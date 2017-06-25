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Ловчев: «Черчесов? Надо просто дать человеку поработать»

25 июня 2017, 16:34
4

Футбольный эксперт Евгений Ловчев выразил мнение, что главный тренер сборной России Станислав Черчесов должен остаться во главе национальной команды.

Напомним, что под руководством 53-летнего специалиста россияне не сумели преодолеть групповой этап на домашнем Кубке конфедераций-2017.

«Отвечу на главный вопрос. Сменят сейчас Черчесова, придет новый тренер, он начет вызывать других игроков. А Черчесов с этим ребятам работает уже почти год, уже просматривается команда. Ведь моментами с Чили, Португалией, Мексикой команда играла очень неплохо. Значит, надо просто дать человеку продолжить работу», – сказал Ловчев.

Статистика сборной при Черчесове. Увольняем его?

Источник: «Советский спорт»
Кубок конфедераций Россия Черчесов Станислав Ловчев Евгений
Комментарии (4)
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Red narva
1498402044
Да пусть и в сборной будет,вратарей тренировать!Но,без Акинфея!
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dok66
1498402335
Здесь два момента: 1. Да , Черчесов что-то создал из чего было . Но результата нет ! Даже из группы не вышли ..... 2. Впереди еще год . Для квалифицированного тренера этого вполне достаточно , чтобы создать КОМАНДУ ! Фразу - "дать поработать" мы уже не раз слышали , и ничем хорошим это не обратилось ! Очень вероятно , что наступим на те же грабли на ЧМ 2018 . Мутко Черчесов полностью устраивает , а потом - хоть трава не расти ! Ну не шмогла я ! И все . Есть тренера , которые в течение года готовят чемпионов , но их никто не ищет ( камень в адрес Мутко ! ) .
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polt
1498404168
Значит, надо просто дать человеку продолжить работу», – сказал Ловчев. Чтобы просрать и ЧМ.
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Red narva
1498405815
Ловчев,Федун,Мутко,они смотрят какой то свой,особенный футбол,не такой,как все мы?Или ,это,простите уже старость?
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