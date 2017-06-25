Лебедев: «Любой мальчишка из футбольной школы не пропустил бы тот гол, который забили Акинфееву»

Член исполкома РФС Игорь Лебедев выразил мнение, что голкипер сборной России Игорь Акинфеев в матче 3-го тура группового этапа Кубка конфедераций-2017 против Мексики (1:2) допустил детскую ошибку, приведшую к пропущенному голу.

По итогам группового этапа сборная России заняла третье место и вылетела из борьбы за трофей.

«Любой мальчишка из футбольной школы не пропустил бы тот гол, который забили Акинфееву. Это стопроцентная его ошибка. Первый мяч еще можно оправдать, так как он летел по непонятной траектории. Но все равно он поступил странно, топчась на одном месте.

Я еще после чемпионата мира в Бразилии сказал, что нужно наигрывать нового вратаря для сборной! В 90 процентов всех пропущенных мячей на первенстве был виноват Акинфеев. Я не помогу понять, что с ним происходит. Есть моменты, когда он действительно нас выручал и спасал. Все мы помним, когда в отборочном турнире к Евро Игорь в концовке встречи со шведами спас нас. Но в некоторых ответственных встречах голкипер допускает ляпы.

Что это, волнение? Не думаю, Акинфеев опытный вратарь, профессионал, далеко не мальчик. Специально делает? Тоже нет. Я считаю, что пора задуматься о смене голкипера. Второй мяч Гилерме, например, точно бы не пропустил», – сказал Лебедев.