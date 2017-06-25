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    Нигматуллин считает, что Кокорина и Дзюбу нужно держать подальше от сборной России

    Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин выразил мнение, что нападающие «Зенита» Александр Кокорин и Артем Дзюба не должны вызываться в состав национальной команды за свое поведение.

    Ранее в инстаграме Кокорина появилось видео, в котором игроки ребром прикладывают ладонь ко рту, предположительно парадируя главного тренера сборной России Станислава Черчесова.

    Напомним, что Дзюба не смог помочь россиянам на Кубке конфедераций-2017 из-за травмы, а Кокорин не получил приглашения от тренерского штаба.

    «Все были молодыми и совершали глупые поступки, но поведение Кокорина и Дзюбы переходит все границы. В тот момент, когда мы все разочарованы выступлением сборной на Кубке конфедераций, они открыто смеются над тренером и партнерами. Какими бы ни были их отношения с Черчесовым, это недопустимо. Считаю, их нужно держать подальше от национальной команды, чтобы не портить атмосферу в сборной», – сказал Нигматуллин.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    25.06.2017 16:47
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    Комментарии36
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      Рейтинг: +720

      Den Bull 26 июня 2017, 00:05

      Штрафануть бы их на годовую з/п, тогда бы смеялись идиоты.

      1
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      Рейтинг: +17724

      paracetamol 25 июня 2017, 23:51

      От этой сборной-позорной скоро игроки сами будут шарахаться.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +17724

      paracetamol 25 июня 2017, 23:46

      А чё, Черчеса в самом деле надо гнать! Приличные люди под его руководством игран не станут.

      0
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      Рейтинг: +1702

      altezzik 25 июня 2017, 21:16

      Да их подальше от общества держать нужно. В футбол то как раз они может и умеют играть, но как люди они Говно.

      2
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      Рейтинг: +1702

      altezzik > altezzik 25 июня 2017, 21:23

      Надеюсь, у Кокорина найдут допинг.

      2
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      Рейтинг: +75

      Red narva > altezzik 25 июня 2017, 21:26

      Держать в клетке,иногда кормить и выпускать играть ...за еду?А,что идея хорошая!)

      1
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      Рейтинг: +16

      Mr_Digorec 25 июня 2017, 20:55

      Вообще совесть потеряли.....

      0
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 25 июня 2017, 20:54

      Ну поплюемся мы тут ядом, что изменится!? То что ребята обнаглели до предела ни для кого не секрет! Больше удивляет ситуация клба, который платит им зарплату, при этом крича на каждом углу о своем величии и о желании быть одним из лучши в мире! Так вот, о какой репутации клуба может идти речь, если в их составе есть вот такие личности!

      2
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 25 июня 2017, 20:31

      Полностью согласен.

      1
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      Рейтинг: +5460

      SPACE TRUCKIN 25 июня 2017, 19:30

      мажоры задолбали уже..((

      2
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      Рейтинг: +450

      Houston 25 июня 2017, 19:27

      просто ненавижу их, всех своим нутром, не только из за этого случая, были еще до этого моменты, но это дало мне новый повод прям их еще больше ненавидеть. спасибо.

      6
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 25 июня 2017, 19:10

      Конченые

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