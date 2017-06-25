Ловчев: «Черчесов? Надо просто дать человеку поработать»

Футбольный эксперт Евгений Ловчев выразил мнение, что главный тренер сборной России Станислав Черчесов должен остаться во главе национальной команды.

Напомним, что под руководством 53-летнего специалиста россияне не сумели преодолеть групповой этап на домашнем Кубке конфедераций-2017.

«Отвечу на главный вопрос. Сменят сейчас Черчесова, придет новый тренер, он начет вызывать других игроков. А Черчесов с этим ребятам работает уже почти год, уже просматривается команда. Ведь моментами с Чили, Португалией, Мексикой команда играла очень неплохо. Значит, надо просто дать человеку продолжить работу», – сказал Ловчев.

Статистика сборной при Черчесове. Увольняем его?