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    Лебедев: «Любой мальчишка из футбольной школы не пропустил бы тот гол, который забили Акинфееву»

    Член исполкома РФС Игорь Лебедев выразил мнение, что голкипер сборной России Игорь Акинфеев в матче 3-го тура группового этапа Кубка конфедераций-2017 против Мексики (1:2) допустил детскую ошибку, приведшую к пропущенному голу.

    По итогам группового этапа сборная России заняла третье место и вылетела из борьбы за трофей.

    «Любой мальчишка из футбольной школы не пропустил бы тот гол, который забили Акинфееву. Это стопроцентная его ошибка. Первый мяч еще можно оправдать, так как он летел по непонятной траектории. Но все равно он поступил странно, топчась на одном месте.

    Я еще после чемпионата мира в Бразилии сказал, что нужно наигрывать нового вратаря для сборной! В 90 процентов всех пропущенных мячей на первенстве был виноват Акинфеев. Я не помогу понять, что с ним происходит. Есть моменты, когда он действительно нас выручал и спасал. Все мы помним, когда в отборочном турнире к Евро Игорь в концовке встречи со шведами спас нас. Но в некоторых ответственных встречах голкипер допускает ляпы.

    Что это, волнение? Не думаю, Акинфеев опытный вратарь, профессионал, далеко не мальчик. Специально делает? Тоже нет. Я считаю, что пора задуматься о смене голкипера. Второй мяч Гилерме, например, точно бы не пропустил», – сказал Лебедев.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    25.06.2017 11:34
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    Комментарии43
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      Рейтинг: +348

      sergeyshubin 25 июня 2017, 20:57

      Исходя из его логики Ювентус не выиграл ЛЧ из-за Буффона

      0
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      Рейтинг: +24829

      dok66 25 июня 2017, 15:53

      Футбольный эксперт Лебедев : "Я еще после чемпионата мира в Бразилии сказал, что нужно наигрывать нового вратаря для сборной! В 90 процентов всех пропущенных мячей на первенстве был виноват Акинфеев." ЛВМуть - вот она находка ! Новый тренер для сборной ! С ним ЧМ выиграть - как в туалет сходить !

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      Рейтинг: +1212

      fanchik 25 июня 2017, 14:42

      "Акинфеша " всё равно силён как вратарь ,чтобы про него не говорили.Ответственность у вратаря сборной колоссальная и без ошибок играть не возможно. Любому полевому игроку простят его промахи и ошибки,вратаря же готовы облить" грязью", безжалостно растерзать. Даже депутат" хренов," готов внести в Думу закон, если допустил детскую ошибку вратарь - "условно расстрелять" убрав из сборной.Черчесов сам вратарь ,но что- не нашел ещё достойного приемника. Лодыгин ,Ребров,Беленов,Джанаев,Гильермо,Лунев,Габулов кто из них станет 1номером,и не будет играть без ошибок.

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      Рейтинг: +463

      Vratarь 25 июня 2017, 14:42

      Любой мальчишка на стадионе увидел бы, что Акинфеев не виноват!

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      Рейтинг: +1442

      Tsigan 25 июня 2017, 14:42

      Это действительно так! А ещё я весь турнир наблюдал за Головиным и честно так и не понял что он им там показывает на тренировках что они все его так превозносят.

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      Рейтинг: +463

      Vratarь 25 июня 2017, 14:41

      Собраться всем депутатам и в морду бы Лебедеву!

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      Рейтинг: +899

      Krics 25 июня 2017, 14:26

      Пока в исполкоме РФС находятся такие "профи", так и будем в шестом десятке.

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      Рейтинг: +1015

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 25 июня 2017, 14:16

      Благодарите судью , что не удалил Акинфеева за грубую и опасную игру вне штрафной площадки.

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      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles 25 июня 2017, 14:13

      На счёт Жиркова в Морду не согласен. Жирков обострял и с Португалией и с Мексикой хорошо играл. Один раз заработал пенальти, который судья не поставил, обыгрывал, совершал проходы с мячом, врывался в штрафную, отрабатывал в обороне. А на счёт Акинфеева согласен, Гарику пора в сборной бутсы на гвоздь вешать.

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      Рейтинг: +6910

      sochi-2013 25 июня 2017, 14:04

      Если страх стыков преодолеет, сможет еще показать хороший уровень. Мастерство и реакция остались.

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