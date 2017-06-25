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    Юран: «Высказывания про закат карьеры Акинфеева – это бред сумасшедшего»

    Бывший нападающий сборной России Сергей Юран выразил мнение, что на данный момент в стране нет сильнее вратарей, чем голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев.

    Ранее 31-летний футболист подвергся критике со стороны члена исполкома РФС Игоря Лебедева за ошибки в матче 3-го тура группового этапа Кубка конфедераций-2017 против Мексики (1:2).

    – Не хочется это даже обсуждать. Он сам играл в футбол? Вот и ответ на ваш вопрос. Каждый может высказывать свое мнение, но еще раз: в чем ошибка? Игроки обороны не сделали глубину – это ошибка. Но это соперник заставляет ошибаться. Если бы играли с Фарерами или с Кипром, тогда да, на том фоне игроки не имели бы право на промах. А здесь – Мексика, высококлассная команда. А нам этого класса не хватило.

    – То есть не согласны с теми, кто говорит, что время Акинфеева в сборной прошло? И это его закат?

    – А почему эти люди не говорили тоже самое после игры с Португалией? Что изменилось за несколько дней? Нужно ответственно подходить к словам. Высказали бы свое мнение после Португалии. Окей, мнение есть мнение. Но говорить подобные вещи по горячим следам после поражения – это подгон ответа под задачу. Закат, говорите. А что, у нас есть вратари лучше на данный момент? Для голкипера после 30 расцвет начинается. Поэтому высказывания про закат – это бред сумасшедшего.

    «Мне теперь повеситься?». Как ошибается Акинфеев

    Источник: «Советский спорт»

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    25.06.2017 17:25
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    Комментарии30
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      Рейтинг: +5460

      SPACE TRUCKIN 25 июня 2017, 21:11

      Медведеву (который с Ростова,не премьер) пели дифирамбы - можно его попробовать,Ребров - да много их,только не факт,что лучше б отстояли - всё ж Акинфей поопытнее...тем же португальцам могли и поразгромнее попасть... и не факт,что у сменщика не было б ляпов...щас бы в другого камни кидали...

      0
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      Рейтинг: +8019

      nik55 25 июня 2017, 20:27

      это не бред это реальность

      2
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      Рейтинг: +4934

      polt 25 июня 2017, 20:13

      Ляп в ЧЕ, а теперь в КК.... На пенсию... Больше не верю. Есть хорошие замены.( но не Гилерме)

      2
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      Рейтинг: +75

      Red narva 25 июня 2017, 19:33

      Армейцы привыкли,что их клуб всегда во всех позициях должен быть первым в сборной.Времена меняются господа.Акинфеев сдулся,братишки устали,вечномолодой Игнашевич уже на пределе сил играет.Другие времена,другие люди!

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      Рейтинг: +18968

      zico2205 25 июня 2017, 19:08

      Армейцы, ну хватит уже защищать Игоря...И о Лодыге речи не идет...Есть другие вратари. но упорно ставят Акинфеева...А он подводит...И неединожды...Хватит,ставьте других...Ну не идет у Игоря игра в сборной...

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      Рейтинг: +24829

      dok66 25 июня 2017, 18:59

      Акинфе давно уже нужен перезагруз и отдохнуть от сборной ! Еще четыре года назад об этом шел разговор ..Быть ответственным за сборную в течение стольких лет ( при слабой игре остальных 10 игроков) - это очень тяжело ! Одно жаль , что не уехал в Европу ! Точно бы перезагрузился давно ! Но это уже другая история .

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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 25 июня 2017, 18:34

      Все кто гонит на Игоря-предлагайте свои варианты и обосновывайте,а мы обсудим. Назовите своих талантов и обоснуйте..

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      Рейтинг: +7221

      Serjoga > за ЦСКА с 1980г 25 июня 2017, 18:42

      Талантам нужно давать шанс! А при "вознесенном до небес" Акинфееве этого шанса никому не дают! Вот тебе вариант-Митрюшкин! Плохого вратаря будут приглашать во Францию в Лигу 1? Акинфеев имел хоть одно предложение из европейских клубов? Митрюшкин молодой, нужно строить новую сборную (вспомни петицию), до ЧМ-18 его наиграть можно! Но за ним никто не следит,т.к. у нас есть НЕЗАМЕНИМЫЙ вратарь, который запорол ЧМ, ЧЕ и КК!

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      Рейтинг: +40

      Калашников за ЦСКА > Serjoga 25 июня 2017, 18:51

      По твоей логике только он один все запорол и мы из-за него вылетели? Наверно, надо было забивать голов больше. А такое ощущение складывается, что мы забили 10, а пропустил Акинфеев 11 из-за ошибок. Не ошибается только тот, кто ничего не делает

      0
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      Рейтинг: +56

      первый третий с права > Калашников за ЦСКА 25 июня 2017, 19:05

      да хватит уже своего защищать.Может Лодыгина поставим,такой-же бокопор и так-же тащит?

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      Рейтинг: +18968

      zico2205 > за ЦСКА с 1980г 25 июня 2017, 19:05

      Да не гоним мы на Игоря...Но его ляпы в сборной уже всех достали...Стране нужен надежный вратарь, а на Акинфеева уже нет надежды...Во всех голах на КК есть его вина...О последнем уже не говорю...Ты понятно поддерживаешь своего любимца, но смотри трезво на вещи....

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      Рейтинг: +7221

      Serjoga > Калашников за ЦСКА 25 июня 2017, 19:18

      А кто говорит, что только он виноват? В Бразилии удар почти с центра поля-мяч между рук и в воротах! Трудный мяч? А гол игроки забили и нужна была победа! За меньшие ляпы про таких вратарей забывают! Лодыгин-несколько ляпов сотворил и вместо него Лунев-картину не испортил, и даже стал вратарем № 1 в Зените! Навес во вратарскую в игре с португальцами-он стоит в рамке и не выходит на СВОЙ мяч (он боится играть на выходах), тем самым дает возможность пробить Роналду и делает акробатический красивый прыжок (ну не смогла). В игре с Мексиканцами-про второй мяч молчу, пока: аналогичный навес во вратарскую и гол! А Самедов забил! Второй гол-это опять-таки игра на выходе-не его "конёк"! В итоге на КК с португальцами потеряли 1 очко, а с мексиканцами 3 очка! Игроки свое дело сделали в этих матчах, а вратарь накосячил! В чем я не прав?

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      Рейтинг: +40

      Калашников за ЦСКА > Serjoga 26 июня 2017, 02:18

      Не, я никого не защищаю и тем более как сказали своего любимца, просто обидно, что никто даже и слова не сказал, про нападение, что оно ноль! И кто-то написал, что с Португалией из-за ошибки очко потеряли, а с Мексикой 3, да никто не знает как бы сложилась игра. Да, есть у него ошибки и я это признаю, но все же футбол это командная игра и ошибается вся команда! Если бы Васин добежал, то может бы и гола не было и не пришлось бы Игорю выходить и мы бы сейчас не вели этот весь спор! Но это все если бы! Поэтому, я считаю, что мы имеем то, что мы можем показать на сегодняшний день!

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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 25 июня 2017, 18:30

      Акинфеев должен сам все понять и пойти следом за Березуцким и Игнашевичем! Тогда весь этот галдежь и восхваления прекратятся! Незаменимых нет!

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      Рейтинг: +364

      neofizer 25 июня 2017, 18:23

      в точку.

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      Рейтинг: +75

      Red narva 25 июня 2017, 18:18

      Паузы не помогут!Он свое отстоял в рамке сборной!Пусть в Химках поиграет,придет в себя.

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