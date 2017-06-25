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  • Нигматуллин считает, что Кокорина и Дзюбу нужно держать подальше от сборной России

Нигматуллин считает, что Кокорина и Дзюбу нужно держать подальше от сборной России

25 июня 2017, 16:47
36

Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин выразил мнение, что нападающие «Зенита» Александр Кокорин и Артем Дзюба не должны вызываться в состав национальной команды за свое поведение.

Ранее в инстаграме Кокорина появилось видео, в котором игроки ребром прикладывают ладонь ко рту, предположительно парадируя главного тренера сборной России Станислава Черчесова.

Напомним, что Дзюба не смог помочь россиянам на Кубке конфедераций-2017 из-за травмы, а Кокорин не получил приглашения от тренерского штаба.

«Все были молодыми и совершали глупые поступки, но поведение Кокорина и Дзюбы переходит все границы. В тот момент, когда мы все разочарованы выступлением сборной на Кубке конфедераций, они открыто смеются над тренером и партнерами. Какими бы ни были их отношения с Черчесовым, это недопустимо. Считаю, их нужно держать подальше от национальной команды, чтобы не портить атмосферу в сборной», – сказал Нигматуллин.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Кубок конфедераций Россия Зенит Дзюба Артем Нигматуллин Руслан Кокорин Александр
Комментарии (36)
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Munez89
1498398860
Дзюба и Кокорин- это Панины в мире футбола.
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acer2003
1498398940
Кого они там пародировали, это надо у них спросить, но Кокоше точно не место в сборной,а на место Дзюбы кандидатов,пока, мало )) Но "булки "ему расслаблять не стоит
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цска,Газзаев,Слуцкий,Гонч
1498398983
Согласен,особенно Кокорина
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zico2205
1498399549
Вот золотые слова !!! Дзюба специально пропустил Кубок Конфедераций,чтобы не вылететь из сборной перед ЧМ... Знал,что нам там ничего не светит и стал залечивать травмы...Жду возвращения Зобнина и Дзагоева...Еще может кто из молодых выстрелит весной, посмотрим на Шатова,Мамаева и Олега Иванова...Не хватает последнего паса , ну и забивных напов...А так, хоть какая то мысль в атаке появилась за последние 10 лет...И еще...Надо со Смоловым надо бы поговорить по душам...Снова парень стал витать в облаках...А вот костяк команды складывается, понравились Головин,Жирков,Глушаков, да и многие другие...Видно было ,что ростовчане уже не выносят нагрузок - они то сыграли считай полтора сезона и из-за раннего старта, уже не те кондиции...Но ЧМ только через год и подготовка именно скоростной выносливости будет одной из главных задач...Играть 2 тайма с агрессивным прессингом надо только с очень подготовленными игроками...Удачи ребятам!!!
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RedWhiteFans2
1498400042
Два дебила зенитовских. На мой взгляд их вообще нужно изолировать от общества, не говоря уже о футболе. Оба проявили себя как предатели, а теперь глумятся над сборной. Не Жиркову надо морду набить, а этим двум клоунам.
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Dmirubo
1498400784
Вообще-то без них сборная России играла значительно лучше. Это же видно было.
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zigbert
1498401164
Нигматулин прав.Они показывают дурной пример своего отношения к сборной.С возрастом нормальные люди делаются умнее,у них же пошел обратный процесс.
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turist82
1498403272
Надо этих двух козлов более никуда не вызывать. Оборзевшие уроды
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Houston
1498408061
просто ненавижу их, всех своим нутром, не только из за этого случая, были еще до этого моменты, но это дало мне новый повод прям их еще больше ненавидеть. спасибо.
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Mr_Digorec
1498413301
Вообще совесть потеряли.....
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