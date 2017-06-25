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  • Лебедев: «Любой мальчишка из футбольной школы не пропустил бы тот гол, который забили Акинфееву»

Лебедев: «Любой мальчишка из футбольной школы не пропустил бы тот гол, который забили Акинфееву»

25 июня 2017, 11:34
46

Член исполкома РФС Игорь Лебедев выразил мнение, что голкипер сборной России Игорь Акинфеев в матче 3-го тура группового этапа Кубка конфедераций-2017 против Мексики (1:2) допустил детскую ошибку, приведшую к пропущенному голу.

По итогам группового этапа сборная России заняла третье место и вылетела из борьбы за трофей.

«Любой мальчишка из футбольной школы не пропустил бы тот гол, который забили Акинфееву. Это стопроцентная его ошибка. Первый мяч еще можно оправдать, так как он летел по непонятной траектории. Но все равно он поступил странно, топчась на одном месте.

Я еще после чемпионата мира в Бразилии сказал, что нужно наигрывать нового вратаря для сборной! В 90 процентов всех пропущенных мячей на первенстве был виноват Акинфеев. Я не помогу понять, что с ним происходит. Есть моменты, когда он действительно нас выручал и спасал. Все мы помним, когда в отборочном турнире к Евро Игорь в концовке встречи со шведами спас нас. Но в некоторых ответственных встречах голкипер допускает ляпы.

Что это, волнение? Не думаю, Акинфеев опытный вратарь, профессионал, далеко не мальчик. Специально делает? Тоже нет. Я считаю, что пора задуматься о смене голкипера. Второй мяч Гилерме, например, точно бы не пропустил», – сказал Лебедев.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Кубок конфедераций Россия Акинфеев Игорь Лебедев Игорь
Комментарии (46)
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Михаил_Боярский
1498380253
Конифей дно.
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Nerlinger
1498380484
Откуда тебя такого умного взяли? Сам то в футбол много поиграл?
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acer2003
1498380782
Плюха знатная !!! Хотя , и на старуху бывает проруха )))) Но эти "прорухи" у Котофеева зачастили
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OfaZavr
1498381784
Гилерме как раз похоже бы сыграл. Он также необдуманно выбегает куда попало.
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цска,Газзаев,Слуцкий,Гонч
1498382180
Как меня это достало!!! Вместо поддержки команды и игроков ее обсирают!!! Это не правильно даже если команда очень плохо выступила!!!
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BloodBow
1498382233
Задрали на Акинфеева гнать, все вратари ошибаются и Буфон тот же не исключение. Просто нужно больше забивать, чтобы такие ошибки нивелировать, а не пинать на вратаря. Там было целых 40 минут, чтобы отыграться.
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007abdul007
1498382749
так говорят будто вся проблема у нас только во вратарской позиции, а то что у нас 2 удара в створ за 2!!! матча об этом все молчат
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shurik45
1498383369
Надо Игорю покинуть сборную и работать только в клубе,как поступили братья и Серега. Пусть наигрывают молодых Лунева ,Митрюшкина или Помазуна . Либо пробовать уже опытных киперов Лодыгин,Ребров,Беленов и т.д. Может что-то и получиться .
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Калашников за ЦСКА
1498386566
А почему же никто не говорит про Смольникова, который с 2 метров бьет по воробьям???? Про Ерохина в первом тайме, когда мяч также был послан в космос. Забивать надо сначала научиться, тогда и вратари наши будут меньше виноваты. С Португалией вообще НИ ОДНОГО УДАРА в створ.... вылетели потому что забивать не умеем, а Акинфеев теперь во всем виноват
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Vratarь
1498390954
Любой мальчишка на стадионе увидел бы, что Акинфеев не виноват!
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