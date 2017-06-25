Юран: «Высказывания про закат карьеры Акинфеева – это бред сумасшедшего»

Бывший нападающий сборной России Сергей Юран выразил мнение, что на данный момент в стране нет сильнее вратарей, чем голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев.

Ранее 31-летний футболист подвергся критике со стороны члена исполкома РФС Игоря Лебедева за ошибки в матче 3-го тура группового этапа Кубка конфедераций-2017 против Мексики (1:2).

– Не хочется это даже обсуждать. Он сам играл в футбол? Вот и ответ на ваш вопрос. Каждый может высказывать свое мнение, но еще раз: в чем ошибка? Игроки обороны не сделали глубину – это ошибка. Но это соперник заставляет ошибаться. Если бы играли с Фарерами или с Кипром, тогда да, на том фоне игроки не имели бы право на промах. А здесь – Мексика, высококлассная команда. А нам этого класса не хватило.

– То есть не согласны с теми, кто говорит, что время Акинфеева в сборной прошло? И это его закат?

– А почему эти люди не говорили тоже самое после игры с Португалией? Что изменилось за несколько дней? Нужно ответственно подходить к словам. Высказали бы свое мнение после Португалии. Окей, мнение есть мнение. Но говорить подобные вещи по горячим следам после поражения – это подгон ответа под задачу. Закат, говорите. А что, у нас есть вратари лучше на данный момент? Для голкипера после 30 расцвет начинается. Поэтому высказывания про закат – это бред сумасшедшего.

«Мне теперь повеситься?». Как ошибается Акинфеев