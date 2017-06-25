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  • Мутко: «Мы не мыслим сборную России без Акинфеева. А ошибки бывают и у Буффона»

Мутко: «Мы не мыслим сборную России без Акинфеева. А ошибки бывают и у Буффона»

25 июня 2017, 20:12
54

Президент РФС Виталий Мутко поддержал голкипера сборной России Игоря Акинфеева, который подвергся критике за ошибки, совершенные на групповом этапе Кубка конфедераций-2017.

В данном турнире 31-летний вратарь провел все три игры и пропустил три мяча.

«Игорь Акинфеев – это капитан сборной России, мы не мыслим сборную России без Игоря. Это парень, который столько лет служит российскому футболу. Это топовый спортсмен и порядочный человек. Акинфеев создает микроклимат в команде, а ошибки бывают и у вратаря сборной Италии Джанлуиджи Буффона.

Он тоже ошибается, а мы ждем его на чемпионат мира, полмира за него переживало, когда он такую же ошибку совершил в финале Лиги чемпионов. На критику Акинфеева не надо обращать внимания, как и на сообщения о допинге в нашем футболе», – сказал Мутко.

«Мне теперь повеситься?». Как ошибается Акинфеев

Источник: Р-Спорт
Кубок конфедераций Россия Акинфеев Игорь Мутко Виталий
Комментарии (54)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Tsigan
1498410801
Господин Мутко вы правы ошибки действительно бывают у всех,но речь идёт о частоте ошибок и в каких ключевых матчах они получаются. У Буффона не припомню если честно.
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acer2003
1498410993
А мы это МуДко и Черчесов ? Сколько бы он не служил футболу и каким бы хорошим парнем не был, пора давать место и дорогу другим ! Благо они есть !!
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КЁРТИС
1498411977
Почему так боготворят Конифея? Неужели нужны ещё какие-то доказательства, что он не лучший вратарь россии. Он уже давно не тащит в ответственных матчах. Почему бы не попробовать ставить другого вратаря. И да, тот же Митрюшкин, который неоднократно признавался лучшим игроком матча, почему бы его не позвать. Ах да господин Мудко, у нас же лимит-импортозамещение (как же так, мы внедряем лимит, чтобы получить на выходе первоклассных игроков, а в итоге что, будем приглашать какого-то Митрюшкина из Швейцарии)
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spartak_88
1498412770
Митрюшкина нужно наигрывать, у парня будущее! Зачем держать одного Конифея, молодым дорогу давать надо
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сасас
1498413188
К сожалению Мудко-яркий представитель российских чинуш. Таких недалёких нахлебников там пруд пруди. Пока в стране не будет нормальных людей в правительстве- то ни о каком хорошем будующим даже думать не стоит . Футбол-это один из ярчайших примеров безполезности чинуш. Одни лишь пустословные обещания
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polt
1498413359
«Мы не мыслим сборную России без Акинфеева. А ошибки бывают и у Буффона». - беспросветная тупость и весь наш футбол в дерьме, пока мудко у власти. Странно что Россия еще на 63 месте в рейтинге ФИФА, КК - показатель, Н.Зеландия намного техничнее наших деревянных многомиллионных игрочишек.
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кошмарик
1498414511
а мы,видим сборную без Акинфеева и российский футбол без Мутко.. и картинка неплохая вырисовывается.. а Акинфееву желаю вылечится от "синдрома Веллитона"..
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Юрэс
1498414940
Ну вот НАХ он это несёт ? Просто вся РОССИЯ в АХИРЕ
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Arhadiavol
1498417432
Ошибки бывают и у Буффона, 1 в 10 лет, а у Акинфеева каждый крупный турнир ошибки и в отборах бывало...
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Бриг
1498418197
"Мы не мыслим" - ключевые слова. Акинфеев давно уже не лучший. Даже у нас. Любой футболист может потерять уверенность. Но для вратаря это особенно заметно и опасно для команды. Если этого не видит тренер сборной - сам в прошлом вратарь- это печально.
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