Ловчев: «Черчесов? Надо просто дать человеку поработать»

Ловчев,Федун,Мутко,они смотрят какой то свой,особенный футбол,не такой,как все мы?Или ,это,простите уже старость?
Футбольный эксперт Евгений Ловчев выразил мнение, что главный тренер сборной России Станислав Черчесов должен остаться во главе национальной команды.
Напомним, что под руководством 53-летнего специалиста россияне не сумели преодолеть групповой этап на домашнем Кубке конфедераций-2017.
«Отвечу на главный вопрос. Сменят сейчас Черчесова, придет новый тренер, он начет вызывать других игроков. А Черчесов с этим ребятам работает уже почти год, уже просматривается команда. Ведь моментами с Чили, Португалией, Мексикой команда играла очень неплохо. Значит, надо просто дать человеку продолжить работу», – сказал Ловчев.
Статистика сборной при Черчесове. Увольняем его?