Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Ловчев: «Черчесов? Надо просто дать человеку поработать»

    Футбольный эксперт Евгений Ловчев выразил мнение, что главный тренер сборной России Станислав Черчесов должен остаться во главе национальной команды.

    Напомним, что под руководством 53-летнего специалиста россияне не сумели преодолеть групповой этап на домашнем Кубке конфедераций-2017.

    «Отвечу на главный вопрос. Сменят сейчас Черчесова, придет новый тренер, он начет вызывать других игроков. А Черчесов с этим ребятам работает уже почти год, уже просматривается команда. Ведь моментами с Чили, Португалией, Мексикой команда играла очень неплохо. Значит, надо просто дать человеку продолжить работу», – сказал Ловчев.

    Статистика сборной при Черчесове. Увольняем его?

    Источник: «Советский спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    25.06.2017 16:34
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +75

      Red narva 25 июня 2017, 18:50

      Ловчев,Федун,Мутко,они смотрят какой то свой,особенный футбол,не такой,как все мы?Или ,это,простите уже старость?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4934

      polt 25 июня 2017, 18:22

      Значит, надо просто дать человеку продолжить работу», – сказал Ловчев. Чтобы просрать и ЧМ.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 25 июня 2017, 17:52

      Здесь два момента:
      1. Да , Черчесов что-то создал из чего было . Но результата нет ! Даже из группы не вышли .....
      2. Впереди еще год . Для квалифицированного тренера этого вполне достаточно , чтобы создать КОМАНДУ !
      Фразу - "дать поработать" мы уже не раз слышали , и ничем хорошим это не обратилось ! Очень вероятно , что наступим на те же грабли на ЧМ 2018 .
      Мутко Черчесов полностью устраивает , а потом - хоть трава не расти ! Ну не шмогла я ! И все .
      Есть тренера , которые в течение года готовят чемпионов , но их никто не ищет ( камень в адрес Мутко ! ) .

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +75

      Red narva 25 июня 2017, 17:47

      Да пусть и в сборной будет,вратарей тренировать!Но,без Акинфея!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11