Мутко: «Мы не мыслим сборную России без Акинфеева. А ошибки бывают и у Буффона»

Президент РФС Виталий Мутко поддержал голкипера сборной России Игоря Акинфеева, который подвергся критике за ошибки, совершенные на групповом этапе Кубка конфедераций-2017.

В данном турнире 31-летний вратарь провел все три игры и пропустил три мяча.

«Игорь Акинфеев – это капитан сборной России, мы не мыслим сборную России без Игоря. Это парень, который столько лет служит российскому футболу. Это топовый спортсмен и порядочный человек. Акинфеев создает микроклимат в команде, а ошибки бывают и у вратаря сборной Италии Джанлуиджи Буффона.

Он тоже ошибается, а мы ждем его на чемпионат мира, полмира за него переживало, когда он такую же ошибку совершил в финале Лиги чемпионов. На критику Акинфеева не надо обращать внимания, как и на сообщения о допинге в нашем футболе», – сказал Мутко.

«Мне теперь повеситься?». Как ошибается Акинфеев