Нигматуллин считает, что Кокорина и Дзюбу нужно держать подальше от сборной России

Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин выразил мнение, что нападающие «Зенита» Александр Кокорин и Артем Дзюба не должны вызываться в состав национальной команды за свое поведение.

Ранее в инстаграме Кокорина появилось видео, в котором игроки ребром прикладывают ладонь ко рту, предположительно парадируя главного тренера сборной России Станислава Черчесова.

Напомним, что Дзюба не смог помочь россиянам на Кубке конфедераций-2017 из-за травмы, а Кокорин не получил приглашения от тренерского штаба.

«Все были молодыми и совершали глупые поступки, но поведение Кокорина и Дзюбы переходит все границы. В тот момент, когда мы все разочарованы выступлением сборной на Кубке конфедераций, они открыто смеются над тренером и партнерами. Какими бы ни были их отношения с Черчесовым, это недопустимо. Считаю, их нужно держать подальше от национальной команды, чтобы не портить атмосферу в сборной», – сказал Нигматуллин.