг: +3651

      АртурZaСМ 27 июня 2017, 05:57

      Вспомните хотя бы одну грубую ошибку Буффона, которая бы привела к поражению его команды? а у Акинфеева уже можно смонтировать целый видеоролик из таких нарезок...

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      Рейтинг: +4845

      neveldomha 26 июня 2017, 10:43

      Если бы такую ошибку совершил Гильерми, то Мутко, на все сто процентов, сказал бы, что Черчесову стоит сто раз подумать, кого ставить в ворота.

      Такие ошибки прощать нельзя, даже Буффону.

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      Рейтинг: +6305

      Добрый Бобер 26 июня 2017, 08:33

      Акинфеев точно не совершит ошибки в финале Лиги Чемпионов.

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      Рейтинг: +459

      77SAM 26 июня 2017, 06:48

      Мыслим РФС без Мутко ,весь мир точно переживать не будет..

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      Рейтинг: +737

      Тони Монтана Б 26 июня 2017, 05:09

      Сколько лет Буффону и этому.

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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 26 июня 2017, 04:41

      Вот как всегда, делаете из Акинфеева великого аса мирового футбола, сами же ломаете ему психику. Давно уже пора садить его на лавку, не потому что он слаб, а для некого "воспитания". Пусть он сам поймет, что он не №1 в стране и свое место в основе сборной нужно доказывать надежностью. Моё мнение нужно пробовать Крицюка и Митрюшкина.

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      Рейтинг: +17971

      арейская 26 июня 2017, 02:10

      "Мы не мыслим", это кто такие МЫ? Господин Мутко,? Ну тогда нам точно нечего делать на ЧМ 18...

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      Рейтинг: +70

      savdail 26 июня 2017, 00:14

      Почему не мыслят? А получит травму, что тогда? Без вратаря будут играть? Выражения у Мутко очень странные. Не умеет говорить или анализировать? Молчал бы тогда. Может быть за умного сошел бы.

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      Рейтинг: +17724

      paracetamol 25 июня 2017, 23:47

      Обоих надо гнать - и Мудко, и Коняфея, и усатого их протеже заодно, наккккккуй.

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      Рейтинг: +1639

      Psih86 25 июня 2017, 23:04

      Я хочу сказать что это мудило Мудко убьет наш футбол полностью,футбол смотрю больше 20-и лет и хуже чем это сбродная последнии два года я не видел...Говорить о какой-то поддержки вообще не хочу,уже просто надоело,они не заслужили ее( зп им как во всей стране по 15-20 т.руб.может тогда заиграют,сколько Черчес зарабатывает 1.5 мил.евро в год?,за что?)Как бы я не уважал Игоря,но сейчас он настоящая дырка.,Можете минусовать,но как сказал Леня нашая сборная говно,и я согласен!

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