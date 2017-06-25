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  • Юран: «Высказывания про закат карьеры Акинфеева – это бред сумасшедшего»

Юран: «Высказывания про закат карьеры Акинфеева – это бред сумасшедшего»

25 июня 2017, 17:25
30

Бывший нападающий сборной России Сергей Юран выразил мнение, что на данный момент в стране нет сильнее вратарей, чем голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев.

Ранее 31-летний футболист подвергся критике со стороны члена исполкома РФС Игоря Лебедева за ошибки в матче 3-го тура группового этапа Кубка конфедераций-2017 против Мексики (1:2).

– Не хочется это даже обсуждать. Он сам играл в футбол? Вот и ответ на ваш вопрос. Каждый может высказывать свое мнение, но еще раз: в чем ошибка? Игроки обороны не сделали глубину – это ошибка. Но это соперник заставляет ошибаться. Если бы играли с Фарерами или с Кипром, тогда да, на том фоне игроки не имели бы право на промах. А здесь – Мексика, высококлассная команда. А нам этого класса не хватило.

– То есть не согласны с теми, кто говорит, что время Акинфеева в сборной прошло? И это его закат?

– А почему эти люди не говорили тоже самое после игры с Португалией? Что изменилось за несколько дней? Нужно ответственно подходить к словам. Высказали бы свое мнение после Португалии. Окей, мнение есть мнение. Но говорить подобные вещи по горячим следам после поражения – это подгон ответа под задачу. Закат, говорите. А что, у нас есть вратари лучше на данный момент? Для голкипера после 30 расцвет начинается. Поэтому высказывания про закат – это бред сумасшедшего.

«Мне теперь повеситься?». Как ошибается Акинфеев

Источник: «Советский спорт»
Кубок конфедераций Россия Акинфеев Игорь Юран Сергей
Комментарии (30)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Munez89
1498401158
Никто и не говорит про закат карьеры..просто все зае..до, когда игрок играет не надёжно на последнем рубеже.Акинфеев может в упор потащить удар, а может насрать так, что капец, поэтому он не стабилен.В ЦСКА в матчах чемпионата у него таких проблем нет, ибо соперники не драконят его как в матчах сборных и ЛЧ, не зря он в 100500 матчах подряд в ЛЧ пропускает. Пора подвинутся.
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19element87
1498401278
Его наоборот сейчас поддерживать надо, чтобы не сломился, а вы все гнобите... стадо вы обыкновенное!!! позорники.... одного уже загнобили, теперь просите чтобы вернулся!!! P.S. молодец Сергей - правильные слова говорит!!!
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Red narva
1498401849
Акинфея -в первую лигу!Там ему самое место!
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zico2205
1498403025
Я понимаю что человеку свойственно ошибаться...Но не вратарю...Он самое последнее звено перед воротами...Он -сапер и его ошибки- поражение всей команды...А Игорь , наверное просто неудачный вратарь для сборной...В каждом пропущенном мяче есть его немалая вина,не говоря уже о последнем...А вспомните прошлый ЧМ и снова его ляпы...Я думаю, что у него психология хромает...Пусть играет за ЦСКА, а в сборную берите других вратарей, а их у нас хватает..
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tank219
1498403120
Юран на ТВ как наставник молодежи - вот бред Тины
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Serjoga
1498404645
Акинфеев должен сам все понять и пойти следом за Березуцким и Игнашевичем! Тогда весь этот галдежь и восхваления прекратятся! Незаменимых нет!
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dok66
1498406360
Акинфе давно уже нужен перезагруз и отдохнуть от сборной ! Еще четыре года назад об этом шел разговор ..Быть ответственным за сборную в течение стольких лет ( при слабой игре остальных 10 игроков) - это очень тяжело ! Одно жаль , что не уехал в Европу ! Точно бы перезагрузился давно ! Но это уже другая история .
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zico2205
1498406928
Армейцы, ну хватит уже защищать Игоря...И о Лодыге речи не идет...Есть другие вратари. но упорно ставят Акинфеева...А он подводит...И неединожды...Хватит,ставьте других...Ну не идет у Игоря игра в сборной...
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polt
1498410811
Ляп в ЧЕ, а теперь в КК.... На пенсию... Больше не верю. Есть хорошие замены.( но не Гилерме)
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nik55
1498411679
это не бред это реальность
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